Росія продовжує демонструвати, що не зацікавлена у мирній реінтеграції окупованих територій до України, - голова місії США в ОБСЄ Карпентер

США рішуче підтримують Діалог з питань європейської безпеки в ОБСЄ для обговорення проблем і загроз усіх держав-учасниць.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться у заяві місії США в ОБСЄ від 20 січня.

Місія закидає Росії брак політичної волі до мирного врегулювання кризи та закликає Москву припинити перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ в Україні.

"Ми рішуче закликаємо Росію та збройні угруповання, які вона підтримує, дозволити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні безперешкодно виконувати свою роботу та виконувати свій мандат неухильно й без тиску", - заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер на засіданні Постійної Ради ОБСЄ у Відні.

"На жаль, Росія повною мірою не виконала жодного свого зобов’язання, зокрема щодо пунктів, які передбачають негайне припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії зіткнення", - додав він.

"Дії Москви з паспортизації у підконтрольних Росії регіонах продовжують демонструвати, що вона не зацікавлена у сприянні мирній реінтеграції цих регіонів до України, як це передбачено Мінськими домовленостями", - зазначив представник США.

При цьому Карпентер наголосив, що США вірять у дипломатію і можливість домовитись про послаблення напруги на українсько-російському кордоні.

"За наявності достатньої політичної волі, ми вважаємо, що цілком можливо домовитися про нові заходи з деескалації напруги, зміцнення прозорості та довіри, і навіть запровадження взаємних обмежень і нових механізмів із контролю за традиційним озброєнням", - сказав він.

Посол США в ОБСЄ нагадав про намір Вашингтона запровадити санкції у разі подальшого вторгнення росіян в Україну.

"Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка подальша військова ескалація Росії або спроби дестабілізувати Україну призведуть до масової та безпрецедентної відповіді. Ми чітко пояснили, ми хочемо йти шляхом дипломатії та деескалації", - заявив Майкл Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ про вимоги Росії: Не можна винагороджувати агресію, погрози та шантаж

Місія США в ОБСЄ закликала Росію звільнити всіх українських політв'язнів і припинити переслідування опозицію у Криму.

"Ми вкотре закликаємо Росію звільнити всіх із понад ста українських політв’язнів, яких вона утримує, серед них - журналіста "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка та заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джеляла.

Ми продовжуємо стежити за судовими процесами над кримськотатарськими активістами та журналістами. … Ми закликаємо Росію звільнити їх і припинити використання звинувачень у тероризмі та екстремізмі, щоб придушити інакомислячих", - йдеться у заяві голови місії США в ОБСЄ.

Майкл Карпентер також наголосив, що США залишаються "непохитно відданими суверенітету та територіальній цілісності України. … Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Санкції, пов’язані з Кримом, залишаться в силі, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом".