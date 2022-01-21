COVID-19 продовжує бити рекорди: за добу у світі захворіли понад 3,6 млн людей. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 січня у світі зареєстрували 3 611 400 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 9 198 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 343 295 749 випадків інфікування, з них 3 611 400 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 593 621 особа, з них 9 198 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 276,4 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 29-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 15-ту, за летальними випадками за добу Україна - 18-та у світі та 8-ма в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль