У "справі Майдану" повідомлено про підозру судді, колишньому слідчому та двом експрокурорам, - Офіс генпрокурора

У "справі Майдану" 17 січня повідомлено про підозру судді одного з районних судів м. Києва, колишнім старшому прокурору відділу прокуратури м. Києва – на даний час адвокату, та слідчому райуправління ГУ МВС України у м. Києві, а 20 січня – колишньому прокурору районної прокуратури м. Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 18 лютого 2014 року слідчий одного з райвідділів столичної міліції незаконно затримав учасника мирних акцій протесту, який на Майдані Незалежності надавав медичну допомогу. У змові з прокурором прокуратури м. Києва мітингувальника притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях. В подальшому слідчий разом з прокурором районної прокуратури безпідставно ініціювали обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. А слідчий суддя, за відсутності передбачених законом підстав, застосував запобіжний захід – домашній арешт", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі:

судді інкриміновано завідомо незаконний домашній арешт та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України)

ексслідчому райуправління – завідомо незаконний домашній арешт, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, закінчений замах на завідомо незаконне тримання під вартою, службове підроблення та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України)

колишньому старшому прокурору відділу прокуратури м. Києва – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, службове підроблення та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

колишньому прокурору районної прокуратури м. Києва – закінчений замах на завідомо незаконне тримання під вартою та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через два роки обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути покарання, оскільки спливе строк давності через затягування в судах, - Закревська