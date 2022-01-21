Ізраїльтян, які мешкають в Україні, просять заповнити анкету "у світлі ситуації, що склалася"

В Ізраїлі закликають своїх громадян, які проживають на території України - заповнити анкети й вказати особисті дані. Це необхідно для швидкого зв’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, така інформація міститься у консульському відділі Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

"У світлі ситуації, що склалася, рекомендуємо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім'ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років", - пишуть у міністерстві.

В анкеті необхідно вказати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту.