УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8531 відвідувач онлайн
Новини
19 167 41

25-річний офіцер Федосенко закрив собою підлеглого від вибуху гранати на полігоні у Миколаївській області і вижив. ФОТО

25-річний військовослужбовець закрив собою побратима від вибуху гранати, таким чином врятував йому життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Сил логістики ЗСУ у фейсбуці.

На одному з навчальних полігонів на Миколаївщині старший лейтенант Богдан Федосенко, який проходить службу у військовій частині А0598, за декілька секунд до можливої загибелі врятував життя підлеглому.

25-річний офіцер Федосенко закрив собою підлеглого від вибуху гранати на полігоні у Миколаївській області і вижив 01
Фото: Командування Сил логістики ЗСУ/фейсбук

"Під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме – метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво – оцінивши обстановку, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, таким чином врятував життя підлеглому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися навчання танкових підрозділів. ФОТО

Про надзвичайну відповідальність військового стверджують і його колеги.

У військову частину А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибув після закінчення Військової академії м. Одеси і за два з половиною роки служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку. Командування Сил логістики ЗС України за такий вчинок характеризує його як справжнього героя та з метою виховання лідерських якостей у підпорядкованого особового складу підготувало клопотання на ім’я Головнокомандувача Збройних Сил України про заохочення старшого лейтенанта Федосенка.

Для самого офіцера це стане подвійним святом. Адже незадовго до свого дня народження він врятував життя побратима, і, можливо, ще й отримає заохочення від Головнокомандувача Збройних Сил України.

25-річний офіцер Федосенко закрив собою підлеглого від вибуху гранати на полігоні у Миколаївській області і вижив 02

граната (815) Миколаївська область (2349) військові навчання (2794) полігон (286)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+61
Справжньому офіцеру-респект...
показати весь коментар
21.01.2022 09:02 Відповісти
+58
таких офіцерів потрібно просувати по службі
показати весь коментар
21.01.2022 09:03 Відповісти
+42
Повага.
Молодець. І зреагував, і не розгубився. Добре підготовлений.

Здоров'я офіцеру і щастя !
показати весь коментар
21.01.2022 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справжньому офіцеру-респект...
показати весь коментар
21.01.2022 09:02 Відповісти
таких офіцерів потрібно просувати по службі
показати весь коментар
21.01.2022 09:03 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
СЛАВА НАЦІЇ !!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
показати весь коментар
21.01.2022 09:05 Відповісти
Повага.
Молодець. І зреагував, і не розгубився. Добре підготовлений.

Здоров'я офіцеру і щастя !
показати весь коментар
21.01.2022 09:06 Відповісти
А міг би од армії відкосить,разів 4,гляди і в люди вибився б!
показати весь коментар
21.01.2022 09:06 Відповісти
офіцер Федосенко-УКРАЇНЕЦЬ! а НЕ 95-й квартальний......
показати весь коментар
21.01.2022 09:12 Відповісти
Такі в президенти не годяться. Там повинен бути покидьок та дизертир. Такий як Бубочка з кварталу 95
показати весь коментар
21.01.2022 09:15 Відповісти
😁😁😁👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
показати весь коментар
21.01.2022 10:00 Відповісти
Только уважение таким людям, не прятался за спиной.
показати весь коментар
21.01.2022 09:08 Відповісти
Худесенький хлопчина, а яка міць! Респект ВОЇНУ та шана батькам за відповідального і сміливого захисника! Нехай збереже його Господь та ніхто не гине поряд з ним!!!
показати весь коментар
21.01.2022 09:13 Відповісти
на его фоне сразу представляю галабаротьку тьфу !
показати весь коментар
21.01.2022 09:18 Відповісти
хорошо что в Украине есть нормальные люди
показати весь коментар
21.01.2022 09:19 Відповісти
Чоловічий вчинок
показати весь коментар
21.01.2022 09:23 Відповісти
Чийсь героїзм - завжди результат чийогось роз***дяйства. Тут яскравий приклад. Здоров'я Офіцеру.
показати весь коментар
21.01.2022 09:28 Відповісти
Не той випадок.
показати весь коментар
21.01.2022 09:49 Відповісти
Тобто там була штатна запланована ситуація з вибухом цієї гранати? Чи, може, результат дії непереборної сили?
показати весь коментар
21.01.2022 09:51 Відповісти
Так, штатна. Бланкетна ст. КК.
показати весь коментар
21.01.2022 11:22 Відповісти
КАКОЙ МОЛОДЕЦ МАЛЬЧИК !!! МУЖЧИНА !!!!!! ++++ ЖИВИ БОГДАНЧИК СТО ЛЕТ !!! И БОЛЬШЕ !!!
показати весь коментар
21.01.2022 09:39 Відповісти
А чому можливо отримає??? Людина ризикувала своїм життям і повела себе як справжній герой. За такі вчинки потрібно мотивувати людей, такі люди потрібні державі! А ви пузатих генералів розводите як стадо....
показати весь коментар
21.01.2022 09:39 Відповісти
КРЕСТНИКУ ТВОЕМУ -ЗДОРОВЬЯ !!!
показати весь коментар
21.01.2022 09:40 Відповісти
Старлею, конечно, респект и уважение, но нельзя не задать вопрос: А чем так занят "наш" гавнокомандующий, что его реакцию на подобное происшествие нужно ждать?
показати весь коментар
21.01.2022 09:41 Відповісти
Офицер , и этим все сказано !!
показати весь коментар
21.01.2022 09:45 Відповісти
Как человек - молодец.

Но офицер ценнее нерадивого солдата. На подготовку офицера уходит гораздо больше времени и средств.
показати весь коментар
21.01.2022 09:55 Відповісти
Какой Героический поступок!!!
Достойно наивысшей награды и прекрасной карьеры!!!
Родителям отдельная благодарность за воспитание Героя!
Здоровья и удачи всей его семье!
показати весь коментар
21.01.2022 09:58 Відповісти
Поступок глупый. Разгильдяй один, а пострадал другой. Для страны гораздо важнее достойный офицер, а не обормот, который даже гранату кинуть не может.
показати весь коментар
21.01.2022 10:21 Відповісти
А ты сам хоть раз кидал боевую гранату?
показати весь коментар
21.01.2022 10:27 Відповісти
Философский вопрос !
Можно офицерами и от пуль прикрываться если что.
Поступок героический , но насколько правильный ,это спорный вопрос.
показати весь коментар
21.01.2022 10:35 Відповісти
Вопрос не философский, а психологический. Новобранцу сложно бывает разжать вовремя пальцы руки при броске гранаты, тем самым отпуская предохранительную скобу, которая запускает механизм замедления.
показати весь коментар
21.01.2022 10:57 Відповісти
Пусть будет психологический.
За 27 лет службы я много чего насмотрелся
Есть две человеческие жизни, обе бесценные ( так принято говорить,) а а реалиях один облажался а второй подставился.
Про бесценность ,это трёп. Все имеет свою цену и жизнь офицера более ценна для государства.
Бывает ситуация когда посылают человека на смерть и учитывается при этом и возраст и дети и ценность

Война страшное дело.
показати весь коментар
21.01.2022 11:06 Відповісти
"Все имеет свою цену и жизнь офицера более ценна для государства."
Без солдат жизнь офицера государству вообще не нужна, именно офицер должен грамотно планировать боевые операции с учетом исключения ненужных потерь. В этом случае офицер не растерялся, а оттолкнул в сторону бойца и накрыл своим телом. Это лучший вариант чем обоим стоять в ступоре и ждать взрыва гранаты.
показати весь коментар
21.01.2022 11:14 Відповісти
Вы высказали свою точку зрения, а я свою и не мнение.
А если отвлечься от этого случая и представить что Вам необходимо отправить на простое но крайне опасное задание и на выбор даны два человека. Вы командир и оба ваши подчинённые. Один " сырой" боец, а второй толковый офицер.
Какое правильное решение я знаю, а что бы вы сказали ?
показати весь коментар
21.01.2022 12:22 Відповісти
Один " сырой" боец, а второй толковый офицер.

А что это за задание, с которым, по Вашему мнению, одинаково могут справится и "сырой" боец и толковый офицер?
показати весь коментар
21.01.2022 12:28 Відповісти
Если вы не хотите или не можете ответить, так и скажите, а " виляние попой ( извините) не интересно. Все мы расходный материал и менять на шахматной доске малоперспективную пешку на офицера просто дурость.
показати весь коментар
21.01.2022 14:31 Відповісти
Я уже спросил: А что это за задание, с которым, по Вашему мнению, одинаково могут справится и "сырой" боец и толковый офицер?
Теперь жду Вашего авторитетного мнения. У Вас же выслуги аж целых 27 лет.
показати весь коментар
21.01.2022 14:45 Відповісти
Справжній український Офіцер!
показати весь коментар
21.01.2022 10:40 Відповісти
Сама ситуация глупая, но слава Богу что так всё закончилось.
А настоящему офицеру - респектище!
показати весь коментар
21.01.2022 10:44 Відповісти
Самое главное - чтоб все боевые гранаты в украинской армии были такими малотравматичными.
показати весь коментар
21.01.2022 11:40 Відповісти
Справжній офіцер. Бережи Боже тебе, синок.
показати весь коментар
21.01.2022 11:46 Відповісти
Старлею респект,но не надо забывать, что он руководил занятием по огневой подготовке и от его команд зависило качество исполнеия упражнения военнослужащим,так понимаю бросок гранаты с окопа самое простое.
Вспомнилось.При совке подготовка к учениям,броски гранат при атаке цепь из отделения,бросаешь гранату,каску на нос,приклад на яйца и вперед,все по четких командах,один замешкался с чекой,и на команду *бросок!*,бросает ее от живота на 10к метров,все уже побежали и тут команда *ложись!*сосед так бросившего ложится рядышком с гранатой,ничего не видя т.к.каска на носу,гранаты начала 50х годов одна з троих не срабатывала,эта РГД сработала да еще и пучком в одну сторону прям в живот.Через день простились,еще через день на учения со всей техникой и боевыми,а на них этот случай просто пустяк
показати весь коментар
21.01.2022 14:38 Відповісти
 
 