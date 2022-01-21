УКР
Блінкен перед зустріччю з Лавровим звернувся до росіян: Вашій безпеці загрожує тільки війна з Україною та ті наслідки, що з цього випливають

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, звертаючись до мешканців Росії, що війна з Україною становить для них небезпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Блінкен заявив у Берліні у виступі з приводу кризи в Україні.

"Я хотів би сказати російському народу: ви заслуговуєте на можливість жити в безпеці і з гідністю, як і всі люди у всьому світі, і ніхто – ні Україна, ні США, ні країни НАТО – не прагне поставити це під загрозу. Але що справді загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма наслідками, що з цього випливають", - заявив Блінкен.

Блінкен також прокоментував заплановану на завтра зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За словами державного секретаря США, "складні проблеми з якими стикають сторони не вдасться вирішити швидко". 

"Я не думаю, що ми вирішимо їх завтра у Женеві. Але ми можемо зміцнити наше порозуміння, а це у поєднанні з деескалацією нарощування російської військової присутності на кордонах України може відвернути нас від цієї кризи найближчими тижнями", - сказав Блінкен.

У ході виступу Берліні Блінкен наголосив, що Росія має право захищати себе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варто запитати у жителів Криму та Донбасу, що сталося з обіцянками Росії в Будапештському меморандумі, - Блінкен

"І США та країни Європи готові обговорити занепокоєння Росії щодо безпеки та як ми можемо відповісти на них на основі принципу взаємності. І ми не будемо ставитись до принципів суверенітету або територіальної цілісності як до таких, що підлягають обговоренню", - сказав Блінкен.

Як повідомляє МЗС Росії, порядок денний зустрічі Блінкена та Лаврова у Женеві включає обговорення російських пропозицій щодо гарантій безпеки з боку США та НАТО, та ухвалення рішень щодо можливих наступних кроків.

Речниця МЗС Росії Захарова у четвер також заявила, що західні та українські ЗМІ, а також офіційні особи спекулюють на тему вторгнення в Україну.

"[У Москві] Переконані, що метою цієї кампанії є створення інформаційного прикриття для підготовки їхніх масштабних провокацій, у т.ч. військового характеру, які можуть мати найтрагічніші наслідки для регіональної та глобальної безпеки", - заявила Захарова.

+12
Россиянам вредят всю жизнь их вечные тоталитарные самопроголошеные правители.
21.01.2022 07:51
+11
У лаптей одна тема-«бабы ещё нарожают» . Они не ценят ни свою жизнь , ни чужую .

если бы кацапы ценили свои жизни , то не терпели бы дворцы хутина и отсутсвие французского сыра
21.01.2022 08:01
+9
Коло роздавали розум-лапатнікі взували лапті...
21.01.2022 07:27
Коло роздавали розум-лапатнікі взували лапті...
21.01.2022 07:27
Неправда ваша. В то время ластоногие рождались лаптями вперед.
21.01.2022 07:40
Мокшам загрожує лише їх неприходяща дурь в голові.
21.01.2022 07:44
Не, это проигранный народ. К 60-ому году славянокацапы станут нацменшиной(деторождаемость в дупi), на фоне роис-азиатов.
21.01.2022 08:06
Для достижения полной безопасности Мошковской Орде её правителям и её населению достаточно всего лишь перестать быть дикарями и дремучими варварами-захватчиками. Перестать быть скотами и сволочью и, наконец, стать нормальными людьми.
21.01.2022 09:48
Але це не можливо, таке ДНК формувалось дуже давно! Вони хотять такими бути
21.01.2022 09:52
Эту мокшанскую орду способны цивилизовать только немцы и японцы при том условии если ООН передаст Мошковию под их управление на 100-150 лет.
21.01.2022 10:01
неможливо
21.01.2022 10:10
Це правда, ще у Геродата вони андрофаги (людожери)
21.01.2022 12:59
Зеленский меня удивил ответом Байдену на его позорное заявление на недавней пресс конференции по поводу небольших вторжений рашки в Украину : Я полагаю , сказал Байден он (куйло) нападет , он (куйло) должен что-то сделать .

Зеленский твитнул :

"We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones," Ukrainian President Volodymyr Zelensky tweeted.

