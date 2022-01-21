Держекоінспекція нарахувала за 2021 рік 4 млрд грн штрафів за завдані збитки довкіллю

У 2021 році Державна екологічна інспекція нарахувала в Україні понад 4 мільярди гривень збитків довкіллю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації.

Так, найбільше порушень виявили у сфері поводження з відходами та через засмічення земель. У цій сфері нарахували майже 2 мільярди гривень — у 3,5 раза більше, ніж у 2020 році.

Загальна сума збитків у 4 мільярди є майже на 90% більшою, ніж у попередньому році — 2020-му. Проте Держекоінспекція зазначає, що з початку 2021 року збитки вираховують за новою методикою.

А всього у 2021 році інспектори провели понад 43 тисячі перевірок та склали 46,5 тисяч протоколів. Матеріали понад 1,5 тисячі справ передали правоохоронцям.

