Блінкен перед зустріччю з Лавровим звернувся до росіян: Вашій безпеці загрожує тільки війна з Україною та ті наслідки, що з цього випливають
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, звертаючись до мешканців Росії, що війна з Україною становить для них небезпеку.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Блінкен заявив у Берліні у виступі з приводу кризи в Україні.
"Я хотів би сказати російському народу: ви заслуговуєте на можливість жити в безпеці і з гідністю, як і всі люди у всьому світі, і ніхто – ні Україна, ні США, ні країни НАТО – не прагне поставити це під загрозу. Але що справді загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма наслідками, що з цього випливають", - заявив Блінкен.
Блінкен також прокоментував заплановану на завтра зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За словами державного секретаря США, "складні проблеми з якими стикають сторони не вдасться вирішити швидко".
"Я не думаю, що ми вирішимо їх завтра у Женеві. Але ми можемо зміцнити наше порозуміння, а це у поєднанні з деескалацією нарощування російської військової присутності на кордонах України може відвернути нас від цієї кризи найближчими тижнями", - сказав Блінкен.
У ході виступу Берліні Блінкен наголосив, що Росія має право захищати себе.
"І США та країни Європи готові обговорити занепокоєння Росії щодо безпеки та як ми можемо відповісти на них на основі принципу взаємності. І ми не будемо ставитись до принципів суверенітету або територіальної цілісності як до таких, що підлягають обговоренню", - сказав Блінкен.
Як повідомляє МЗС Росії, порядок денний зустрічі Блінкена та Лаврова у Женеві включає обговорення російських пропозицій щодо гарантій безпеки з боку США та НАТО, та ухвалення рішень щодо можливих наступних кроків.
Речниця МЗС Росії Захарова у четвер також заявила, що західні та українські ЗМІ, а також офіційні особи спекулюють на тему вторгнення в Україну.
"[У Москві] Переконані, що метою цієї кампанії є створення інформаційного прикриття для підготовки їхніх масштабних провокацій, у т.ч. військового характеру, які можуть мати найтрагічніші наслідки для регіональної та глобальної безпеки", - заявила Захарова.
