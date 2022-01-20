Центр кібербезпеки Канади закликав бути готовими до атак хакерів, пов'язаних з РФ
Канадський центр кібербезпеки (CCCS) звернувся із закликом до органів, які гарантують безпеку країни в цій галузі, посилити пильність у зв'язку з кіберзагрозами з боку сил, які підтримує влада РФ.
Про це йдеться в оприлюдненому в четвер прес-релізі відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Канадський центр кібербезпеки наполегливо радить канадській спільноті, що забезпечує кібербезпеку, особливо мереж ключової інфраструктури, посилити свою обізнаність та заходи захисту проти кіберзагроз, яким сприяє російська держава", - йдеться у заяві.
У CCCS запевнили, що обізнані з іноземною ворожою кіберактивністю, у тому числі з боку РФ, проти операторів комп'ютерних мереж, які підтримують функціонування критично важливої інфраструктури.
CCCS є частиною Центру безпеки – спецслужби Канади, яка відповідає за зовнішню радіоелектронну розвідку, захист урядових мереж та криптографію.
Канадські ЗМІ нагадують, що таке попередження прозвучало на тлі зростання напруженості між Заходом і РФ навколо України. Видання Globe and Mail уточнює, що в ході кібератаки на IT-компанію Microsoft наприкінці 2020 року, в причетності до якої США звинуватили РФ, постраждала Канада: інформацію про це компанія оприлюднила в 2021 році. Проте уряд Канади поки що надав мало інформації про цей інцидент, уточнює видання.
