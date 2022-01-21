УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7889 відвідувачів онлайн
Новини
508 3

Держекоінспекція нарахувала за 2021 рік 4 млрд грн штрафів за завдані збитки довкіллю

Держекоінспекція нарахувала за 2021 рік 4 млрд грн штрафів за завдані збитки довкіллю

У 2021 році Державна екологічна інспекція нарахувала в Україні понад 4 мільярди гривень збитків довкіллю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації.

Так, найбільше порушень виявили у сфері поводження з відходами та через засмічення земель. У цій сфері нарахували майже 2 мільярди гривень — у 3,5 раза більше, ніж у 2020 році.

Загальна сума збитків у 4 мільярди є майже на 90% більшою, ніж у попередньому році — 2020-му. Проте Держекоінспекція зазначає, що з початку 2021 року збитки вираховують за новою методикою.

Також читайте: Держекоінспекція виявила 80 нелегальних сміттєзвалищ на Київщині. Їхня загальна площа - 900 га

А всього у 2021 році інспектори провели понад 43 тисячі перевірок та склали 46,5 тисяч протоколів. Матеріали понад 1,5 тисячі справ передали правоохоронцям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок аварії частину поля на Сумщині залило нафтою, - Держекоінспекція. ФОТО

Автор: 

Держекоінспекція (248) забруднення (246) штраф (1912)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це тільки тим, хто "не оросив клюв"
показати весь коментар
21.01.2022 01:49 Відповісти
Нарахуювала тим, хто не сплатив хабаря!
Давайте, підвантажтеся, підрахуйте грошики!
До вас йде ******************!
показати весь коментар
21.01.2022 02:37 Відповісти
любой предприятие тяжелой промышленности нужно не штрафовать, а закрывать. до тех пор пока изменятся экологические нормы и будет проведена реструктуризация.
но кто же их закроет - это же беня, ахметов....
показати весь коментар
21.01.2022 07:57 Відповісти
 
 