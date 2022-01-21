В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано понад 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 150 осіб, одужали - 4 486
За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник зафіксованих нових випадків COVID-19 в Україні за добу з 18 листопада 2021 року, коли було виявлено 20 591 випадок коронавірусної хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 20 січня в Україні:
зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429);
86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 226 осіб;
летальних випадків – 150;
одужало – 4 486 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 819 538 осіб;
одужало – 3 576 268 осіб;
летальних випадків – 98 993;
проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень", - розповіли в МОЗ.
За листопад померло 87862 українці. Це на 39 287 смерті більше, ніж у середньому за 5 докоподібних років. 1300 додаткових смертей на день.
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/cdc-reveals-natural-immunity-acquired-previous-infection-covid-19-provides-protection-vaccines/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/
The Gateway Pundit, транскрипция «гейтуэй пандит» (в переводе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. - «место встречи журналистов») - американская ультраправая блог-платформа и новостной сайт. Основана Джимом Хофтом. Ресурс известен своими конспирологическими теориями о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) демократах и искажением фактов.
По другому ти забула навести ось це:
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/ Проте захищеність від Дельта була найвищою серед людей, які були щеплені і пережили попередню інфекцію COVID , і найнижчою серед тих, хто ніколи не був заражений або не вакцинований, показало дослідження. Тим не менш, вакцинація залишається найбезпечнішою стратегією проти COVID-19, згідно зі звітом, опублікованим у тижневому звіті Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC).