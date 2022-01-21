УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10155 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 699 28

Іспанія направила військові кораблі в Чорне море для підтримки сил НАТО

Іспанія направила військові кораблі в Чорне море для підтримки сил НАТО

Іспанія направила військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному та Чорному морі через нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УП, про це заявила іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес, яку цитує Reuters

Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО".

Як повідомляється, тральщик уже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада відправила до Чорного моря фрегат "Монреаль"

Мадрид також розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.

Як повідомлялося, у вівторок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.

Також читайте: Глава МЗС Іспанії Альбарес про агресію Росії: Сценарій досить напружений, щоб давати прогнози. Але ми працюватимемо над спільною відповіддю

Автор: 

Іспанія (940) корабель (1622) Чорне море (1688)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Радует то что Европа перешла от озабоченности к реальным делам.
показати весь коментар
21.01.2022 02:02 Відповісти
+13
Андрей Барабаш, у вас снова VPN отклеился
показати весь коментар
21.01.2022 04:55 Відповісти
+11
Черноморский флот рашки не успеет выйти в международные воды, как будет потоплен. Как обычно
показати весь коментар
21.01.2022 02:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радует то что Европа перешла от озабоченности к реальным делам.
показати весь коментар
21.01.2022 02:02 Відповісти
Черноморский флот рашки не успеет выйти в международные воды, как будет потоплен. Как обычно
показати весь коментар
21.01.2022 02:15 Відповісти
Не, ну а как же славные традиции московитского черноморского флота? В любой войне они свои лоханки сами же и топят.
показати весь коментар
21.01.2022 02:50 Відповісти
Андрей Барабаш, у вас снова VPN отклеился
показати весь коментар
21.01.2022 04:55 Відповісти
А достаточно времени подлета, шобы выдать на гора ответку... Каароч , кацапам Армагеддон обеспечен.
показати весь коментар
21.01.2022 07:04 Відповісти
такім образом путен всех абиграєт снова...

заблокировав натовскім кораблям праход в порти расеи...
показати весь коментар
21.01.2022 09:00 Відповісти
Покинь иллюзии, никто кроме нас сами их не будет освобождать Крым, как и с Нагорным Карабахом.
показати весь коментар
21.01.2022 03:28 Відповісти
Для угрюмых... Кацапы бряцают оружием в 100 000 потенциальных жмуров, при этом заявляют, шо нападать не будут.
показати весь коментар
21.01.2022 07:00 Відповісти
обкладають вовка "червоними прапорцями"
показати весь коментар
21.01.2022 08:57 Відповісти
И ЗА ОДНО РАКЕТ НАМ ПРИВЕЗИТЕ !)
показати весь коментар
21.01.2022 02:08 Відповісти
НУЖНЫ СУХОГРУЗЫ С ВООРУЖЕНИЕМ ДЛЯ УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
21.01.2022 02:12 Відповісти
И АМУНИЦИЕЙ !)
показати весь коментар
21.01.2022 02:21 Відповісти
Круто. Але що з того, коли НАТО та США не планують брати безпосередньої участі у війні. Не зрозуміло. Хотілося б вірити, що це більш ніж просто маневрування.
показати весь коментар
21.01.2022 02:41 Відповісти
Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО". Джерело:
показати весь коментар
21.01.2022 03:01 Відповісти
800 британських "інструкторів" на 2000 ПТУРів ..

НІ..це точно не участь )))
показати весь коментар
21.01.2022 09:01 Відповісти
коли НАТО та США не планують брати безпосередньої участі у війні

sevodnja net a jesli vdrug chto to ne tak, eto zhe jasno - ne planirujet sevodnja, no vedj vsio menjajetsia jesli zatronet koje chto vazhnoje ljuboi strani NATO
показати весь коментар
21.01.2022 03:08 Відповісти
думаю,після оголошення "безпілотної зони" знову буде "НЕУЧАСТЬ" іноземних літаків у якійсь локальній війні...

https://www.youtube.com/watch?v=VYqLNv5dWiU
показати весь коментар
21.01.2022 09:04 Відповісти
Украине нужны военные багги.
показати весь коментар
21.01.2022 04:20 Відповісти
Украинские бойцы тестируют военное багги
https://www.youtube.com/watch?v=lcuXlNTKhBs https://www.youtube.com/watch?v=lcuXlNTKhBs

показати весь коментар
21.01.2022 04:25 Відповісти
Все,Кацапстану вафли.
показати весь коментар
21.01.2022 04:54 Відповісти
Багги очень нужен на передовой.

https://www.youtube.com/watch?v=PAC-KmgEpvU
показати весь коментар
21.01.2022 04:58 Відповісти
Еще те корсары)))
показати весь коментар
21.01.2022 06:47 Відповісти
Іспанцям-респект...
показати весь коментар
21.01.2022 07:23 Відповісти
Никак Штатам не справиться без испанского корабля
показати весь коментар
21.01.2022 13:46 Відповісти
 
 