Путін має намір відсвяткувати 100-річчя від дня заснування СРСР створенням нової Російської імперії, - Волкер

Зовнішньополітичні кроки президента РФ Володимира Путіна вказують на те, що він сповнений рішучості відсвяткувати у грудні 2022 року 100-річчя від дня заснування СРСР створенням нової Російської імперії, вважає колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

Подібною думкою він поділився у колонці на сайті НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Примирення з цією новою реальністю стане складним завданням для керівників НАТО протягом наступних місяців і років. Аби забезпечити свободу і безпеку в Європі — і зберегти надію на те, що країни, які нині входять до НАТО, також можуть користуватися свободою та безпекою, — у НАТО мають бути готові повернутися до рівня військової присутності та пильності, небачених десятиліттями", — попереджає дипломат.

За словами Волкера, тексти проєктів договорів, представлені Росією Сполученим Штатам та НАТО в грудні 2021 року, показують, що РФ прагне зруйнувати архітектуру європейської безпеки, що існувала після Гельсінських угод 1975 року, і натомість повернутися до схожого з ялтинським поділом Європи на західну та російську сфери впливу.

"Деякі елементи гельсінкського "декалогу" прямо заперечують російські тексти: наприклад, право держав обирати свої власні безпекові союзи, невтручання у внутрішні справи інших держав, зобов’язання утримуватися від погроз або застосування сили; та визнання того, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", — наголосив Волкер.

На думку дипломата, період, що почався після холодної війни, добігає кінця, і в найближчому майбутньому світові не варто чекати обнадійливих прогресу і безпеки.

путін володимир (24566) росія (67226) СРСР (349) Волкер Курт (616)
+18
ну и шо будет? поставят нового ботоксного фуйла...
вся система в рашке такая, от 87% до верхушки..
Даже на Украину они распространили влияние - от клована квартального и януковоща до избравших их 73% нарИда..
21.01.2022 09:54 Відповісти
+7
А мы отпразднуем 31 годовщину распада этой клоаки - СССР. Рейган четко сказал в свое время - это империя зла. И развалил её.
21.01.2022 09:52 Відповісти
+7
.
21.01.2022 10:03 Відповісти
Ну так знайдіть де Воно ховається та проведіть операцію для знищення терористів.
Чого ждати? Це вам не теракти бен-Ладена.
21.01.2022 09:49 Відповісти
ну и шо будет? поставят нового ботоксного фуйла...
вся система в рашке такая, от 87% до верхушки..
Даже на Украину они распространили влияние - от клована квартального и януковоща до избравших их 73% нарИда..
21.01.2022 09:54 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Роман Зайцев з Миротворця пише, що за даними американців та їх інформацією Данило Гетьманцев є зв'язком російських агентів.
21.01.2022 10:00 Відповісти
Так може цьому з"язковому та Єрмаку зв"язок цей повідрубати?
показати весь коментар
21.01.2022 10:07 Відповісти
Хто ж обрубає, його спільники зеленський та баканов?
показати весь коментар
21.01.2022 10:19 Відповісти
2020 рік.

https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Гетьманцев тварина. Назвав людей, які зібралися під радою фашистами.

Каже, законопроект Бужанського не вартий цього фашизму.

При цьому на його думку в останні роки у нас в країні панував фашизм.
Десь я вже таке чув. Нібито у сергацкової та ху#ла.

Відео для пам'яті, щоб нічого не забути:

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284178994879922176 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284178994879922176

21.01.2022 10:02 Відповісти
А звідки взагалі вилізло це іудейстке чмо Гетьманцев?
показати весь коментар
21.01.2022 10:08 Відповісти
"В Верховной Раде IV-VI созывов Даниил Гетманцев на общественных началах https://posipaky.info/search?is_exact=on&q=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&submit= работал помощником народного депутата от фракции Партии регионов Владимира Сивковича."

Вчора США оприлюднили інформацію, що на Сивковича накладені санкції за сприяння кремлю в його діях проти України.
показати весь коментар
21.01.2022 10:16 Відповісти
Сказочный дол..бь Путин... строитель ля коммунизму увы нет человека нет проблем...пора в мире принимать закон для всех если какой то правитель угрожает войной миру такого просто ликвидировать а страну растворить между соседями..чтобы народ сам работал на опережение и знал если они будут аплодировать придурку вождю..то их расселят по коммуналках

