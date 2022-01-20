Варто запитати у жителів Криму та Донбасу, що сталося з обіцянками Росії в Будапештському меморандумі, - Блінкен
У 1994 році Росія, США, та Велика Британія пообіцяли поважати незалежність суверенітет та існуючі кордони України та утриматись від погроз використання сили проти країни.
Про це в Берліні нагадав державний секретар США Ентоні Блінкен у виступі з приводу кризи в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У ході виступу Блінкен відзначив, що дані Україні обіцянки "допомогли переконати Україну відмовитись від їх ядерного арсеналу, який вона успадкувала після розвалу СРСР і який тоді був третім за величиною у світі".
"Варто просто запитати людей, які живуть у Криму та Донбасі, що сталося з цими обіцянками", - сказав Блінкен.
Заява прозвучала у контексті коментарів Блінкена щодо невиконання Росією міжнародних угод. Так, державний секретар США звинуватив Москву у невиконанні принципів Гельсінських угод, заходів передбачених Віденським документом щодо прозорості військових навчань, ненаданні інформації про її військові сили у Грузії, накопичення військових сил Росії навколо України навесні минулого року, та ін.
Зокрема щодо Гельсінських угод, Блінкен заявив, що по відношенню до України Росія порушила та показала зневагу до таких їх принципів, як повага до національного суверенітету, утримування від погроз або використання сили, непорушність кордонів, територіальна цілісність, мирне вирішення суперечок та невтручання у внутіршні справи.
зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї , що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією
а теперь скажи - каких действий ООН добились США и Британия? даже не добились признания России агрессором.
Каких ДЕЙСТВИЙ ООН, кроме обеспокоенностей, они смогли добиться?
Вопрос был риторическим. Ибо ответ известен - никаких.
ЗАЧЕМ?
понятно что не упоминает.
Кстати, не Донбасс, а ОРДЛО. Всего-навсего.
-Це Земля.Отшиб Вселенной,де живут несчастные люди дикари.
-Це де живут москали,яки вважають як и решта землян,що ми их хотим захватить?
-Так.Хоч вони и нах никому не треба.Есть справдi Украина,яка перешла на новий уровень отказавшись от ЯО.З ними можно мати справу.Бо вони понимают,що життя бесценно во Вселенной
мол а Америка - не гарант ? Так в том-то и дело, вовик, что гарант.
И срок гарантии ещё не истёк.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text