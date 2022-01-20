УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини
29 677 196

Зеленський про переговори з Дудою: "Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото із зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Instagram.

Зеленський про переговори з Дудою: Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви 01

"Після пішої прогулянки горами – традиційні польські страви й продовження спілкування. Дякую за гостинність", - написав Зеленський.

Дуда в Instagram повідомив, що під час зустрічі вони із Зеленським спілкувалися про ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звернувся до українців із закликом не панікувати (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) Польща (8750) Дуда Анджей (804)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+78
И это все, шо Наивеличайший сумел запомнить...
показати весь коментар
20.01.2022 23:36 Відповісти
+71
показати весь коментар
20.01.2022 23:39 Відповісти
+58
Хороший еврейский мальчик всегда должен хорошо питаться.
показати весь коментар
20.01.2022 23:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
мама я поел и в шапке
показати весь коментар
21.01.2022 00:18 Відповісти
и в маске
показати весь коментар
21.01.2022 11:21 Відповісти
Боже... яка ганьба...
показати весь коментар
21.01.2022 00:19 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 00:21 Відповісти
Какой у Вас здесь был ник в 2013-14-ом? И что Вы делали в 2003-2004 годах?
показати весь коментар
21.01.2022 00:30 Відповісти
ЗЕ-льоні - не українці!
Вони навіть не люди, растєнія
показати весь коментар
21.01.2022 00:32 Відповісти
Они просто организмы
показати весь коментар
21.01.2022 03:27 Відповісти
За такое вот разбитие людей "на классы" тебя было в самый раз из Украины выкинуть куда-нибудь подальше...
показати весь коментар
21.01.2022 08:15 Відповісти
"Андрюха,а давай я тобі ще на піаніні збацаю".(Зі стенограми зустрічі Президента Дуди і припіздєнта Вови).
показати весь коментар
21.01.2022 00:27 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 01:14 Відповісти
Коломойский Игорь Валерьевич в сутки отмывает из бюджета страны 2 миллиарда ....ДВА МИЛЛИАРДА КАЖДЫЕ сутки.....Порошенко виноват... в месяце 30 суток...Игорь Валерьевич надо увеличить добычу угла на шахтах ПАВЛОГРАДУГОЛЬ...
показати весь коментар
21.01.2022 00:27 Відповісти
Морда напряженная, будто срать хочет. Сразу видно, что ему некомфортно с европейцами. Сидит и думает: "Нормально было бы щас посидеть с Александром Григоровичем или ВладимВладимировичем в баньке с водочкой под песни Любэ, по-нашему, по-родственному. А тут этот Дуда навязался..."
показати весь коментар
21.01.2022 00:28 Відповісти
ага, чтоб узнать, съедобный гриб или нет, в лес нужно ходить вдвоём !
показати весь коментар
21.01.2022 00:28 Відповісти
Анєхдот згадала:
Ось і грибочки пішли, - сказала медсестра, промиваючи шлунок пОцієнту.
показати весь коментар
21.01.2022 00:33 Відповісти
Зараз ситуація міняється якісно.
Справа в тому, що Путлєр відчув слабкість всіх тих, хто його оточує.
Він прийшов до висновку, що прийшов його "зоряний час" виправити "найбільшу геополітичну катастрофу ХХ ст." - розпад СРСР.

Кордони Росії закінчаться там, де Путлєру дадуть по морді.
Якщо він нападе, хто буде битися?

