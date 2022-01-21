"Пане Путін, руки геть від України!": в Австрії обговорили загрозу з боку Росії

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг закликав Росію "забрати руки від України", повідомивши про серйозні наслідки для РФ у разі подальшої агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це глава австрійської дипломатії заявив у четвер під час свого виступу у Національній раді Австрії.

Засідання нижньої палати парламенту Австрії розпочалося з так званої "актуальної години" – дискусії, яка проводиться на запит депутатів і під час якої відповідний член уряд коментує одне з актуальних питань. Також свої думки з цього приводу висловлюють представники різних фракцій. Цього разу в якості актуального питання було винесено конфлікт між Росією та Україною. Ініціатором став депутат від Гельмут Брандштеттер від ліберальної партії Neos, а сама "актуальна година" мала назву "Росія-Україна: сильна Австрія має надати активну підтримку ЄС з метою збереження миру в Європі".

У своєму виступі Брандштеттер засудив російські агресивні наміри та наголосив на тому, що Австрія має стати на захист України. "Я переконаний, що ми дійсно повинні дуже чітко сказати: шановний пане Путін, руки геть від України!".

Глава австрійського МЗС Александер Шалленберг, який виступав після Брандштеттера, у своїй промові, зокрема, заявив, що повністю поділяє цей заклик. "І я повністю з вами згоден, шановний депутате: руки геть від України! Це справді основний посил, про який зараз йдеться", - заявив міністр.

Говорячи про накопичення Росією понад 100 тис. військових та важкої техніки на кордоні з Україною, Шалленберг повідомив австрійським депутатам, що "ситуація насправді дуже серйозна, надзвичайно небезпечна і неймовірно напружена". Коментуючи вимоги Росії щодо безпекових гарантій, головний австрійський дипломат також заявив, що "не можна вести переговори з танками і ракетами" чи, як сказав держсекретар Ентоні Блінкен, "з пістолетом біля голови України". За його словами, рішення можна знайти лише в рамках діалогу. І важливо також, як додав австрійський міністр, щоб ЄС також сидів за столом переговорів.

Глава МЗС Австрії також зазначив, що більшість вимог Росії, як наприклад, юридично зобов’язуючі гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, "є просто неприйнятними". За його словами, це має вирішувати сам Альянс, а не якась третя країна. Це ж саме стосується і вимоги Москви щодо нових сфер впливу. При цьому, Шалленберг повідомив, що є сенс в інших пропозиціях Москви, як, наприклад, контроль над озброєннями та більшої прозорості військових навчань чи заходів зміцнення довіри.

Австрійський міністр також заявив про необхідність нагадати Москві про її зобов’язання щодо "принципів суверенної рівності держав, відсутності погрози силою, недоторканності кордонів і територіальної цілісності, які є юридично зобов’язуючими за Гельсінським Заключним актом". Він також вказав на позицію ЄС, який виступає за діалог та переговори, але це має відбуватися "не за рахунок безпеки, суверенітету та незалежності наших партнерів".

"Чесно кажучи, російський наратив про те, що вони відчувають загрозу з боку України та Заходу, іноді просто незрозумілий. Це не Україна окупувала частину Росії, це не Україна озброює та не фінансує сепаратистські рухи в Росії. Іноді виникає відчуття, що є підпалювач, який зараз заявляє, що боїться вогню", - заявив Шалленберг.

Він додав, що подальша агресія РФ проти України Москва "матиме серйозні наслідки для Росії". "Дозвольте мені прояснити одне: будь-яка подальша агресія – і я наголошую на цьому: будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії. Ціна буде високою – вона буде високою і економічно, і політично. Але нічого не робити, скласти руки і займатися умиротворенням – так теж не може бути", - наголосив глава австрійського МЗС.