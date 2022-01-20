Путін ще в 2008 році говорив, що Україна – несправжня держава, - Блінкен
Президент Росії Володимир Путін не вважає Україну суверенною державою, тому розглядає можливість вторгнення на її територію.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Берліні з промовою, присвяченою кризі довкола України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
За словами очільника Держдепу, Путін ще в 2008 році заявив тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що Україна начебто "несправжня держава".
"Існує багато припущень щодо того, чого добивається президент Путін. Але тут навіть не потрібно вгадувати, він сам нам особисто говорив про це кілька разів. Він закладає основи для вторгнення, тому що не вірить, що Україна – суверенна держава. Він говорив про це прямо в 2008 році президенту Бушу. Він сказав, я процитую: Україна – це несправжня держава. Він сказав у 2020 році, я процитую: Українці та росіяни – це один і той самий народ", – наголосив Блінкен.
Він додав, що лише кілька днів тому МЗС Росії опублікувало в Twitter-акаунті пост, присвячений річниці Переяславської ради 1654 року. В російському МЗС процитували Путіна, що ця дата начебто "нагадує нам про долю двох братських народів, переплетених століттями".
"Йдеться не лише про можливе вторгнення та війну, а про те, чи має Україна право на існування як суверенна держава. Чи має вона право бути демократією", – зазначив у зв’язку з цим Блінкен.
На думку Блінкена під загрозою – не лише Україна, а й інші колишні радянські республіки, які стали суверенними державами: наприклад, Грузія та Молдова, куди також вторглися російські війська.
За словами держсекретаря США, Росія намагається перетворити сусідні держави на маріонеткові, щоб контролювати їх та зародження демократичних рухів у них, і ці зусилля можуть посилюватися.
"Якщо принципи суверенітету будуть відкинуті, ми житимемо в світі, де правила, які ми разом формували впродовж десятиліть, просто зникнуть. І це дасть можливість деяким урядам вживати будь-яких заходів у спробах отримати те, чого вони хочуть: блокувати інтернет, припинити подачу тепла та газу взимку чи відправляти танки на чужу територію. Це все заходи, до яких вдавалася Росія в останні роки", – нагадав Блінкен.
Він наголосив, що саме тому держави світу повинні зараз приділяти особливу увагу подіям довкола України. Блінкен уточнив, що йдеться не про якусь "регіональну суперечку", а про ті принципи, які роблять світ більш безпечним.
Если считать Россию другом, российский народ - братским, а войну - временным недоразумением, тогда для США и всех других членов НАТО совершенно теряется смысл приема нас в Альянс.
Зачем им союзник, который мечтает о дружбе с врагом
2003 год подписание между Россией и УКРАИНОЙ Договора о азовском море и Керченского пролива
2008 год Бухарест Украина это недогосударство ошибка... Отакои!!!
2010 год Харьковские соглашения между россией и Украиной о продлении срока аренды и пребывания ЧФ в Крыму Отакои!!!
2014 год при принятии Крыма в состав России принятьв состав России Крым республику Крым Украины в состав России... Отакои!! передали от России в Украину как мешок картошки...
2015 год Минские соглашения между Россией и Украиной...
2016-2019 год сношения между Россией и УКРАИНОЙ в конктаткных группах по ОРЛДО.. обмен пленными и так далее...
2018 год дело о захвате кораблей ВМС Украины
с 2014 год по сегодня дело о скифском золоте междду Россией и Украиной...
2018-2019 год Морской трибунал по конфликту в Керченской протоке.. между Рф и Украиной..
тезисы мы не сторона конфликта плано перетеклив то толькопоробуйдте насильно освободить Донбасс..раньше так говорили только о Крыме..
последний выверт мозга Путина Ленин Придумал Украину Идиот он бы документы Бресткого Договора почитал бы где отдельно но в целом подписали Договор от УКРАИНЫ- ЦЕНТРАЛЬНА РАДА-- А ТРОЙКИЙ ОТ СОВЕТСКОЙ РОССИИ.. признав долги Царьской Империи перед Германией -Троцкий вписал с немчурами уточнение что лдолги будет выплачивать Центральна Рада Независимая Украина за всю империю... это так между прочим...
Почитайте Додатки и сам Пакт Германии и Молотова от линии Тернополь до почти далеко за нынешний Пшемысль территория отходит к УССР..
Указ Сталина отобрать и всучить УССР Донбасс
потом навпаки отрезать от УССР територии и присобачитьк Брянской орловским областям и Ростовской например Таганрог всю жизнь бывший украинским городом... попал в Россию... так что мнение двоечника Х..ла по Истории мало вообще кого то колышат...
Запомните 73% Ване по.. на тебя!!!.он будет плювать те в морду и растирать свое вяличие! ты всегда второсортный хохол для них!а теперь еще и враг!!! ТЫ 73. даже не представляешь какая Украина прекрасная и свободная без раши!!! там 73% населения в жопе ! хуже чем у нас!!!!! но ты этого не поймешь!а когда поймешь .будет поздно! потому что тебе даже сопеть будет запрещено!!!! будешь в стойле с камнями в голове и обтираться вяличием!когда в тебя во всем мире будут пинать.если тебя выпустят а еще если тебя пустят .потому что ты прокацапленный враг! и доверия к тебе не будет!
Кому это обьяснять. выбирать тех кто хочет заглядывать в ... кто тебя убивает и смотрит как на .
Не могу...))))).я буду по кругу печатать и все закончиться сплошным матом!)))
Якщо не перешкоджати її застосуванню - будуть існувати і релігійні секти, і Південна Корея і руський мір. Толерантність - програшна стратегія, на жаль. Але, як і у випадку демократії - нічого кращого ще не вигадано.
Армия за 8 лет обновилась и мотивированных людей в ней достаточно.
В Украине практически нет авиации, но есть ПВО.
Мало современных танков, зато хватает средств для борьбы с танками.
Нет высокоточного оружия, но есть Грады, Смерчи, Ураганы: мало не покажется.
И стрелкового оружия, куда больше чем в Чечне, Грузии и Молдове, вместе взятых!
Речь ведь не о победе над парашкой идет (надеятся на это было бы глупо) а о ее цене для кацапов.
і це вона ще віли в руки не брала...
НАТО не розширювалось,
але в той день, фуйло само зробило блок NATO ближчим до себе, та тепер звиздить ...
Сборище бандюков с 1917 года.
де були наші міжки!
невже в країні не було людей що розуміли до чого все йде?!
чому мовчали!
Для багатьох і для мене теж дуже дивною була реакція тодішніх керівників західних держав, особливо членів НАТО, на цю, фактично програмну доповідь *****. Ні одна держава не зробила ні офіційної заяви про неприйнятність та, бодай, хоч якого засудження маніакальних планів Кремля, які зачіпають всю Планету. Чи, може, я щось забув? Може хтось пам*ятає, як відреагували Буш-молодший, Блер, або Меркель?
Відповіла Путлєру тільки Юлія Тимошенко в травні того ж року, яка в той час не займала ніяких державних посад, статтею в авторитетному американському журналі Foreign Affairs (Міжнародні відносини).