Кров будемо ми проливати - тут і битись будемо ми. Яке наше єдине слабке місце ?
Це наше керівництво, тому що, якщо воно не вважає військову загрозу серйозною - це, значить наше найслабкіше місце.
І Путлєр про це знає😡
показати весь коментар
21.01.2022 00:28 Відповісти
Мама Рима запитує у Вовочки:
- Синачка, а где ты мечтаеш работать?
- Я мечтаю работать?
показати весь коментар
21.01.2022 00:30 Відповісти
Хороший еврейский мальчик должен хорошо какать
показати весь коментар
21.01.2022 04:43 Відповісти
При этом - на работе, чтобы дома не тратить свет и воду, а ему за это время еще и заплатят.
показати весь коментар
21.01.2022 06:43 Відповісти
Нам до Дуды и Польши лет 40 идти...,а вот пройдем ли...я не уверен...
показати весь коментар
21.01.2022 00:31 Відповісти
мог бы его там и оставить в горах
показати весь коментар
21.01.2022 00:33 Відповісти
Дуда и оставил. Нелоха волки назад принесли, все в слезах...
показати весь коментар
21.01.2022 01:26 Відповісти
🤣
показати весь коментар
21.01.2022 07:56 Відповісти
Согревает душу и Сердце... День Соборности Украины...22 января 1919 года...УНР и ЗУНР стали Державою....Зі Святом Панове та НАДОБРАНІЧ....
показати весь коментар
21.01.2022 00:37 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 00:38 Відповісти
Нарисовали не украинцев, надо исправить - две трети людей оставить как есть, а остальные должны брызгать на них пеной изо рта ззззебилыы! Настоящее народное единство.
показати весь коментар
21.01.2022 02:21 Відповісти
Нет, скорее так: 73% нужно изобразить с флагом СССР и криками "майданутые, барыги, порохоботы!".
показати весь коментар
21.01.2022 05:23 Відповісти
Уже сплел 73% (проголосовавших во втором туре выборов) и СССР. Тебе платят норм там? На похлебку хоть хватает?
показати весь коментар
21.01.2022 08:18 Відповісти
"Брызгать пеной из рта" - это работа такая в инете, можно не обращать на это внимание...
показати весь коментар
21.01.2022 08:17 Відповісти
Писец... и там он бухает вместо работать...
показати весь коментар
21.01.2022 00:46 Відповісти
Да, ужас. Так еще и президента Польши заставил и лично сам его в этотм "кабак" потянул...
показати весь коментар
21.01.2022 08:20 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 00:51 Відповісти
Жуть какая-то...
показати весь коментар
21.01.2022 00:52 Відповісти
...да, кстати, сегодня 21 дня месяца Первого Морозного много лет назад скончался Леннон. Воитель с темнотой и предрассудками.
показати весь коментар
21.01.2022 06:53 Відповісти
T9?
показати весь коментар
21.01.2022 09:10 Відповісти
Пожрал-посрал-запостил
показати весь коментар
21.01.2022 00:51 Відповісти
А потом оно устало.
показати весь коментар
21.01.2022 06:02 Відповісти
Барские развлечения и никаких забот, жизнь удалась
показати весь коментар
21.01.2022 00:52 Відповісти
Дуда послал его в пешую прогулку ?
Это не Сейшелы.
показати весь коментар
21.01.2022 00:58 Відповісти
Зелох приехал, Дуда сказал, что надо дров принести, после этого подняли чашки с водой перед камерой, а потом Дуда сказал, что он уходит по делам, ибо ему некогда хернёй страдать в отличие от некоторых.
показати весь коментар
21.01.2022 05:57 Відповісти
сьогодні польський президент, як ніколи, відчув, що політика - то брудна справа...
показати весь коментар
21.01.2022 01:00 Відповісти
Тезис Зеленского о том, что гражданам Украины нужно "делать только одно - сохранять спокойствие", это фактически прямое подыгрывание Путину. Иначе он призвал бы не только сохранять спокойствие, но и готовиться принять участие в национальном сопротивлении. Обращение Зеленского построено по психотехнике суггестии (проще говоря, внушения). Это обращение явно рассчитано на ядерный электорат Зеленского. На тех, кто в случае нового российского вторжения не пойдет защищать Украину. Это те, для кого до сих пор главным днем мая является "конечно - День Победы". Для кого народ России - до сих пор братский, "просто политики нас поссорили". Понятно, что эти избиратели без энтузиазма и с недоумением восприняли бы призыв записываться в тероборону. Не для этого они делали Зеленского президентом. Вот он и ограничился призывом "сохранять спокойствие".

Он назвал "фейками" и "манипуляциями" информацию в украинских СМИ, источниками которой являются пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки "Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину", и госсекретарь США Энтони Блинкен: "Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, опять же, в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Сейчас однозначно ситуация хуже, а риски точно выросли. Подтверждением тому служит то беспрецедентное количество визитов в Украину представителей западных стран.

