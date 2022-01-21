УКР
В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486

За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник зафіксованих нових випадків COVID-19 в Україні за добу з 18 листопада 2021 року, коли було виявлено 20 591 випадок коронавірусної хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 20 січня в Україні:

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429);

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформовано імунітет до COVID-19, - Кузін

Також за минулу добу:

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 госпіталізовано – 2 226 осіб;

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 летальних випадків – 150;

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 одужало – 4 486 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 захворіло – 3 819 538 осіб;

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 одужало – 3 576 268 осіб;

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 летальних випадків – 98 993;

В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486 01 проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень", - розповіли в МОЗ.

Расскажи это родным 100 тысяч украинцев, которые умерли. Заразившись, не будучи привитыми. Хотя зачем -- тебе же насрать на жизни людей, как настоящему совку.

То, что из приведенного текста никак не следует, что не нужно прививаться до тебя, тупенького, тоже не доходит.
21.01.2022 08:44
Ти розкажи тим рідним як зеВрачі їх замочили завдяки протоколам котрі прислали сатанюги ВОЗ!
21.01.2022 08:59
Властям и их родным/друзьям принадлежат торговые сети, рестораны, кинотеатры и т.д. Они теряют на этом деньги, дурачок.

А прогресс ковида - волна омикрона, которая из Европы дошла сюда. Не комментируй, дабы глупость свою не показывать. С какого отдыха у тебя власть в Англии, Италии, США сейчас приехала, чмо тупенькое? Вас на Цензоре размножают тут, дебилоидов?
21.01.2022 08:39
Власть поприезжала с отдыха. Карманы опустели. Ковид резко начал прогрессировать. Совпадение, не думаю. Где еще, как не на ковиде можно пополнить денюжки.
21.01.2022 08:16
Властям и их родным/друзьям принадлежат торговые сети, рестораны, кинотеатры и т.д. Они теряют на этом деньги, дурачок.

А прогресс ковида - волна омикрона, которая из Европы дошла сюда. Не комментируй, дабы глупость свою не показывать. С какого отдыха у тебя власть в Англии, Италии, США сейчас приехала, чмо тупенькое? Вас на Цензоре размножают тут, дебилоидов?
21.01.2022 08:39
Ничего они не теряют...
Стаду выдали зеленые сертификаты и оно густой толпой повалило по ..торговым сетям...ресторанам и кинотеатрам...
И надо будет стаду дадут и какой нить серобуромалиновый сертификат....но деньги они терять не будут...
21.01.2022 08:50
Идийот. На ковидной теме мутят сотнями миллионов. А т.н. рестораторы и прочие влалельцы (арендаторы читай) "бутиков" - это мелкая шелупонь для реальных мутнорылых типов наверху, поэтому им пох. Это тебе, боту на зарплате от высеров, они "богачам" и "пострадавшим бизнесом" кажутся. Лучше, вывали-ка че то про бустеры.
21.01.2022 09:54
Urs

За листопад померло 87862 українці. Це на 39 287 смерті більше, ніж у середньому за 5 докоподібних років. 1300 додаткових смертей на день.
21.01.2022 18:16
Треба негайно переводити навчальні заклади на дистанційну освіту. Зараз (Київська область) в класах нема до половини дітей, дуже багато хворіють вчителів, навіть ті, які були щеплені двома файзерами. Так, здебільшого вдруге та після щеплень хворіють легше. Температура тримається до 3 днів, без запалень легенів та ускладнень. Класи один за одним ідуть на карантин і вчителі мають розриватись, читаючи онлайн і очно. Толку з цьго навчання мало, тому треба масово на пару тижнів піти на дистанційне, щоб збити хвилю.
21.01.2022 10:02
Слова хоть местами меняй, учить вас всех надо
21.01.2022 13:36
"Слуги" привезли заразу з тих місць, де збиралася ця зараза на свята.
21.01.2022 08:26
Слуги диявола - це найстрашніша зараза!
21.01.2022 08:57
CDC виявляє природний імунітет, отриманий внаслідок попереднього зараження COVID-19, забезпечує більший захист, ніж вакцини

https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/cdc-reveals-natural-immunity-acquired-previous-infection-covid-19-provides-protection-vaccines/

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/
21.01.2022 08:37
21.01.2022 08:44
Ти розкажи тим рідним як зеВрачі їх замочили завдяки протоколам котрі прислали сатанюги ВОЗ!
21.01.2022 08:59
пан ніхто ніхто і звати його Ніяк.

