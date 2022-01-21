Блінкен та Шольц обговорили жорсткі санкції стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен і канцлер ФРН Олаф Шольц у четвер обговорили спільні позиції щодо жорстких наслідків для Росії у разі посилення її агресії проти України, а також виклики з боку Китаю.
Про це повідомляє Держдеп США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Канцлер і держсекретар знову заявили про непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також спільну відданість запровадити жорсткі заходи у разі, якщо Росія посилить агресію проти України", - йдеться у пресрелізі Держдепу.
"Вони також обговорили виклики, які пов'язані із Китайською народною республікою", - наголошується у документі.
Блінкен і Шольц також торкнулися теми відновлення СВПД (Спільний всеосяжний план дій - ядерна угода, підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною та ЄС щодо ядерної програми Ірану. - Ред.). Вони, зокрема, заявили про необхідність оперативно повернутися до виконання зобов'язань щодо ядерної угоди, поки не стане надто пізно.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Берліні з промовою, присвяченою кризі довкола України, інформує із посиланням на https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20220120-putin-shhe-v-2008-roczi-govoryv-shho-********-nespravzhnya-derzhava-blinken-pro-prychyny-agresiyi-rf/?fbclid=IwAR0NDj7lNA_c9sEemnobKUOiKGJPGg2NxxWG0jzeRSos1ghpwb-iNFOdhiQ Факти .
За словами очільника Держдепу, Путін ще в 2008 році заявив тодішньому президенту США Джорджу Бушу, що Україна начебто "несправжня держава".
"Існує багато припущень щодо того, чого добивається президент Путін. Але тут навіть не потрібно вгадувати, він сам нам особисто говорив про це кілька разів. Він закладає основи для вторгнення, тому що не вірить, що Україна - суверенна держава. Він говорив про це прямо в 2008 році президенту Бушу. Він сказав, я процитую: Україна - це несправжня держава. Він сказав у 2020 році, я процитую: Українці та росіяни - це один і той самий народ", - наголосив Блінкен.
могли ты на сейшелах отдыхать и в баскетбол играть - как зелох квартальный..
ах да, они же госуд.деятели, а не клоуны у нарИда, который обожрался зомбоящиком..