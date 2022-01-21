УКР
"Пане Путін, руки геть від України!": в Австрії обговорили загрозу з боку Росії

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг закликав Росію "забрати руки від України", повідомивши про серйозні наслідки для РФ у разі подальшої агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава австрійської дипломатії заявив у четвер під час свого виступу у Національній раді Австрії.

Засідання нижньої палати парламенту Австрії розпочалося з так званої "актуальної години" – дискусії, яка проводиться на запит депутатів і під час якої відповідний член уряд коментує одне з актуальних питань. Також свої думки з цього приводу висловлюють представники різних фракцій. Цього разу в якості актуального питання було винесено конфлікт між Росією та Україною. Ініціатором став депутат від Гельмут Брандштеттер від ліберальної партії Neos, а сама "актуальна година" мала назву "Росія-Україна: сильна Австрія має надати активну підтримку ЄС з метою збереження миру в Європі".

У своєму виступі Брандштеттер засудив російські агресивні наміри та наголосив на тому, що Австрія має стати на захист України. "Я переконаний, що ми дійсно повинні дуже чітко сказати: шановний пане Путін, руки геть від України!".

Глава австрійського МЗС Александер Шалленберг, який виступав після Брандштеттера, у своїй промові, зокрема, заявив, що повністю поділяє цей заклик. "І я повністю з вами згоден, шановний депутате: руки геть від України! Це справді основний посил, про який зараз йдеться", - заявив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини відвідають Україну в лютому, - МЗС

Говорячи про накопичення Росією понад 100 тис. військових та важкої техніки на кордоні з Україною, Шалленберг повідомив австрійським депутатам, що "ситуація насправді дуже серйозна, надзвичайно небезпечна і неймовірно напружена". Коментуючи вимоги Росії щодо безпекових гарантій, головний австрійський дипломат також заявив, що "не можна вести переговори з танками і ракетами" чи, як сказав держсекретар Ентоні Блінкен, "з пістолетом біля голови України". За його словами, рішення можна знайти лише в рамках діалогу. І важливо також, як додав австрійський міністр, щоб ЄС також сидів за столом переговорів.

Глава МЗС Австрії також зазначив, що більшість вимог Росії, як наприклад, юридично зобов’язуючі гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, "є просто неприйнятними". За його словами, це має вирішувати сам Альянс, а не якась третя країна. Це ж саме стосується і вимоги Москви щодо нових сфер впливу. При цьому, Шалленберг повідомив, що є сенс в інших пропозиціях Москви, як, наприклад, контроль над озброєннями та більшої прозорості військових навчань чи заходів зміцнення довіри.

Австрійський міністр також заявив про необхідність нагадати Москві про її зобов’язання щодо "принципів суверенної рівності держав, відсутності погрози силою, недоторканності кордонів і територіальної цілісності, які є юридично зобов’язуючими за Гельсінським Заключним актом". Він також вказав на позицію ЄС, який виступає за діалог та переговори, але це має відбуватися "не за рахунок безпеки, суверенітету та незалежності наших партнерів".

"Чесно кажучи, російський наратив про те, що вони відчувають загрозу з боку України та Заходу, іноді просто незрозумілий. Це не Україна окупувала частину Росії, це не Україна озброює та не фінансує сепаратистські рухи в Росії. Іноді виникає відчуття, що є підпалювач, який зараз заявляє, що боїться вогню", - заявив Шалленберг.

Він додав, що подальша агресія РФ проти України Москва "матиме серйозні наслідки для Росії". "Дозвольте мені прояснити одне: будь-яка подальша агресія – і я наголошую на цьому: будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії. Ціна буде високою – вона буде високою і економічно, і політично. Але нічого не робити, скласти руки і займатися умиротворенням – так теж не може бути", - наголосив глава австрійського МЗС.

