Росія не надає Україні інформацію про здоров’я кримського політв’язня Приходька, - омбудсмен Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що не може отримати від російського омбудсмена Тетяни Москалькової достовірної інформації про стан здоров’я кримського політв’язня, проукраїнського активіста Олега Приходька, оскільки в Росії його вважають "російським громадянином".

"Я не вперше звертаюся до Тетяни Москалькової щодо Олега Приходька. Ми очікуємо відповіді такої ж, яку ми неодноразово отримували. Буде написано буквально таке: "Висловлюю вам вдячність за увагу, яку ви проявляєте до громадянина Росії Олега Приходька". Вони вважають його громадянином Росії і тому не дають інформацію, яка підтверджує чи спростовує його стан здоров’я", – сказала Денісова в ефірі "Радіо Крим.Реалії" (проєкт Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

Вона додала, що, найімовірніше, у відповіді Москалькової також буде зазначено, що умови утримання та медичне забезпечення Олега Приходька "відповідають чинному законодавству Росії та міжнародним стандартам".

Також Денісова заявила, що вимагає "беззастережного повернення всіх громадян України та припинення знущань, які, зокрема, відбуваються зараз щодо Олега Приходька".

Раніше Людмила Денісова звернулася до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою "захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги".

До цього дочка Олега Приходька Наталія Швецова розповіла про знущання та тортури над батьком в російському ув’язненні. За її словами, Олега Приходька "тихо вбивають" у російській колонії. Російська сторона поки це не коментувала.

