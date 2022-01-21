Іспанія направила військові кораблі в Чорне море для підтримки сил НАТО
Іспанія направила військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному та Чорному морі через нарощування російських військ на кордоні з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УП, про це заявила іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес, яку цитує Reuters
Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО".
Як повідомляється, тральщик уже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів.
Мадрид також розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.
Як повідомлялося, у вівторок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
заблокировав натовскім кораблям праход в порти расеи...
НІ..це точно не участь )))
sevodnja net a jesli vdrug chto to ne tak, eto zhe jasno - ne planirujet sevodnja, no vedj vsio menjajetsia jesli zatronet koje chto vazhnoje ljuboi strani NATO
https://www.youtube.com/watch?v=VYqLNv5dWiU
https://www.youtube.com/watch?v=lcuXlNTKhBs https://www.youtube.com/watch?v=lcuXlNTKhBs
https://www.youtube.com/watch?v=PAC-KmgEpvU