Мы хотели бы напомнить сверхдержавам что несуществует незначительных нападений и малых народов . Так же как нет небольших потерь и небольшого горя от потери близких .
21.01.2022 07:49
Удивил тем,что смог прочитать? А он ли ?
21.01.2022 07:51
Зєльку янєлоха не пускають до інтернету, то редактори пишуть.
21.01.2022 09:24
Вважають,що "закидают" лаптями чужу територію,і дуже дивуються коли війна приходить до них.
21.01.2022 07:49
Кацапам это или не покажут, или покажут в исполнении симоньян, киселя....вообщем соловьиного помёта !
Вывод: у кацапов это воспримут, как угрозу или как слабость США......
21.01.2022 07:51
Россиянам вредят всю жизнь их вечные тоталитарные самопроголошеные правители.
21.01.2022 07:51
Каждый народ достоин своего правителя
21.01.2022 08:03
Не говори так, потому что 73% выбрали клоуна-наркомана
21.01.2022 08:36
але не надовго
21.01.2022 09:00
ненадовго
21.01.2022 10:12
Відносно повного населення України за янєлоха проголосувало близько 46%,тобто не все ще втрачено
21.01.2022 10:42
Россияне пожалуй единственный народ в мире, которым правили не этнические россияне. Хотя их и россиянами назвать трудно - Смесь тюрок, монголов, финно-угров с украденными у соседних продвинутых народов историей, культурными и техническими достижениями, языком, и обычаями достойны такого. Особенно глубокий след в правлении над русскими оставили немцы, которые и по сей день считают русских untermenschlich.
21.01.2022 08:44
а руSSкі...це хто??...
підвипивші київські князі створили в ХІІ сторіччі захист від орди....на своїх кордонах...

руSSкій ..-це схрещенний ординець з українцем... і получився злий руSSкій...

і ні якого "руSSкаго язика" немає...-це східно слов`янський суржик...видуманий німцями, австрійцями та варягами....які сторіччями правили в Московії та Мокшанії...
21.01.2022 09:08
Еще китайцы...но там вроде успешно
21.01.2022 09:40
Управление немцами Россией привело к 200-летней европеизации этой дикой страны: немцы(то есть, все западноевропейцы вместе взятые, включая голландцев и швейцарцев) с нуля создали создали в Московии абсолютно всё:

армию и флот, промышленность и торговлю, систему среднего и высшего образования, медицину, университеты, Петербург, Эрмитаж, аптечное дело, технические школы высшего мирового уровня, построили крупнейшую в мире железнодорожную сеть, порты, крепости, больницы и госпитали, Академию наук.

Как только немцев Романовых свергли, то Московия в считанные месяцы обрушилась в кровавый хаос и превратилась в какую-то сплошную холодную Нигерию, раздираемую кровавыми междуусобными войнами.

Потому что дикари-с...
21.01.2022 09:59
это ход... теперь подождем комментарий маньки-аблигации па хвамилии захарова-налейвстаканивыпей...
21.01.2022 07:52
Блінкен куди адекватніший,ніж Байден.
21.01.2022 07:57
У лаптей одна тема-«бабы ещё нарожают» . Они не ценят ни свою жизнь , ни чужую .

если бы кацапы ценили свои жизни , то не терпели бы дворцы хутина и отсутсвие французского сыра
21.01.2022 08:01
я задаюсь собі проблемою, коли говорять, що ватні касапські баби народжують ватників в достатній для ***** кількості... Просто цікавить: вони їх народжують одразу в ватниках, чи одягають їх згодом?
Що ви, як жінка, про це думаєте? Бо я, мужик, не доганяю...
21.01.2022 08:51
😀😀😀
думаю , что они их рожают сразу в лаптях . А ватники надевают впервые на детские утренники - пугать НАТО. ЧИСТО СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
21.01.2022 09:02
значить, все ж таки лише здогадуєтесь, але точно не знаєте... Ну, що ж, позапитую в інших...
21.01.2022 09:19
😀
21.01.2022 09:24
Не к кому там обращаться. Стадо зомбаков в основной массе.
21.01.2022 08:30
Та вже майже 8 років вмовляєте порозумітися, не буде ніякого порозуміння і в подальшому!
21.01.2022 08:36
А чого Блінкін згадав касапам лише одну Україну?
А за Грузію та Молдову змовчав?
21.01.2022 08:48
21.01.2022 08:55
21.01.2022 08:55
а это те кто слушает Блинкина
21.01.2022 08:56
Очень правильный ход !
21.01.2022 09:06
Про деокупацію Криму і виведення московитських військових та найманців з Донецької та Луганської областей вже не йдеться? Лише про «деескалацію нарощування на кордонах» ? Та й то лише через наближеність України до кордонів натівських держав...
Ну ок, ху.ло відведе свою орду і все? Можна казати про мирне врегулювання, успіх і тісну співпрацю, відмова від «найпекельніших санкцій із самого пекла»?
21.01.2022 09:15
Нашел к кому обращаться.... С таким успехом можно зайти в коровник и пообщаться с коровами.Кацапы варвары и жаждут крови и скреп.
21.01.2022 09:21
видео --
https://www.youtube.com/watch?v=4Jfh8WgK1wU США вскрыли агентуру России в Украине | ФСБ получила указание вербовать украинских топ-политиков
21.01.2022 09:28
так москалі і хотять цієї війни і у путіна сосати , так що до кого там звертатись хз
21.01.2022 09:49
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Укаїні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь.
21.01.2022 09:52
Найбільшою загрозою для росіян є самі росіяни (для прикладу, у психіатричній лікарні з деякими хворими так буває).
21.01.2022 10:24
Последняя фраза говорит, что они маньяки...контакта с реалом - ноль.
21.01.2022 10:33
Роиса это не страна,а сорт гавна
21.01.2022 10:39
 
 