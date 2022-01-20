Путін ще в 2008 році говорив, що Україна – несправжня держава, - Блінкен

Президент Росії Володимир Путін не вважає Україну суверенною державою, тому розглядає можливість вторгнення на її територію.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Берліні з промовою, присвяченою кризі довкола України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

За словами очільника Держдепу, Путін ще в 2008 році заявив тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що Україна начебто "несправжня держава".

"Існує багато припущень щодо того, чого добивається президент Путін. Але тут навіть не потрібно вгадувати, він сам нам особисто говорив про це кілька разів. Він закладає основи для вторгнення, тому що не вірить, що Україна – суверенна держава. Він говорив про це прямо в 2008 році президенту Бушу. Він сказав, я процитую: Україна – це несправжня держава. Він сказав у 2020 році, я процитую: Українці та росіяни – це один і той самий народ", – наголосив Блінкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": План Путіна щодо України доволі простий - він хоче знищити нас як державу і реконструювати радянську імперію, - Данілов

Він додав, що лише кілька днів тому МЗС Росії опублікувало в Twitter-акаунті пост, присвячений річниці Переяславської ради 1654 року. В російському МЗС процитували Путіна, що ця дата начебто "нагадує нам про долю двох братських народів, переплетених століттями".

"Йдеться не лише про можливе вторгнення та війну, а про те, чи має Україна право на існування як суверенна держава. Чи має вона право бути демократією", – зазначив у зв’язку з цим Блінкен.

На думку Блінкена під загрозою – не лише Україна, а й інші колишні радянські республіки, які стали суверенними державами: наприклад, Грузія та Молдова, куди також вторглися російські війська.

За словами держсекретаря США, Росія намагається перетворити сусідні держави на маріонеткові, щоб контролювати їх та зародження демократичних рухів у них, і ці зусилля можуть посилюватися.

Також дивіться: Путін заявив, що Україну створив Ленін. ВIДЕО

"Якщо принципи суверенітету будуть відкинуті, ми житимемо в світі, де правила, які ми разом формували впродовж десятиліть, просто зникнуть. І це дасть можливість деяким урядам вживати будь-яких заходів у спробах отримати те, чого вони хочуть: блокувати інтернет, припинити подачу тепла та газу взимку чи відправляти танки на чужу територію. Це все заходи, до яких вдавалася Росія в останні роки", – нагадав Блінкен.

Він наголосив, що саме тому держави світу повинні зараз приділяти особливу увагу подіям довкола України. Блінкен уточнив, що йдеться не про якусь "регіональну суперечку", а про ті принципи, які роблять світ більш безпечним.