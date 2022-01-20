Зеленський про переговори з Дудою: "Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото із зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Instagram.

"Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування. Дякую за гостинність", - написав Зеленський.

Дуда в Instagram повідомив, що під час зустрічі вони із Зеленським спілкувалися про ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії.

