Школи Ужгорода переводять на дистанційне навчання через ГРВІ та COVID-19, - міськрада

З 24 січня до 7 лютого школи Ужгорода переводять на дистанційне навчання через зростання випадків зараження гострими респіраторними захворюваннями та COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Із понеділка, 24 січня, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода – карантин із дистанційною формою навчання. Запроваджують його на два тижні", - йдеться в повідомленні.

Карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

Зазначається, що епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищений у 2,2 рази. Уперше в цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.

Також читайте: Школи Буковини переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на COVID-19 та сезонні недуги, - ОДА