Іспанія направила військові кораблі в Чорне море для підтримки сил НАТО

Іспанія направила військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному та Чорному морі через нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УП, про це заявила іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес, яку цитує Reuters

Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО".

Як повідомляється, тральщик уже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада відправила до Чорного моря фрегат "Монреаль"

Мадрид також розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.

Як повідомлялося, у вівторок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.

Також читайте: Глава МЗС Іспанії Альбарес про агресію Росії: Сценарій досить напружений, щоб давати прогнози. Але ми працюватимемо над спільною відповіддю