Варто запитати у жителів Криму та Донбасу, що сталося з обіцянками Росії в Будапештському меморандумі, - Блінкен

У 1994 році Росія, США, та Велика Британія пообіцяли поважати незалежність суверенітет та існуючі кордони України та утриматись від погроз використання сили проти країни.

Про це в Берліні нагадав державний секретар США Ентоні Блінкен у виступі з приводу кризи в Україні.

У ході виступу Блінкен відзначив, що дані Україні обіцянки "допомогли переконати Україну відмовитись від їх ядерного арсеналу, який вона успадкувала після розвалу СРСР і який тоді був третім за величиною у світі".

"Варто просто запитати людей, які живуть у Криму та Донбасі, що сталося з цими обіцянками", - сказав Блінкен.

Заява прозвучала у контексті коментарів Блінкена щодо невиконання Росією міжнародних угод. Так, державний секретар США звинуватив Москву у невиконанні принципів Гельсінських угод, заходів передбачених Віденським документом щодо прозорості військових навчань, ненаданні інформації про її військові сили у Грузії, накопичення військових сил Росії навколо України навесні минулого року, та ін.

Зокрема щодо Гельсінських угод, Блінкен заявив, що по відношенню до України Росія порушила та показала зневагу до таких їх принципів, як повага до національного суверенітету, утримування від погроз або використання сили, непорушність кордонів, територіальна цілісність, мирне вирішення суперечок та невтручання у внутіршні справи.