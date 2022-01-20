УКР
Варто запитати у жителів Криму та Донбасу, що сталося з обіцянками Росії в Будапештському меморандумі, - Блінкен

У 1994 році Росія, США, та Велика Британія пообіцяли поважати незалежність суверенітет та існуючі кордони України та утриматись від погроз використання сили проти країни.

Про це в Берліні нагадав державний секретар США Ентоні Блінкен у виступі з приводу кризи в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У ході виступу Блінкен відзначив, що дані Україні обіцянки "допомогли переконати Україну відмовитись від їх ядерного арсеналу, який вона успадкувала після розвалу СРСР і який тоді був третім за величиною у світі".

"Варто просто запитати людей, які живуть у Криму та Донбасі, що сталося з цими обіцянками", - сказав Блінкен.

Заява прозвучала у контексті коментарів Блінкена щодо невиконання Росією міжнародних угод. Так, державний секретар США звинуватив Москву у невиконанні принципів Гельсінських угод, заходів передбачених Віденським документом щодо прозорості військових навчань, ненаданні інформації про її військові сили у Грузії, накопичення військових сил Росії навколо України навесні минулого року, та ін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про невиконання Будапештського меморандуму: "Це зрада України"

Зокрема щодо Гельсінських угод, Блінкен заявив, що по відношенню до України Росія порушила та показала зневагу до таких їх принципів, як повага до національного суверенітету, утримування від погроз або використання сили, непорушність кордонів, територіальна цілісність, мирне вирішення суперечок та невтручання у внутіршні справи.

Топ коментарі
+32
"Договор подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан".
- Отто фон Бисмарк
показати весь коментар
20.01.2022 20:04 Відповісти
+22
Обещание нарушили все . Рашка превратилась в агрессора, США,Великобритания, Китай в наблюдателей, как кацапы раздирали Украину в 2014, Слава Богу, сейчас схаменулись и , может быть не дадут антихристу вове нас сожрать совсем.
показати весь коментар
20.01.2022 20:07 Відповісти
+14
З ким там комунікувати? Вони там всі налякані, що щоразу озираються, щоб на них не донесли у місцеве ФСБ. Будуть мукати про щось, і кліпати очима - не більш.
показати весь коментар
20.01.2022 20:01 Відповісти
Так зараз 30 країн в світі працюють над створенням ядерної зброї. Коли Пакистан завів ядерну зброю, бо поруч ворожа їм ядерна Індія та Китай, США їм погрожували, що введуть спецназ і заберуть, ті сказали спробуйте. А коли США тікали з Афгану і просили Пакистан, щоб ті дали створити авіабазу на своїй території, то Пакистан їх послав. А під час вторгнення СРСР в Афганістан США та Пакистан були союзниками.
показати весь коментар
21.01.2022 08:46 Відповісти
читай внимательно:
зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї , що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією

а теперь скажи - каких действий ООН добились США и Британия? даже не добились признания России агрессором.
Каких ДЕЙСТВИЙ ООН, кроме обеспокоенностей, они смогли добиться?

Вопрос был риторическим. Ибо ответ известен - никаких.
показати весь коментар
20.01.2022 22:38 Відповісти
Варто запитати а США та Британiя що з обiцянками ?
показати весь коментар
20.01.2022 22:14 Відповісти
Блинкен, если честно мы уже замахались у этих предателей что-либо спрашивать… их только сцаными тряпками и совковой гавняной лопатой по рожам киздить надо… они по другому не понимают
показати весь коментар
20.01.2022 22:21 Відповісти
Так и пиндосов нужно спросить, почему они не выполняют условия Будапешского меморандума!!!???
показати весь коментар
20.01.2022 22:24 Відповісти
Какой же вонючий рюцкий мир. Начать войну против Украины, нарушив все обещания, убив 13 тыс граждан задавать вопрос типа "Та и пиндосов нужно спросить". Если завтра вместо запоребрика будет океан я искренне поверю во всех богов которым когда либо поклонялись люди.
показати весь коментар
20.01.2022 23:34 Відповісти
Население бамбаса спросить? Ого...Я лучше бы спросил всех подписантов Будапештского меморандума что с гарантиями? А то за столиком посидели, боеголовки парашка увезла а США дали аж 300 лям зеленых "технической помощи" и все - все забыли и забили! Теперь вот Иран и Корею та что северная разоружить хотят - вот интересно как получится и кто поверит теперь пустым,хотя и юридически оформленным,обещаниям...
показати весь коментар
20.01.2022 22:26 Відповісти
зачем это упоминать "ДАЖЕ БЛИНКЕНУ", если придется признавать свое невыполнение меморандума?
ЗАЧЕМ?
понятно что не упоминает.
показати весь коментар
20.01.2022 22:40 Відповісти
16 ноября 1994 года ВРУ приняла закон "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия" в котором четко было прописано что " Настоящий закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа" Именно потому был подписан Будапештский меморандум уже 5 декабря того же года. Так что это не мемори просто как бы кто того не хотел - проблема в том что не были прописаны действия сторон в случае его нарушения - там прописаны просто консультации...
показати весь коментар
21.01.2022 00:33 Відповісти
Ну да, всё верно. Только никакого международно правового документа так и не подписали, кроме того меморандума о намерениях, и две из трёх договаривающихся с Украиной сторон свои намерения не нарушили. Значит никаких действий Англия с Америкой проводить не обязана, даже не только по буквам того протокола, но и с чисто моральной точки зрения. Они же там переживают на островах и за океаном и по всему миру за Украину по поводу её разборок с россией и в основном переживают именно за Украину. Но некоторые и за россию. Я тоже переживаю когда вижу из окна, как на улице в снегу пацаны дерутся. Жалко мне того кто ростом поменьше, потому, что я не аморальный человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
показати весь коментар
21.01.2022 06:18 Відповісти
не смей корежить название НАШЕГО УКРАИНСКОГО РЕГИОНА.

Кстати, не Донбасс, а ОРДЛО. Всего-навсего.
показати весь коментар
20.01.2022 22:41 Відповісти
Откуда на Украине регион "Донбасс"? Где это в Конституции прописано? У нас унитарное государство которое состоит из областей а не регионов. Есть только области..."ОРДО" и "ОРЛО" я называю "бамбас",иногда "ряспублика Новодрочия" - в чем проблема не понимаю
показати весь коментар
21.01.2022 00:22 Відповісти
Куме,де це ми?!Куди ми потрапили?
-Це Земля.Отшиб Вселенной,де живут несчастные люди дикари.
-Це де живут москали,яки вважають як и решта землян,що ми их хотим захватить?
-Так.Хоч вони и нах никому не треба.Есть справдi Украина,яка перешла на новий уровень отказавшись от ЯО.З ними можно мати справу.Бо вони понимают,що життя бесценно во Вселенной
показати весь коментар
20.01.2022 23:35 Відповісти
Тот случай, когда путин не может отфутболить вопрос обратно,
мол а Америка - не гарант ? Так в том-то и дело, вовик, что гарант.
И срок гарантии ещё не истёк.
показати весь коментар
20.01.2022 23:46 Відповісти
Так ценители но не читатели Будапештского меморандума - не благодарите.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
показати весь коментар
21.01.2022 00:37 Відповісти
Вообщето там были обещания не только рашки... так, чисто промеждупрочим...
показати весь коментар
21.01.2022 00:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 