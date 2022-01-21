Велика Британія вивчає можливість відправлення сотень військових у сусідні з Україною країни НАТО, - The Times

Ще сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені в сусідні з Україною країни Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як "стримувальний фактор" для Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Times.

За даними видання, що посилається на джерела в британському міністерстві оборони, згідно з планами, які обговорюються в оборонному відомстві, Велика Британія розглядає можливість посилення свого військового контингенту в країнах Східної Європи "сотнями" військовослужбовців.

Також повідомляється, що члени НАТО провели переговори на високому рівні щодо того, чи слід посилити свою присутність в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Газета нагадує, що наразі Велика Британія очолює бойову групу чисельністю 1,2 тис. осіб в Естонії, де має 830 військовослужбовців, танки, бойові броньовані машини, самохідну артилерію, інженерну групу, засоби протиповітряної оборони та розвідки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілець прицілюється 3-5 секунд. Технологія прораховує все сама, - як працює протитанковий комплекс NLAW, що отримали ЗСУ. ВIДЕО

У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у рамках місії НАТО щодо посилення передової присутності.

У середу стало відомо, що восьмий за останні три дні рейс в Україну виконали важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС. До цього, у понеділок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, під час виступу в парламенті, заявив, що Сполучене Королівство поставить Україні протитанкові озброєння.