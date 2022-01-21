В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486

За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник зафіксованих нових випадків COVID-19 в Україні за добу з 18 листопада 2021 року, коли було виявлено 20 591 випадок коронавірусної хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 20 січня в Україні:

зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429);

86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 226 осіб;

летальних випадків – 150;

одужало – 4 486 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 819 538 осіб;

одужало – 3 576 268 осіб;

летальних випадків – 98 993;

проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень", - розповіли в МОЗ.





