Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію зіткнення на Донбасі. За добу - 4 обстріли з боку військ РФ, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 20 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень. З них 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Неподалік Мар’їнки противник обстрілював позиції українських військ з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 21 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.