Александр Турчинов утром 20 января сообщил информацию, что разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск с территории Беларуси. Главным наступательным приоритетом Генштаба РФ является Киевское стратегическое направление. В этих целях происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и РБ провокаций в приграничном регионе. "Вместе с тем, никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения украинское руководство не принимает", - сообщил Турчинов тем, кого это волнует.

https://bin.ua/top/273108-shashlyki-na-den-pobedy-pochemu-zelenskij.html
показати весь коментар
21.01.2022 01:06 Відповісти
Волохдя показал что такое быть в "тёплой ванне".
показати весь коментар
21.01.2022 06:01 Відповісти
https://tv.nrk.no/direkte/nrk2 https://tv.nrk.no/direkte/nrk2

pro Ukrainu i durochka zelenskovo / prjamaja perdacha
показати весь коментар
21.01.2022 01:12 Відповісти
samij sok bilo kogda skazali, etot chelovek nanjat ispolnjatj rolj prezidenta
показати весь коментар
21.01.2022 01:16 Відповісти
голобородько вообще адекватный? уикенд в разгаре..

не удивлюсь, если он там с концертными номерами..
показати весь коментар
21.01.2022 01:12 Відповісти
Отвечаю: зелох вообще неадекватный. На все 100.
показати весь коментар
21.01.2022 05:58 Відповісти
Дуда крут, это не какой то там левак Туск или Квасневский - друзья меркель
показати весь коментар
21.01.2022 01:29 Відповісти
Это уже по Фрейду - "он так привык носить маску перед другими, что в конце концов стал носить маску даже перед собой." Человек их квартала выйти может, но "квартал" из "кварталовца" никогда.
показати весь коментар
21.01.2022 01:40 Відповісти
Які традиційні польські страви? Я бачу що Дуда нелоху налив тільки чай- любимоє угощеніе кацапів. Зачотний тролінг польського президента.
показати весь коментар
21.01.2022 01:47 Відповісти
... заливное из казака в кляре, если серьёзно
показати весь коментар
21.01.2022 06:56 Відповісти
Верховний відпочивальник України.
показати весь коментар
21.01.2022 01:48 Відповісти
Верховный тунеядец
показати весь коментар
21.01.2022 03:31 Відповісти
Верховный *******
показати весь коментар
21.01.2022 05:53 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 05:48 Відповісти
Ребята, это уже давным-давно не смешно, стыдно смеяться над юродивыми.
показати весь коментар
21.01.2022 01:51 Відповісти
ду-ДА забыл зелёному пургеном еду ароМАТИЗОВАТЬ
показати весь коментар
21.01.2022 01:59 Відповісти
Тут прогулянки по горах. Мигцем глянув Україна 24 сидить "говно експерт-міжнародник" і з серйозною мордою розсуждає, що потрібно залучити до переговорів з Росією Ізраїль і Китай. Воно дурне чи зрадник одне питання.
1.Ізралітяни хотіли вписатися в переговори Путін сказав що це не про те. На його думку це держава не того калібру.
2. Китай. Це те саме, що плюнути США і Британії в лице, коли вони вже настільки вписалися. Блінкен з конференцій не вилазить.
Але маю надію що все буде добре.
показати весь коментар
21.01.2022 02:04 Відповісти
Чого ще живі медведчуки,ківи, шарії і іже????
показати весь коментар
21.01.2022 02:26 Відповісти
Мама Римма смотри, я и попил, и покушал..я маладец.
показати весь коментар
21.01.2022 02:38 Відповісти
"що опять". (с) Сколько этот скот будет ещё отдыхать бл? Или его приглашают чтобы он в баньках на пианино играл? Ну тогда понятно.
показати весь коментар
21.01.2022 04:52 Відповісти
Багги очень нужен на передовой.

