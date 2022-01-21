Мешканець Івано-Франківська погрожував підірвати квартиру, де була його 10-річна донька, - поліція. ФОТОрепортаж

20 січня о 2-й ночі на лінію 102 надійшло повідомлення від 35-річного чоловіка. Він повідомив, що замінував двері квартири й погрожував підірвати себе із 10-річною донькою, якщо не приїде його колишня дружина.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Після тригодинних перемовин із чоловіком, залучивши товариша франківця, поліцейські зайшли у квартиру. У цей час чоловік тримав у руках ніж. Завдяки злагодженим діям його затримали. В результаті ніхто не постраждав. Під час огляду помешкання вибухових пристроїв не виявили, утім вибухотехніки вилучили страйкбольну гранату.

Правопорушника, який був у стані сп’яніння, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що франківець раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) та ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.







Фото: сайт поліції