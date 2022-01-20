УКР
ЗМІ опублікували аудіозапис про зрив запуску сховища відпрацьованого ядерного палива: "Гроші сп###жені". ВIДЕО

Журналісти "Схем" отримали у своє розпорядження аудіозапис наради у кабінеті високопосадовця державного "Енергоатому", учасники якої обговорюють, як приховати факти зникнення частини коштів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп…жені і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо" – каже голос, схожий на голос Миколи Божка, керівника "Атомпроектінжинірингу", відокремленого підрозділу "Енергоатому", який виступає замовником будівництва від держави.

У розслідуванні "Схем" йдеться , що менеджмент "Енергоатому", призначений за президентства Володимира Зеленського, у грудні позаминулого року публічно заявляв про "майже 100% готовність об’єкту", але в той же час для завершення будівництва уклав непублічний договір на 422 мільйони гривень із новим приватним підрядником фірмою "КБР" , якого залучили без проведення тендеру.

Керівництво державної компанії не надало на запит журналістів ані сам договір, ані кошторис передбачених ним витрат. Натомість, "Схеми" виявили, що протягом 2021 року "Енергоатом" непублічно перерахував цій приватній компанії вже понад 1 мільярд гривень на завершення будівництва сховища, яке досі не ввели в експлуатацію.

Журналісти проаналізували отриманий аудіозапис зустрічі в "Енергоатомі" та співставили із іншими фактами та подіями того часу, що дозволяє із високою вірогідністю говорити про його автентичність. Опізнані "Схемами" учасники наради відмовилися коментувати запис, але не спростували, що така зустріч мала місце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль

За даними журналістів, ця розмова відбулася 28 грудня 2020 року у кабінеті керівника підрозділу "Енергоатому" Миколи Божка у присутності приватних підрядників та субпідрядників, які до цього тривалий час освоювали державні кошти на будівництво сховища у Чорнобилі.

З розмови випливає, що частина коштів зникла, і посадовець "Енергоатому", призначений вже за президентства Володимира Зеленського, радиться, як це приховати – "закрити діри" через стару закупівлю і старого підрядника, чи через нового підрядника, залученого ним непублічно – компанію "КБР":

"У мене є дірки, які простіше залатати з того боку, ніж з цього. Тому що дірки бувають різні. Тому слухайте уважно, припиніть панікувати", – каже голос, схожий на голос Божка.

"Ми будемо сильно напружуватися для того, щоб максимально вас витягти, тому що витягнувши вас, ми витягнемо себе. Нам вашої крові не треба", – продовжує він, звертаючись до представників приватних фірм, які з 2017 року працювали на об’єкті.

У розмові лунає конкретний приклад – закупівля одного з з ключових елементів сховища, системи контролю радіації.

"Вам за систему радіаційного контролю додатково заплатили 22. Правильно я розумію? Мені треба було вас виручати і себе виручати, і тому ми там пішли на реальні порушення. Ми заплатили гроші вам нецільові. До першої перевірки", – каже голос, схожий на голос керівника "Атомпроектінжинірингу".

Також читайте: Відбулося вручення ліцензії на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС, - ОП

Журналісти "Схем" отримали податкові звіти, які підтверджують, що напередодні цієї розмови у період з 17 по 21 грудня 2020 року субпідрядник будівництва "Укренергомонтаж" отримав додаткові 22 мільйони на системи радіаційного контролю – але вже від нового генпідрядника, залученого за нової влади – фірми "КБР".

"В розмові Божко сам визнає, що це нецільові витрати – оскільки "Енергоатом" уже закупав систему радіаційного контролю – через колишнього підрядника будівництва "Укрбудмонтаж". А тепер гроші на це пішли через нового виконавця. Хоча грудневий контракт із ним не і передбачав купівлі цієї системи", – йдеться в розслідуванні.

ЗМІ опублікували аудіозапис про зрив запуску сховища відпрацьованого ядерного палива: Гроші сп###жені 01

У 2021 році Україна офіційно заявила, що припинила вивозити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС до Росії. Раніше, за даними "Енергоатому", – державного оператора українських АЕС, – Україна щорічно платила за це Росії 150-200 мільйонів доларів. На початку 2000-х українська влада вирішила побудувати власне Централізоване сховище. Лише у 2017 році "Енергоатом" почав будівництво, але введення в експлуатацію постійно переноситься. Остання дата здачі об’єкта в експлуатацію, яку озвучило керівництво – березень 2022 року.