https://www.youtube.com/watch?v=PAC-KmgEpvU
показати весь коментар
21.01.2022 04:59 Відповісти
Поржать і пожрать… Поїздка для Вави вдалася
показати весь коментар
21.01.2022 05:02 Відповісти
У дебилов преобладают первичные инстинкты - пожрать, поспать и кого-то трахнуть.
показати весь коментар
21.01.2022 05:39 Відповісти
Зелох приехал/прилетел за деньги из бюджета Украины чисто потусить с Дудой за его счёт?
показати весь коментар
21.01.2022 05:50 Відповісти
Чому воно весь час говорить про їду? Воно весь час голодне?
показати весь коментар
21.01.2022 05:57 Відповісти
Воно дебільне.
показати весь коментар
21.01.2022 06:52 Відповісти
А це ЙОГО "рівень"! "Пожрать" "посрать" "поржать"!
показати весь коментар
21.01.2022 07:11 Відповісти
тому що Ленка-Скрумрия
показати весь коментар
21.01.2022 09:13 Відповісти
Вам же сразу сказали. У человека война в голове давно закончилась. Он гуляет по горам, ест польские блюда.
показати весь коментар
21.01.2022 06:27 Відповісти
класс... переговоры уперлись в жратву...
показати весь коментар
21.01.2022 06:39 Відповісти
Це слід вважати значним досягненням на міжнародній арені чи хронікою "томагочі"?
показати весь коментар
21.01.2022 06:41 Відповісти
А других результатов встречи, кроме "вкусно пожрал" нет?
показати весь коментар
21.01.2022 06:42 Відповісти
Ось задля цого воно і зголосилося на президента - поїздити та поїсти "на шару" та ще й гроші платять!
А яке задоволеня расєянам! Їх розважає президент окупованої країни!
показати весь коментар
21.01.2022 06:57 Відповісти
Это Дуда говорил о ситуации в регионе и российской агрессии. А Зеленский просто пожрать приехал
показати весь коментар
21.01.2022 07:15 Відповісти
Походу, зечмо только жрать в три горла и научилось. Ну, после дорожки кокса оно как раз на жор и пробивает
показати весь коментар
21.01.2022 07:18 Відповісти
Оце і вся суть клоуна---поїсти, попить, посміятись. Для нього це голоана тема.
показати весь коментар
21.01.2022 07:35 Відповісти
Зеба в Дуди все добре і войни немає,ати ж веховний говнокомандувач,оглянись в зад ,тебе ртахають.
показати весь коментар
21.01.2022 07:37 Відповісти
Дуда знает, что с ЗЕчмом о войне и политике говорить бесполезно. Поэтому насыпал пожрать-попить и выставил под зад коленкой. О войне и политике Дуда перетёр с Порошенко, а не с этим потерпевшим
показати весь коментар
21.01.2022 07:37 Відповісти
Отрыв от реальности . Это болезнь украинских политиков. Не тем доверились.
показати весь коментар
21.01.2022 07:48 Відповісти
Поів-поспав-погуляв-покатався на саночках-поів-попив-подивився мультики-поів-погуляв....та.ін...
показати весь коментар
21.01.2022 07:59 Відповісти
похоже, народ Украины нанял самого дорогого ресторанного эксперта в мире
показати весь коментар
21.01.2022 08:08 Відповісти
Да когда ты уже нагуляешься, мать твою? А с другой стороны- "перед смертью не надышешься", сидеть-то долго будешь....
показати весь коментар
21.01.2022 08:24 Відповісти
****, армия обеспечена топливом только на 17%, а этот дегенерат постит фоточки как он жрет! Ну и как не называть тех самых 73% - имбицилами?!
показати весь коментар
21.01.2022 08:29 Відповісти
Моя ти киця, на прогулянке
показати весь коментар
21.01.2022 08:31 Відповісти
Щоб ти , су...а, тою галушкою вдавилося! Бидлота. Війна на порозі, у Країні повнісінький безлад, а ця уе..ба, чарку п,є А перша бледі по Сейшелам шастає. І ще раз не можу не подякувати 73 процентів дебілів
показати весь коментар
21.01.2022 08:39 Відповісти
****, один стыд ощущаю при слове власть...
И еще начинаю думать, что Путин не начнет - этот клоун сам все сделает, что Путину нужно.
показати весь коментар
21.01.2022 08:41 Відповісти
жрет и срет !
показати весь коментар
21.01.2022 08:42 Відповісти
Шестой През самый дебильный из всех. перещеголял 4-го по всем параметрам
показати весь коментар
21.01.2022 09:12 Відповісти
Главное чтобы вовремя погулял, поспал и покушал хорошо.
показати весь коментар
21.01.2022 09:28 Відповісти
И покакать на лоток сходил...
показати весь коментар
21.01.2022 09:43 Відповісти
Очевидний висновок, який ми всі можемо зробити це те, що Володимир Олександрович-наркоман, блазень та потворо. Людина яка не розуміє де вона знаходиться і що вона робить...
показати весь коментар
21.01.2022 10:21 Відповісти
Знову ні дітей не бачить, ні Ленки…, ні ОТДИХУ …
Усе через цього Пороха …
А так би холодцю з 95 кварталом мав би змогу попоїсти … в очки позаглядувати…
Слава Україні !! Смерть ворогам!
показати весь коментар
21.01.2022 10:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 