Путін має намір відсвяткувати 100-річчя від дня заснування СРСР створенням нової Російської імперії, - Волкер

Зовнішньополітичні кроки президента РФ Володимира Путіна вказують на те, що він сповнений рішучості відсвяткувати у грудні 2022 року 100-річчя від дня заснування СРСР створенням нової Російської імперії, вважає колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

Подібною думкою він поділився у колонці на сайті НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Примирення з цією новою реальністю стане складним завданням для керівників НАТО протягом наступних місяців і років. Аби забезпечити свободу і безпеку в Європі — і зберегти надію на те, що країни, які нині входять до НАТО, також можуть користуватися свободою та безпекою, — у НАТО мають бути готові повернутися до рівня військової присутності та пильності, небачених десятиліттями", — попереджає дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вторгнення Росії до України скоріш ймовірне, ніж ні, - Волкер

За словами Волкера, тексти проєктів договорів, представлені Росією Сполученим Штатам та НАТО в грудні 2021 року, показують, що РФ прагне зруйнувати архітектуру європейської безпеки, що існувала після Гельсінських угод 1975 року, і натомість повернутися до схожого з ялтинським поділом Європи на західну та російську сфери впливу.

"Деякі елементи гельсінкського "декалогу" прямо заперечують російські тексти: наприклад, право держав обирати свої власні безпекові союзи, невтручання у внутрішні справи інших держав, зобов’язання утримуватися від погроз або застосування сили; та визнання того, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", — наголосив Волкер.

На думку дипломата, період, що почався після холодної війни, добігає кінця, і в найближчому майбутньому світові не варто чекати обнадійливих прогресу і безпеки.