УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 146 10

Глава ЦРУ Бернс негласно відвідав Берлін за тиждень до візиту Блінкена, - The Wall Street Journal

Глава ЦРУ Бернс негласно відвідав Берлін за тиждень до візиту Блінкена, - The Wall Street Journal

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Джозеф Бернс відвідував Берлін за тиждень до офіційного візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, метою поїздки Бернса було переконати країни Євросоюзу досягти єдності щодо більш жорсткої реакції на дії Москви щодо України.

Зазначається, що Бернс провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та представниками розвідки щодо російсько-українського питання й можливого розвитку ситуації. Він зазначив, що в разі вторгнення Росії в Україну необхідно перекрити газопровід "Північний потік-2".

Також читайте: Блінкен та Бербок обговорили енергетичну безпеку України

WSJ зазначає, що досі Шольц публічно не підтверджував, що Німеччина заморозить газопровід у разі російського вторгнення. Канцлер та його помічники давали такі запевнення лише у приватному порядку. В останні дні Шольц ухилявся від відповідей на запитання журналістів щодо санкцій проти газопроводу, пише видання.

Як повідомлялося, американські медіа поінформували, що минулого тижня глава ЦРУ здійснив негласний візит до України, під час якого міг зустрічатися з керівництвом держави для обговорення ситуації, пов'язаної з військовою ескалацією РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну 19 січня. Він провів переговори з Президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Після цього він відбув до Берліна. У п’ятницю держсекретар має зустрітися в Женеві з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор ЦРУ Бернс відвідав Україну і зустрівся з Зеленським, - CNN

Автор: 

Німеччина (7660) Бернс Вільям (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
ЦРУ-респект...
показати весь коментар
20.01.2022 19:00 Відповісти
+4
Фріци своїхи кармільців(парашинців)некидають.
показати весь коментар
20.01.2022 19:00 Відповісти
+4
не перекрывать а взрывать
показати весь коментар
20.01.2022 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фріци своїхи кармільців(парашинців)некидають.
показати весь коментар
20.01.2022 19:00 Відповісти
ЦРУ-респект...
показати весь коментар
20.01.2022 19:00 Відповісти
не перекрывать а взрывать
показати весь коментар
20.01.2022 19:08 Відповісти
А после всех визитов вылезло чмо и рассказало сказочку на ночь «в Багдаде все спокойно», не парьтесь, дорогие граждане, расслабьтесь и получайте удовольствие, мы все с ермаком /путины контролируем.
показати весь коментар
20.01.2022 19:11 Відповісти
А в США негласно летают главы ФСБ и ГРУ., кто не знает.Ни о чем. Обычная торговля нашими жизнями и нашими территориями.
показати весь коментар
20.01.2022 19:30 Відповісти
Супер-странное предложение Бёрнса! Что значит перекрыть Северный поток, если Путин вторгнется в Украину? Если Путин вторгнется в Украину, то активный транс-украинский поток будет перекрыт. Германия по настоянию США перекроет Северный поток и... замёрзнет! Вот так предложение! При Трампе было почему-то всё гораздо проще. Во-первых, Трамп обеспечил альтернативную доставку сжиженного газа. Во-вторых, решительно заткнул Северный поток санкциями. В-третьих, стал вооружать Украину, запустил бомбовозы и корабли к Украине, похлопал Путина по плечу, и стрельба с угрозами прекратились. Теперь затеяна канитель с угрозами, с эскалацией, закулисной мышиной вознёй. Рожают войну всем коллективом. Своими предложениями Бёрнс подталкивает теперь Германию к тому, чтобы замёрзнуть. Немецкое правительство не самоубийца, чтобы в интересах США оба источника перекрывать. США должны были сперва позаботиться о поставках сжиженного газа, но Байден сделал Трампу на зло: снял санкции и прекратил поставки газа. Прострелил себе же ногу.
показати весь коментар
20.01.2022 19:53 Відповісти
В Германию газ идет через Беларусь. Остальное из Норвегии. Незначительная часть через Украину.
показати весь коментар
20.01.2022 20:12 Відповісти
Бєларусь має кордон з Німеччиною ? Чи вона має вихід до моря ?
показати весь коментар
21.01.2022 05:14 Відповісти
Порнокопытным не место в Женеве.
показати весь коментар
20.01.2022 20:04 Відповісти
 
 