Школи Ужгорода переводять на дистанційне навчання через ГРВІ та COVID-19, - міськрада
З 24 січня до 7 лютого школи Ужгорода переводять на дистанційне навчання через зростання випадків зараження гострими респіраторними захворюваннями та COVID-19.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Із понеділка, 24 січня, у закладах загальної середньої освіти Ужгорода – карантин із дистанційною формою навчання. Запроваджують його на два тижні", - йдеться в повідомленні.
Карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.
Зазначається, що епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в Ужгороді перевищений у 2,2 рази. Уперше в цьому епідсезоні лабораторно підтвердили циркуляцію вірусів грипу типу А.
