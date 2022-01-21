УКР
Велика Британія вивчає можливість відправлення сотень військових у сусідні з Україною країни НАТО, - The Times

Ще сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені в сусідні з Україною країни Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як "стримувальний фактор" для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Times.

За даними видання, що посилається на джерела в британському міністерстві оборони, згідно з планами, які обговорюються в оборонному відомстві, Велика Британія розглядає можливість посилення свого військового контингенту в країнах Східної Європи "сотнями" військовослужбовців.

Також повідомляється, що члени НАТО провели переговори на високому рівні щодо того, чи слід посилити свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Газета нагадує, що наразі Велика Британія очолює бойову групу чисельністю 1,2 тис. осіб в Естонії, де має 830 військовослужбовців, танки, бойові броньовані машини, самохідну артилерію, інженерну групу, засоби протиповітряної оборони та розвідки.

У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у рамках місії НАТО щодо посилення передової присутності.

У середу стало відомо, що восьмий за останні три дні рейс в Україну виконали важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС. До цього, у понеділок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, під час виступу в парламенті, заявив, що Сполучене Королівство поставить Україні протитанкові озброєння.

Велика Британія (5740) НАТО (6718) військовослужбовці (4887)
+9
Бритам-черговий респект...
21.01.2022 07:39 Відповісти
+3
И где тут " сдерживающий фактор" , если они будут находится в Польше или Прибалтике?
21.01.2022 09:35 Відповісти
+1
Как грится , Богу - богово. Кацапам -злидарська параша.
21.01.2022 07:47 Відповісти
21.01.2022 07:39 Відповісти
21.01.2022 07:47 Відповісти
21.01.2022 10:01 Відповісти
Вісім літаків по 70 тон військового вантажу в кожному ..!!
21.01.2022 08:08 Відповісти
70т х 8= 560т , в пересчете на джавелины... Не хилый танец огня, (фейерверковый) играючи, можно устроить кацапофашистам.
21.01.2022 08:32 Відповісти
Не факт, можливо і більше. Наче читав у ЗМІ військові можуть літати і без увімкнутого транспондера чи створювати хибний позивний.
21.01.2022 08:42 Відповісти
Та то так сказали для годыться, шобы кацапы с пол оборота не ушли в штопор
21.01.2022 12:54 Відповісти
А гражданам Украины что от этого? Вечно обеспокоенные типа партнеры.
21.01.2022 08:53 Відповісти
Якщо зі сторони, то всі ці світові військові маневри схожі на навчання проти вторгнення інопланетян...
21.01.2022 09:02 Відповісти
Только почему то Украину выбрали терпилой полем боя.....Идите все НАХ......
21.01.2022 09:10 Відповісти
ты не понял..
конечный "получатель" - расия..
21.01.2022 09:40 Відповісти
21.01.2022 09:35 Відповісти
вводить и усиливать придётся при любом исходе кацапостояния..
никто и никогда уже не поверит нарасии..
21.01.2022 09:42 Відповісти
Справжні друзі
21.01.2022 11:44 Відповісти
 
 