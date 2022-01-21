25-річний офіцер Федосенко закрив собою підлеглого від вибуху гранати на полігоні у Миколаївській області і вижив. ФОТО
25-річний військовослужбовець закрив собою побратима від вибуху гранати, таким чином врятував йому життя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Сил логістики ЗСУ у фейсбуці.
На одному з навчальних полігонів на Миколаївщині старший лейтенант Богдан Федосенко, який проходить службу у військовій частині А0598, за декілька секунд до можливої загибелі врятував життя підлеглому.
Фото: Командування Сил логістики ЗСУ/фейсбук
"Під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме – метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво – оцінивши обстановку, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, таким чином врятував життя підлеглому", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю.
Про надзвичайну відповідальність військового стверджують і його колеги.
У військову частину А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибув після закінчення Військової академії м. Одеси і за два з половиною роки служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку. Командування Сил логістики ЗС України за такий вчинок характеризує його як справжнього героя та з метою виховання лідерських якостей у підпорядкованого особового складу підготувало клопотання на ім’я Головнокомандувача Збройних Сил України про заохочення старшого лейтенанта Федосенка.
Для самого офіцера це стане подвійним святом. Адже незадовго до свого дня народження він врятував життя побратима, і, можливо, ще й отримає заохочення від Головнокомандувача Збройних Сил України.
СЛАВА НАЦІЇ !!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
Молодець. І зреагував, і не розгубився. Добре підготовлений.
Здоров'я офіцеру і щастя !
Но офицер ценнее нерадивого солдата. На подготовку офицера уходит гораздо больше времени и средств.
Достойно наивысшей награды и прекрасной карьеры!!!
Родителям отдельная благодарность за воспитание Героя!
Здоровья и удачи всей его семье!
Можно офицерами и от пуль прикрываться если что.
Поступок героический , но насколько правильный ,это спорный вопрос.
За 27 лет службы я много чего насмотрелся
Есть две человеческие жизни, обе бесценные ( так принято говорить,) а а реалиях один облажался а второй подставился.
Про бесценность ,это трёп. Все имеет свою цену и жизнь офицера более ценна для государства.
Бывает ситуация когда посылают человека на смерть и учитывается при этом и возраст и дети и ценность
Война страшное дело.
Без солдат жизнь офицера государству вообще не нужна, именно офицер должен грамотно планировать боевые операции с учетом исключения ненужных потерь. В этом случае офицер не растерялся, а оттолкнул в сторону бойца и накрыл своим телом. Это лучший вариант чем обоим стоять в ступоре и ждать взрыва гранаты.
А если отвлечься от этого случая и представить что Вам необходимо отправить на простое но крайне опасное задание и на выбор даны два человека. Вы командир и оба ваши подчинённые. Один " сырой" боец, а второй толковый офицер.
Какое правильное решение я знаю, а что бы вы сказали ?
А что это за задание, с которым, по Вашему мнению, одинаково могут справится и "сырой" боец и толковый офицер?
Теперь жду Вашего авторитетного мнения. У Вас же выслуги аж целых 27 лет.
А настоящему офицеру - респектище!
Вспомнилось.При совке подготовка к учениям,броски гранат при атаке цепь из отделения,бросаешь гранату,каску на нос,приклад на яйца и вперед,все по четких командах,один замешкался с чекой,и на команду *бросок!*,бросает ее от живота на 10к метров,все уже побежали и тут команда *ложись!*сосед так бросившего ложится рядышком с гранатой,ничего не видя т.к.каска на носу,гранаты начала 50х годов одна з троих не срабатывала,эта РГД сработала да еще и пучком в одну сторону прям в живот.Через день простились,еще через день на учения со всей техникой и боевыми,а на них этот случай просто пустяк