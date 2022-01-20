Головні новини 20 січня: РФ лякає війною, США запровадили санкції проти проросійських українських політиків

Опубліковані нові знімки російських військ на кордоні з Україною, Штати запровадили санкції проти Козака, Олійника, Волошина та Сівковича, в Україні - новий спалах коронавірусу, - головні новини 20 січня.

Російські війська на кордоні

Агентство Reuters опубліковало нові знімки російських військ на кордоні з Україною. Найближчі з них розташовані лише за 13 км від території нашої держави.

Територіальній обороні дозволили використовувати мисливську зброю. Командувач сил тероборони Галушкін каже, що її кістяк вже сформований, але охочі ще можуть встигнути записатися.

Кабмін також визначив, яким чином в разі воєнного стану можна буде обмежувати пересування громадян.

Пєсков лякає "громадянською війною" в Україні в разі відключення РФ від SWIFT

"Путін ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які готують США", - каже американський лідер Джо Байден та погрожує, що російські банки в разі вторгнення РФ до України більше не зможуть проводити операції з доларами.

Росія у відповідь лякає громадянською війною на території України: прессекретар Путіна Пєсков заявив, що вона може розпочатися в разі відключення РФ від системи SWIFT.

США запровадили санкції проти Козака та інших проросійських політиків

До санкційних списків внесли Тараса Козака, Олега Волошина, Володимира Олійника та Володимира Сівковича. "Ці чотири особи відігравали різні ролі в глобальній кампанії впливу Росії з метою дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля", - вважають у США.

В Україні - новий спалах коронавірусу

Різкий стрибок: за добу - майже 18,5 тис. хворих, 11% з них - діти. МОЗ констатує, що почався новий спалах коронавірусу. Його епіцентром є захід країни.

Опубліковано нові фото палацу Путіна

Всередині - позолота, приватний театр та стрип-клуб. Опублікувала фото команда Навального.