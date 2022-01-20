УКР
Новини
У "справі Майдану" повідомлено про підозру судді, колишньому слідчому та двом експрокурорам, - Офіс генпрокурора

У "справі Майдану" 17 січня повідомлено про підозру судді одного з районних судів м. Києва, колишнім старшому прокурору відділу прокуратури м. Києва – на даний час адвокату, та слідчому райуправління ГУ МВС України у м. Києві, а 20 січня – колишньому прокурору районної прокуратури м. Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 18 лютого 2014 року слідчий одного з райвідділів столичної міліції незаконно затримав учасника мирних акцій протесту, який на Майдані Незалежності надавав медичну допомогу. У змові з прокурором прокуратури м. Києва мітингувальника притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях. В подальшому слідчий разом з прокурором районної прокуратури безпідставно ініціювали обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. А слідчий суддя, за відсутності передбачених законом підстав, застосував запобіжний захід – домашній арешт", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі:

  • судді інкриміновано завідомо незаконний домашній арешт та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України)
  • ексслідчому райуправління – завідомо незаконний домашній арешт, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, закінчений замах на завідомо незаконне тримання під вартою, службове підроблення та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України)
  • колишньому старшому прокурору відділу прокуратури м. Києва – притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, службове підроблення та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).
  • колишньому прокурору районної прокуратури м. Києва – закінчений замах на завідомо незаконне тримання під вартою та незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 та ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через два роки обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути покарання, оскільки спливе строк давності через затягування в судах, - Закревська

Такими темпами судді і прокурори винні у злочинах скоріше вимруть відстарості, ніж отримають штраф за свої злочини.
показати весь коментар
20.01.2022 20:50 Відповісти
Канібалізм - поїдання представників біологічного виду представниками того ж самого виду. Канібалізм у різних проявах властивий майже всьому тваринному світу.
показати весь коментар
20.01.2022 21:03 Відповісти
Татарову? Мужу Верещучки, который руководил штурмом Дома профспилок?
показати весь коментар
20.01.2022 21:52 Відповісти
Засудять, чи лише попатякають?
показати весь коментар
20.01.2022 21:58 Відповісти
 
 