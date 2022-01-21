Держекоінспекція нарахувала за 2021 рік 4 млрд грн штрафів за завдані збитки довкіллю
У 2021 році Державна екологічна інспекція нарахувала в Україні понад 4 мільярди гривень збитків довкіллю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації.
Так, найбільше порушень виявили у сфері поводження з відходами та через засмічення земель. У цій сфері нарахували майже 2 мільярди гривень — у 3,5 раза більше, ніж у 2020 році.
Загальна сума збитків у 4 мільярди є майже на 90% більшою, ніж у попередньому році — 2020-му. Проте Держекоінспекція зазначає, що з початку 2021 року збитки вираховують за новою методикою.
А всього у 2021 році інспектори провели понад 43 тисячі перевірок та склали 46,5 тисяч протоколів. Матеріали понад 1,5 тисячі справ передали правоохоронцям.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давайте, підвантажтеся, підрахуйте грошики!
До вас йде ******************!
но кто же их закроет - это же беня, ахметов....