тому на..уй у спам!
21.01.2022 18:19
Здається у твоєму прізвищі одна зайва буква?
21.01.2022 18:48
а ты расскажи родным тех украинцев которые умерли от той прививки и умерли привитыми от короновируса
прививаться чем? вакцина не защищает от заболевания на короновируса, не предотвращает его распространения и не предотвращает от смерти при заболевания
21.01.2022 10:34
Перше посилання - фекометна помийка
The Gateway Pundit, транскрипция «гейтуэй пандит» (в переводе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.  - «место встречи журналистов») - американская ультраправая блог-платформа и новостной сайт. Основана Джимом Хофтом. Ресурс известен своими конспирологическими теориями о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) демократах и искажением фактов.

По другому ти забула навести ось це:
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/ Проте захищеність від Дельта була найвищою серед людей, які були щеплені і пережили попередню інфекцію COVID , і найнижчою серед тих, хто ніколи не був заражений або не вакцинований, показало дослідження. Тим не менш, вакцинація залишається найбезпечнішою стратегією проти COVID-19, згідно зі звітом, опублікованим у тижневому звіті Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC).
21.01.2022 13:38
не варто навіть дискутувати з путінською підстилкою Енгліш..
21.01.2022 18:22
тобто якщо майданчик правого спрямування, то це відразу означає, що там брехня, а ось демократів майданчики, типу CDC - чисті як сльоза дитинчати?
21.01.2022 20:14
ти сам то чоловіче яких настоїв? лівий, правий, чи болото, як писав ульянов(льонін)?
21.01.2022 20:15
* - настроїв
21.01.2022 20:15
коли, наприклад, про ***** кажуть "низькорослий брехун", це не означає, що "якщо людина низькорослий, то це відразу означає, що вона брехун".Ннизький зріст та брехливість - незалежні ознаки. Майже так і відносно помийного сайту The Gateway Pundit. Єдине що ультраправі набагато більш схильні до брехні і спотворення фактів, ніж "майданчик правого спрямування".
22.01.2022 12:20
антипка, відвали, ти вже великий фахівець з ковіду. і з ним і з тобою давно все зрозуміло. Мало того, ти такий маніпулятор , що від тебе аж тхне. Ти, бісової матері син, на моє питання давай відповідь - ти болото чи лівий чи правий?
22.01.2022 12:35
А то що, розплачешся, мать Горького?
22.01.2022 13:14
це все, що ти змогло народити своїм мозком? слабенько, вельми слабенько )))))))
22.01.2022 15:40
болото ти нікчемне. аби пайка була.
22.01.2022 15:41
главное, что бубочка хорошо покушал во дворце польского презика, а лохи сами пусть лечатся.
21.01.2022 08:38
І покакал...
21.01.2022 08:42
Вірус брав вихідні на свята...)
21.01.2022 09:25
Вы посмотрите на наши больницы,почитайте протоколы лечения препаратами,которые только проходят исследования.Конечно не везде,но везде срок лечения существенно сокращен.Например с 21 дня для 2 х сторонней пневмони с осложнением бранхитом до 8 календарных дней.При выписки из больницы еще больного человека могут наступить осложнения,а для имеющего еще болезни к сожалению и летальный исход.Вот и вся статистика.
21.01.2022 10:01
Шта?!)
21.01.2022 13:01 Відповісти
.
21.01.2022 10:09 Відповісти
Интересно, кто-то определяет возбудителя у больных с пневмонией?Или антибиотики не надо давать?
21.01.2022 10:20 Відповісти
 
 