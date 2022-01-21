Епідзонування України: вже вісім областей в "помаранчевій" зоні, на Івано-Франківщині та Львівщині "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 21 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 323. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (951), Сумській області (640) та Чернівецькій області (554).

За даними за 20 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 33,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 20 січня, перевищено в Івано-Франківській (86,2 осіб на 100 тис. населення) та Чернівецькій (61,9 осіб на 100 тис. населення) областях. Також в Івано-Франківській області перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій - 101,5% при визначеному показнику 50%. Тобто за попередню добу кількість госпіталізованих на Івано-Франківщині знову подвоїлась - зросла на 101,5%. 19 січня було зростання на 108,4%. Також показник динаміки рівня госпіталізацій перевищено у Львівській області (93,3%) та Рівненській області (59,5%).

Також в Україні зайнято 24,8% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 20 січня 2022 року, в Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта регіонів перебувають на "жовтому" рівні.