Топ коментарі
+3
Вони що,не слухають нашого лідора,сказав же - все хорошо!
показати весь коментар
21.01.2022 08:36 Відповісти
+2
Уверен многие бы сказали круче прямолинейный и жёстко и грубо...но чертова культура дипломатия. Хотя Порошенко вроде как в лицо сказал кто есть кто тем самым словом в глаза Путину...и да думаю многих посещает мысль Вова когда ты станешь...статусом БЫЛ. Такой идиет.....
показати весь коментар
21.01.2022 08:34 Відповісти
+2
подляк! твоїм фейкам нині вірить хіба що зажоп та урод.
показати весь коментар
21.01.2022 08:39 Відповісти
руки прочь от Никарагуа! ©️
показати весь коментар
21.01.2022 08:32 Відповісти
пане, ви помилились. Мабуть таки, руки прочь от мАсковії. Бо там починається словесний понос. Ще кілька рейсів з Британії та "Абрамси" з США і почнеться масова дизентирія. Та ще й коронавірус спутніком не задавали. Ой що буде.
показати весь коментар
21.01.2022 10:04 Відповісти
шановне, я не помилився - на московiю нiхто не напада! навпаки- Вселенная постоянно расширяется ©️
показати весь коментар
21.01.2022 12:43 Відповісти
Якщо вже австрійців пройняло. То оптимістами залишаються фріци і зєбуїни.
показати весь коментар
21.01.2022 08:32 Відповісти
Уверен многие бы сказали круче прямолинейный и жёстко и грубо...но чертова культура дипломатия. Хотя Порошенко вроде как в лицо сказал кто есть кто тем самым словом в глаза Путину...и да думаю многих посещает мысль Вова когда ты станешь...статусом БЫЛ. Такой идиет.....
показати весь коментар
21.01.2022 08:34 Відповісти
Шо он там сказал? Обнимаю, жму руку.. Сильно сказал
показати весь коментар
21.01.2022 08:37 Відповісти
подляк! твоїм фейкам нині вірить хіба що зажоп та урод.
показати весь коментар
21.01.2022 08:39 Відповісти
Вони що,не слухають нашого лідора,сказав же - все хорошо!
показати весь коментар
21.01.2022 08:36 Відповісти
У срасийских ботов началась утренняя калодефекация через рот. вот странная ситуация))) и вопрос.
вы думаете что никто не видит эти испражнения в 8 утра, когда в Украине люди идут на работу?
поливая грязью (без разницы какую власть) в условиях предвоенного состояния, вы в очередной раз подтверждаете то что с россией связывать себя даже узами порабощенного народа никто не будет
суть ваших дефекаций и лайков друг другу (дабы типа народ поддерживает) никчему не приводит, а только усугубляет отторжение уйти подальше от сроссии! Были друзьями в свое время, а сейчас 80% Украинцев не сядет за один стол.
показати весь коментар
21.01.2022 08:49 Відповісти
А це вже цікаво... Астріяки - одна з п'яти членів НАТО, яких не можна віднести до наших повноцінних союзників. Тобто, залишилось "неповноцінних" четверо: німці, жабоїди, макарони і греки...
показати весь коментар
21.01.2022 08:38 Відповісти
Вот весь твой уровень знаний. Австрия, вообще, не член НАТО и никогда им не была.
показати весь коментар
21.01.2022 09:12 Відповісти
точно. Червонію. Думав про ЄС, а написав НАТО...
Соррі.
показати весь коментар
21.01.2022 09:22 Відповісти
С Австрией, вообще, ситуация интересная. Почему они кацапам жопу лижут? А потому, что в свое время, после войны она была как и Германия сначала разделена на 4 зоны, а потом на 2. Советскую и западную. Вена точно так же была разделена. Так вот, в 50-х годах совок разрешил объединится Австрии, считалось, что это - западная страна, но с одним условием - безблоковость.
показати весь коментар
21.01.2022 09:37 Відповісти
Він не пан, він ***** з велікої літери
показати весь коментар
21.01.2022 08:41 Відповісти
Уже даже фашистская австрия заговорила о предстоящей войне. А что ******* зеленский, который тут главнокомандущий? Он заявляет, что никакой войны не будет, поэтому обеспечил армию только на 17% топливом. Просто косовороточный ******* выполяет задание кремля по развалу обороноспособности Украины, чтобы рашистские оккупанты понесли минимальные потери при грядущем вторжении
показати весь коментар
21.01.2022 08:42 Відповісти
У срасийских ботов началась утренняя калодефекация через рот. вот странная ситуация))) и вопрос.
вы думаете что никто не видит эти испражнения в 8 утра, когда в Украине люди идут на работу?
поливая грязью (без разницы какую власть) в условиях предвоенного состояния, вы в очередной раз подтверждаете то что с россией связывать себя даже узами порабощенного народа никто не будет
суть ваших дефекаций и лайков друг другу (дабы типа народ поддерживает) никчему не приводит, а только усугубляет отторжение уйти подальше от сроссии! Были друзьями в свое время, а сейчас 80% Украинцев не сядет за один стол.
показати весь коментар
21.01.2022 08:50 Відповісти
ваш зезав'ялий сказав не хвилюватись, заспокоїтись, що в нього все йде за планом.
Думаєте, можна вірити ? А він колись правду нам розповідав ?
показати весь коментар
21.01.2022 09:21 Відповісти
Ну, план в нього, мабуть, міцнючий південно американський. От, лише, вже два роки зберігає таємницю - "Б"олівійський, "В"енесуельський, чи, може "Г"ватемальський.
показати весь коментар
21.01.2022 20:33 Відповісти
Останнім часом змінилися наративи з "конвенційна війна, вторгнення рабсійської армії" на "будь яка агресія". В Європі та США приходять до висновку: ***** треба душити -- в будь-якому випадку... Навіть теля Макрон -- теж грізно ******** кулачками (а які друзі були!)...

Нащадки каудильо навіть не виключають допомогу військом Україні.. Чомусь тільки мовчать нащадки дуче, великого Джуліо Чезаре... Хоча --- де Цезар, а де Італія в кишені ***** та Берлусконі....

показати весь коментар
21.01.2022 09:06 Відповісти
Та знаю, що римляни та італійці -- різні народи!)
показати весь коментар
21.01.2022 09:11 Відповісти
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь.
показати весь коментар
21.01.2022 09:59 Відповісти
 
 