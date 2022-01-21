УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7889 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 530 13

Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію зіткнення на Донбасі. За добу - 4 обстріли з боку військ РФ, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Ворожий БПЛА

Упродовж минулої доби, 20 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень. З них 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а також проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Неподалік Мар’їнки противник обстрілював позиції українських військ з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг пригрозив Росії "високою ціною" у разі вторгнення в Україну

"Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 21 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Ворожий БПЛА Орлан-10 перетинав лінію зіткнення на Донбасі. За добу - 4 обстріли з боку військ РФ, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС 01

безпілотник (4711) обстріл (30349) Донбас (22359) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А їх там десяток на всю лінію фронту-це ж не на Дєрьмака гроші витрачати.
показати весь коментар
21.01.2022 07:54 Відповісти
+8
показати весь коментар
21.01.2022 07:59 Відповісти
+4
И шо нельзя орлану сбить нюх электростатическим оружием?
показати весь коментар
21.01.2022 07:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо нельзя орлану сбить нюх электростатическим оружием?
показати весь коментар
21.01.2022 07:25 Відповісти
А їх там десяток на всю лінію фронту-це ж не на Дєрьмака гроші витрачати.
показати весь коментар
21.01.2022 07:54 Відповісти
Это я к чему, если я футболкой (искуственная ткань) довел до глюка с расстояния 2 метров свое начальное hi-end железо (лэптоп+ RA-1570+ CANTON CL 590.2 DC, по совместительству еще и смарт TV заглючил)... Карл , слышишь, если слабым электростатическим разрядом от футболки можно сбить нюх у программы довольно таки защищенной техники, то что будет от разряда в эл.статическом облаке, при заходе в него какого-то Орлана, у которого очень интенсивно вращаются пропеллеры, электризуя беспилотник до адского бешенства, перед блискавичним разрядом... после чего программа управления беспилотником блокируется, пока ее(на земле) не перезапустишь... А всего-то, вальни в небо, в место предполагаемого появления беспилотника пару снарядов , начиненных высокоэл.статичемскими частичками, которые при взрыве снаряда дополнительно , от трения о воздух, сделают прстранство адским.
показати весь коментар
21.01.2022 08:27 Відповісти
Корректировка ************** расчетов. Снова будут бомбить минометами
показати весь коментар
21.01.2022 07:49 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 07:59 Відповісти
Хунта у нас - это моника со своей кацап камарильей. Постоянно пытаются внутри страны сделать гражданское противостояние, как и рыги когда-то, типа Бойко.
показати весь коментар
21.01.2022 08:10 Відповісти
А зачем с большой буквы гандона-бойко? Эта перхоть не вписывается ни в правила грамматики, ни в правовой статус, как украинец!
показати весь коментар
21.01.2022 09:53 Відповісти
выбачаюсь, исправлюсь...
показати весь коментар
21.01.2022 12:51 Відповісти
Я надіюсь, що ДБР вже через Печерний суд взяли постанову для затримання "Орлана" і оператора московських окупаційних військ і їх спецпілрозділ зранку сидить в засаді? Мерзнуть там білолаги разом з прокурьонками. Чи це не злочин і немає їм що там робити, бо немає Порошенко?
показати весь коментар
21.01.2022 08:09 Відповісти
Расходы на оборону в плачевном состоянии - чтобы не раздражать Путина! Даже беспилотник над нашей территорией сбить не могут. Этим все сказано!
показати весь коментар
21.01.2022 09:26 Відповісти
Звичайно можуть! Але військові-люди дисціпліни й під статутом, а верХВОЙНИЙ гівнокомандувач згівнокомандував- не стріляти!!!
показати весь коментар
21.01.2022 09:56 Відповісти
заколебали эти рашинские дроны. Что надо чтобы их сбивать? Их нельзя сбивать или не получается?
показати весь коментар
21.01.2022 14:21 Відповісти
"33 поезда с военной техникой и военнослужащими РФ прибыло в Беларусь за последнюю неделю."
показати весь коментар
21.01.2022 15:42 Відповісти
 
 