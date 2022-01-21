Путін має намір відсвяткувати 100-річчя від дня заснування СРСР створенням нової Російської імперії, - Волкер
Зовнішньополітичні кроки президента РФ Володимира Путіна вказують на те, що він сповнений рішучості відсвяткувати у грудні 2022 року 100-річчя від дня заснування СРСР створенням нової Російської імперії, вважає колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер.
Подібною думкою він поділився у колонці на сайті НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Примирення з цією новою реальністю стане складним завданням для керівників НАТО протягом наступних місяців і років. Аби забезпечити свободу і безпеку в Європі — і зберегти надію на те, що країни, які нині входять до НАТО, також можуть користуватися свободою та безпекою, — у НАТО мають бути готові повернутися до рівня військової присутності та пильності, небачених десятиліттями", — попереджає дипломат.
За словами Волкера, тексти проєктів договорів, представлені Росією Сполученим Штатам та НАТО в грудні 2021 року, показують, що РФ прагне зруйнувати архітектуру європейської безпеки, що існувала після Гельсінських угод 1975 року, і натомість повернутися до схожого з ялтинським поділом Європи на західну та російську сфери впливу.
"Деякі елементи гельсінкського "декалогу" прямо заперечують російські тексти: наприклад, право держав обирати свої власні безпекові союзи, невтручання у внутрішні справи інших держав, зобов’язання утримуватися від погроз або застосування сили; та визнання того, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", — наголосив Волкер.
На думку дипломата, період, що почався після холодної війни, добігає кінця, і в найближчому майбутньому світові не варто чекати обнадійливих прогресу і безпеки.
Чого ждати? Це вам не теракти бен-Ладена.
вся система в рашке такая, от 87% до верхушки..
Даже на Украину они распространили влияние - от клована квартального и януковоща до избравших их 73% нарИда..
Роман Зайцев з Миротворця пише, що за даними американців та їх інформацією Данило Гетьманцев є зв'язком російських агентів.
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1
Гетьманцев тварина. Назвав людей, які зібралися під радою фашистами.
Каже, законопроект Бужанського не вартий цього фашизму.
При цьому на його думку в останні роки у нас в країні панував фашизм.
Десь я вже таке чув. Нібито у сергацкової та ху#ла.
Відео для пам'яті, щоб нічого не забути:
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284178994879922176 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284178994879922176
Вчора США оприлюднили інформацію, що на Сивковича накладені санкції за сприяння кремлю в його діях проти України.
...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Кожну країну слід розбирати окремо. Але головне - це не частини імперії, це самостійні країни, які скласти до купи за рік неможливо. Та й за сто років теж. Часи імперій минули.
Після арештів тисяч людей і сотен смертей залякані люди, без наявності хоч якихось штабів-координаторів діяльності протестувальників, протести просто захлинулись.
Ну-ну ... Вірити в те, що якийсь Токаєв, використав хутіна, а не навпаки, це смілива гіпотеза.
ВОТ ГДЕ ЯЙЦО КАЩЕЯ И ТУДА НАДО БИТЬ
Ипанутый, как сказал Немцов, а он знал наверняка.
Московитам на "величие" плевать, и их не 140 миллионов, а 90,
и они не против прилечь под Китай.
.
Давайте немного отбросим эмоции в сторону и на 5-8 минут представим себя на месте ввх, который… Который на таком шпагате, что ни один гимнаст со стажем не сядет.
Судите сами:
НАТО послало
США послали
Украина включила мороз и тоже послала
****, даже Зеленский послал
Население Украины послало - паники нет от слова совсем
Британия тупо взяла и оружие привезла
Чехия тоже хочет
В Казахстане тоже послали
Байден послал
*****, это минимум обидно. Ты вбухиваешь вагоны денег в пропаганду, в информационные операции, спонсируешь агентов влияния, видосики показываешь с техникой, технику военную поднял, а миру… Миру вот просто *****. В Украине паники нет, требования рф спустили в унитаз, биндеры обещают ****** насыпать без регистрации и СМС, если только дернётся кто из армии рф. Ну не ******, а???
Более того, заднюю нет как включить.
Не начнёшь войну против Украины - ***** для своих
Начнёшь войну против Украины - ***** для всего мира
Не прогнёшься под США - получишь санкции и станешь *****м для своих кентов (они голову отрежут за потери в бизнесе и за санкции)
Прогнёшься под США и НАТО - ***** для собственной армии, ссыкло и слабак
Полезешь воевать - есть шансы разрушить миф о русской армии и это увидит весь мир (украинцам терять нечего, будут ******* всем, что под руками)
Не полезешь воевать - заклюют все те, кто радикалы на россии, сдохнешь для них как личность
Начнёшь вторжение в Украину - цивильное население сожрёт, ибо курс рубля прыгнет как давление от слова «санкции»
Пойдёшь воевать против Украины - картинку с гробами русских оккупантов увидит весь мир
Не пойдёшь воевать против Украины - получишь почётное звание от своих же кентов - ***** эль ссыкло
Пойдёшь с войной в Украину - отрежут голову друзья по бизнесу (никто дачу в Маями и счета в зарубежных банках не хочет потерять)
Не пойдёшь…. *****, ***** какая-то - каждый ход не правильный. Ну, точнее хитрый план. А хитрый план на столько хитрый, что сам *** понимаешь, где схитрил.
Правда, есть проблема - хитро нужно объяснить холопам, где тут хитрость. Но, опять-таки, проблема: придворные собаки могут объяснить, а вот как это реально увидеть (хитрый план в смысле)…. Вот тут, ****, реально жесткач - вроде и всех переиграл (весь мир, США, ЕС и Украину) но всё равно *****.
Ааа! Что делать? Как переиграть? Кого переиграть так, чтобы *****м мне остаться в итоге?
Мораль. Не такий страшний чорт як його малюють - у ввх реально паніка, бо кожен крок його не є фатальним і буде обов'язково мати катастрофічні наслідки.
Тому пропоную зберігати спокій. Страшно нам було в 2014 році, всім. ***** зараз страшніше, ніж нам. Бо воно всіх пєрєхітріло. Ну, майже
Кінець
У Украины ты празднично отсосешь!!!
Государство Украина сейчас в похожей ситуации. К сожалению у нас "нацарював би рублів сто та й втік.."
Учится лучше на чужих ошибках.
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!»
тогда враг отойдёт и БУДЕТ ВЫНУЖДЕН ОКАПЫВАТЬСЯ!
самое время для Байрактаров
Такого не компенсирует никакая коммуналка ...
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
Про мягкую попку пишется в их интимной переписке (в гугле есть).
Путин навампирится энергетики от своих суворовцев, и потом его штырит:
то гиперзвук мерещится, то Ялта, то "новая империя"...