Читайте: Перше в Україні сховище відходів ядерного палива

+102
20.01.2022 22:34 Відповісти
20.01.2022 22:34 Відповісти
+55
20.01.2022 22:34 Відповісти
20.01.2022 22:34 Відповісти
+52
Позор...мне так стыдно было лишь при якуневиче. Или не так?
20.01.2022 22:31 Відповісти
20.01.2022 22:31 Відповісти
Отработанное ядерное топливо нужно не хранить а использовать!
Например в теплосетях.
Например в теплосетях.
21.01.2022 07:48 Відповісти
21.01.2022 07:48 Відповісти
Цензор, обязательно в каждую новость вставляй фразу о Порошенко. Например, при Порошенко такого небыло.
Мы хотим знать мнение зебобиков, но они приходят только если пишут о Порошенко.
21.01.2022 08:01 Відповісти
21.01.2022 08:01 Відповісти
21.01.2022 10:10 Відповісти
21.01.2022 10:10 Відповісти
Поддерживаю, замечательная инициатива
21.01.2022 12:58 Відповісти
21.01.2022 12:58 Відповісти
страшно даже подумать, что там происходить в сфере великого крадівництва..., на деньги, которые эта власть ежемесячно дарит г-ну коломойскому, можно проложить еще 1-у сеть автодорог поверх старой...
21.01.2022 09:14 Відповісти
21.01.2022 09:14 Відповісти
Не, ну ведь утилизация едрёных отходов - задача общенациональная? Вот пусть нация её и решает - согнать всех украинцев (включая военноучтённых бабищ) в Чернобыль и всем выдать по ведру отходов (пустые вёдра украинцы должны взять с собой из дому) и пусть каждый утилизирует, как знает. А за скоммунижженное баблище попереживать чутка, мо пожаловаться кому, кто ухи развесит, да и забыть нахрен! Первый раз, что ли? Дай Бог, не последний
21.01.2022 09:29 Відповісти
21.01.2022 09:29 Відповісти
в смысле, ты хочешь у себя дома поставить ведёрко с раоактивной сместью из Чернобыля? Или куда ты хочешь эту дрянь выкинуть? Осторожно, на упаковке прикреплён трекер, ты зафиксирован на камеры.
24.01.2022 05:12 Відповісти
24.01.2022 05:12 Відповісти
Лишь бы не зафиксировали в позе "мама мыла пол" и не прикрепили к заднице "траХер".
24.01.2022 05:28 Відповісти
24.01.2022 05:28 Відповісти
Весь світ це бачить і знає….
велике крадівництво в дії …
Позорище під час дії ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ …
21.01.2022 10:02 Відповісти
21.01.2022 10:02 Відповісти
Вкрадені гроші пішли у свинячу морду.

21.01.2022 10:21 Відповісти
21.01.2022 10:21 Відповісти
Не розумію тільки чому так збудилися порохоботи. Нинішня влада лише достойно продовжує велике крадівництво яке розпочалося на цьому обєкті ще за Порошенка.
21.01.2022 10:22 Відповісти
21.01.2022 10:22 Відповісти
"Все уже украдено до нас..."
21.01.2022 10:31 Відповісти
21.01.2022 10:31 Відповісти
На самом деле все просто.
Сталин бы расстрелял, а родственников в бы в Гулаг отправил.
Барыга бы поступил бы, как с бриллиантовыми прокурорами.
А Зе будет сопли наматывать, как с Барыгой, умножая свою репутацию на ноль.
Насоздавали кучу при Барыге еще структур антикоррупционных, но никто за годы их "работы" так и не сидит! Деньги просто так не исчезают! И люди, что их вывели тоже. И способы вывода не новы. Система! Садить с конфискацией! Других путей нет выбраться из ямы.
21.01.2022 10:31 Відповісти
21.01.2022 10:31 Відповісти
21.01.2022 10:59 Відповісти
21.01.2022 10:59 Відповісти
По сравнению с "Большой стройкой", кража денег в Энергоатоме - это детские шалости!
21.01.2022 11:11 Відповісти
21.01.2022 11:11 Відповісти
Вся злодійня говорить російською мовою.
21.01.2022 12:52 Відповісти
21.01.2022 12:52 Відповісти
Сколько лет уже строят это нужное хранилище. Оно же сделает Украину независиомй от раши в плане хранения опасных отходов. С другой стороны, важно чтобы оно было бронебойным и не протекло. Это же важный проект, хорошо что записи прослушивания сделали. Я думаю что я добрый человек, но иногда хочется просто нажать кнопку и убить скотину.
24.01.2022 01:37 Відповісти
24.01.2022 01:37 Відповісти
если застраховали - пусть обращаются за страховкой от воровства.
24.01.2022 05:10 Відповісти
24.01.2022 05:10 Відповісти
вот тут почему то начинается верить в эффективность этих пыток с пристрастием в американсикх фильмах. Один полицейский бьёт линейской по ягодицам три дня подряд, а другой показывает таблицу укорачивания срока за содействие следствию.
24.01.2022 05:15 Відповісти
24.01.2022 05:15 Відповісти
