Глава ЦРУ Бернс негласно відвідав Берлін за тиждень до візиту Блінкена, - The Wall Street Journal

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Джозеф Бернс відвідував Берлін за тиждень до офіційного візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, метою поїздки Бернса було переконати країни Євросоюзу досягти єдності щодо більш жорсткої реакції на дії Москви щодо України.

Зазначається, що Бернс провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та представниками розвідки щодо російсько-українського питання й можливого розвитку ситуації. Він зазначив, що в разі вторгнення Росії в Україну необхідно перекрити газопровід "Північний потік-2".

WSJ зазначає, що досі Шольц публічно не підтверджував, що Німеччина заморозить газопровід у разі російського вторгнення. Канцлер та його помічники давали такі запевнення лише у приватному порядку. В останні дні Шольц ухилявся від відповідей на запитання журналістів щодо санкцій проти газопроводу, пише видання.

Як повідомлялося, американські медіа поінформували, що минулого тижня глава ЦРУ здійснив негласний візит до України, під час якого міг зустрічатися з керівництвом держави для обговорення ситуації, пов'язаної з військовою ескалацією РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну 19 січня. Він провів переговори з Президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Після цього він відбув до Берліна. У п’ятницю держсекретар має зустрітися в Женеві з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

