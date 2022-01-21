Блінкен та Шольц обговорили жорсткі санкції стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен і канцлер ФРН Олаф Шольц у четвер обговорили спільні позиції щодо жорстких наслідків для Росії у разі посилення її агресії проти України, а також виклики з боку Китаю.

Про це повідомляє Держдеп США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Канцлер і держсекретар знову заявили про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також спільну відданість запровадити жорсткі заходи у разі, якщо Росія посилить агресію проти України", - йдеться у пресрелізі Держдепу.

"Вони також обговорили виклики, які пов'язані із Китайською народною республікою", - наголошується у документі.

Блінкен і Шольц також торкнулися теми відновлення СВПД (Спільний всеосяжний план дій - ядерна угода, підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною та ЄС щодо ядерної програми Ірану. - Ред.). Вони, зокрема, заявили про необхідність оперативно повернутися до виконання зобов'язань щодо ядерної угоди, поки не стане надто пізно.

