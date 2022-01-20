УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8388 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
46 068 111

Нове російське угруповання розгорнуте за 13 км від кордону з Україною. ВIДЕО

З'явились нові супутникові знімки російської військової техніки біля кордонів України.

Їх оприлюднила агенція Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, - CIT. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомив журналіст Newsmax Алекс Сальві Росія розташувала свої сили:

  • Климово– за 13 км від України;
  • Клинці – за 30 км від України;
  • Єльня – за 135 км від України;
  • Погоново – за 165 км від України.

Автор: 

армія рф (18469) кордон (4862)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+95
показати весь коментар
20.01.2022 20:27 Відповісти
+67
показати весь коментар
20.01.2022 21:05 Відповісти
+60
Дараґой таваріщь Зализняк! Ну от нафіга Вам якісь прямі, порошенки, якась нещасна, збідована, чужа для Вас Україна?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ні одного нацика, зарплати захмарні, боярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай!
Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте і не спите через якогось там Порошенка з Прямим? Ну заради чого Ви себе себе так катуєте?!
До речі, у Вас вдома проблеми:
показати весь коментар
20.01.2022 20:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А куда девали статью Илларионова? Он там детально расписал что все эти запугивания яйца выеденного не стоят.

"Примером того, как такие публикации вводят неподготовленных читателей в заблуждение, является, например, карта, обнародованная 21 ноября 2021 г. изданием https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/ Military Times . Нетрудно видеть, что одна из двух российских группировок, нацеленных на захват Киева, имеет в своем составе 4 БТГ (то есть может насчитывать в своем составе от 1200 до 3600 чел.), а группировка, охватывающая с севера Харьков, - 8 БТГ (то есть от 2400 до 7200 чел.). Намек, содержащийся в этой информации, будто бы группировки военных такой численности могут "захватить", "окружить" города с населением в 1,5 и 3 миллиона человек, рассчитаны лишь на совершенно несведущую аудиторию."
https://m.censor.net/ru/blogs/3311020/*********************************************

показати весь коментар
21.01.2022 01:43 Відповісти
Треба туди нєлоха відправити з дєрмаком, на лижах покататись
показати весь коментар
21.01.2022 07:58 Відповісти
Маю інформацію ще 2-ї давності від жителя Климово що вперше ешелони з важкою тежнікою в кількості до 60 платформ в одному ешелоні почали прибувати в Климово ще 20 лютого 2014 року та вивантажуватись прямо в поле!! .
показати весь коментар
21.01.2022 08:57 Відповісти
А я заметил такую закономерность: большинство, кто за расию и клоуна, или за клоуна и типа против расии - все с каким-то умственным отклонением, быстры на то, чтобы ржать с пальца, против вакцинации и ходят в московскую церковь.... совпадение?....
показати весь коментар
21.01.2022 09:35 Відповісти
Я не эксперт, но прекрасно помню как кацапы в 15м году использовали надувные муляжи вместо реальной техники. Ко всем новостям такого типа нужной сегодня относится взвешенно и спокойно, нас запугивают сознательно тонко и очень умело. Возможно это очередная акция устрашения с частично надувной техникой ( уж сильно все красивенько и аккуратненько на фото, это не стиль армии, а стиль спецслужб) и реальный лагерь армии РФ в 13 км не разместили пока, а может показательно разместили для запугивания и создания напряжения. Вообщем кардинально ничего с весны еше не поменялось, до конца Олимпиады еще месяц, а потом только будет понятней что эти гады кремлевские замыслили
показати весь коментар
21.01.2022 12:10 Відповісти
Можно мне связаться с Бутусовым? Я имею материал из западных источников о нашей армии. Вигтор, Кёльн. E- mail: [email protected]
показати весь коментар
21.01.2022 15:28 Відповісти
а сколько Украинских группировок развёрнуто в 13 км от российской и белорусской границ?
показати весь коментар
21.01.2022 15:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 