...
21.01.2022 10:13 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
21.01.2022 09:50 Відповісти
Знайдіть карту Російської імперії станом на 1914 рік і подивіться на неї. Хіба можливо відновити її за один рік?
показати весь коментар
21.01.2022 09:51 Відповісти
Які з тих територій зараз не в зоні впливу паРаші?
показати весь коментар
21.01.2022 09:56 Відповісти
"Зона впливу" - це поняття відносне. От скажімо Фінляндія - бувша провінція Російської імперії, а нині незалежна держава, вона у зоні впливу рф чи ні? І так і ні. Так - тому,що їй навязали нейтральний статус після 1945 року ні - тому що вона є частиною західного світу і не залежить від рф політично та економічно.
Кожну країну слід розбирати окремо. Але головне - це не частини імперії, це самостійні країни, які скласти до купи за рік неможливо. Та й за сто років теж. Часи імперій минули.
показати весь коментар
21.01.2022 10:10 Відповісти
А чим принципово зараз Російська Федерація відрізняється від Російської Імперії?
показати весь коментар
21.01.2022 10:16 Відповісти
Наявністю незалежних держав на території колишніх провінцій РІ.
показати весь коментар
21.01.2022 10:28 Відповісти
Тим не менше, пуйло за період часу в один рік підім'яло під себе Білорусь та Казахстан.
показати весь коментар
21.01.2022 10:17 Відповісти
Білорусь - так, Казахстан - ні. Про це свідчить швидкість з якою вони звідти виперлися назад. У Казахстані дуже значний вплив Китаю та західних транснаціональних корпорацій, яким належать найбільші видобувні та металургійні підприємства. Ще не відомо, хто кого "поімєл" для реалізації своїх цілей - Путін Токаєва, чи навпаки.
показати весь коментар
21.01.2022 10:26 Відповісти
пуйло з Токаєвим усунили геть Назарбаєва, який не погоджувався на спільні із росією наддержавні органи ( читай домінуючі над іншими російські ) .
Після арештів тисяч людей і сотен смертей залякані люди, без наявності хоч якихось штабів-координаторів діяльності протестувальників, протести просто захлинулись.
показати весь коментар
21.01.2022 10:35 Відповісти
Чому ви вирішили, що Токаєв погодиться увійти у цей самий наддержавний орган, типу т вз. "союзної держави" ? А у Казахстані був класичний бунт , який спеціально викликали для зміни однієї політичної еліти іншою. Клану Назарбаєва на Токаєва, причому останній для дестабілізації обстановки, звинувачення протестуючих та як привід для введення інтервентів, використав банди криміналітету, які займались погромами та грабежами. І своєї мети Токаєв досяг - руками Путіна посунув Назарбаєва, а потім швиденько випровадив "союзників" геть. А знедоленому народу кинув кістку у вигляді відміни деяких мит та повернення до старої ціни на газ. Там опозиції як у нас в Україні не було й близько, які і якоїсь організації, здатної координувати протести.
показати весь коментар
21.01.2022 11:31 Відповісти
" своєї мети Токаєв досяг - руками Путіна посунув Назарбаєва, а потім швиденько випровадив "союзників" геть."

Ну-ну ... Вірити в те, що якийсь Токаєв, використав хутіна, а не навпаки, це смілива гіпотеза.
показати весь коментар
21.01.2022 11:38 Відповісти
$о$не, вибачте.
показати весь коментар
21.01.2022 09:51 Відповісти
Він до тієї дати просто здохне.
показати весь коментар
21.01.2022 13:20 Відповісти
А мы отпразднуем 31 годовщину распада этой клоаки - СССР. Рейган четко сказал в свое время - это империя зла. И развалил её.
показати весь коментар
21.01.2022 09:52 Відповісти
путин ,он же ***** ,разводит вас как лохов а вы ведётесь дурачки ,***** ,он же по совместительству путин ,чмошник наивысшего уровня под маской мачо ,дивить его надо как таракана и всего делов .
показати весь коментар
21.01.2022 09:52 Відповісти
Хутин просто защищает свои ШКУРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ - дворец к примеру в Геленджике . И на жто он не пощадит мильены жизней рабов.

ВОТ ГДЕ ЯЙЦО КАЩЕЯ И ТУДА НАДО БИТЬ
показати весь коментар
21.01.2022 09:55 Відповісти
а доживет?до декабря еще далековато...
показати весь коментар
21.01.2022 09:56 Відповісти
Це Наслідки беззубої, недолугої, політики Заходу за останні десятиліття, його продажності та дій Німеччини на чолі агента Ангели по створенню сприятливих умов для ерефії, фінансування та передачі їй технологій.
показати весь коментар
21.01.2022 09:57 Відповісти
проблема то в том, что на росисии не одно ***** такое, там єтих *****в разнокалиберньіх и разномастньіх - шо диких обезьян в Бразилии, до 140 млн
показати весь коментар
21.01.2022 09:57 Відповісти
ТАКОЙ там как раз только один.
Ипанутый, как сказал Немцов, а он знал наверняка.
Московитам на "величие" плевать, и их не 140 миллионов, а 90,
и они не против прилечь под Китай.
показати весь коментар
21.01.2022 13:24 Відповісти
со всем сказанньім Вами согласен, кроме одного - что такой он там только один. подохнет єто *****, будут в жопу целовать следующего, такого же. хороший кацап - дохльій кацап
показати весь коментар
21.01.2022 15:01 Відповісти
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь. Чмо з чухонії вже сидить у кутку. Йому нікуди йти. Війна? Нехай буде війна. Побачимо у кого яйця залізні.
показати весь коментар
21.01.2022 09:57 Відповісти






POROHOBOT.NET

Іспанія та Канада підтримала Україну і направили кораблі в Чорне море : ПОРОХОБОТ
"Корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов із порту в Галіфаксі та попрямує до Середземного та Чорного морів"






.



21.01.2022 09:58 Відповісти
Дурень думкою багатіє!
показати весь коментар
21.01.2022 10:01 Відповісти
ВІН ХУЖЕ ДУРНЯ, ВІН ХЙЛО !)
показати весь коментар
21.01.2022 17:56 Відповісти
.
21.01.2022 10:02 Відповісти
.
показати весь коментар
В российской агрессии главный виновник - дорогая нефть.
показати весь коментар
21.01.2022 10:04 Відповісти
Причины российской агрессии 1) в её извращенной экономики для своих интересах, 2) в сохранении государственного строя,3) в генетическом шовинизме её народа.
показати весь коментар
21.01.2022 10:55 Відповісти
А ось генетика то й ні до чого. Кожна Людина бажає спокою. Як і кожний москаль. Але це не стосується агресивних кацапів з партквитком у кишені. Їм треба гори злата - тоді вони спокійнішають. А звідки взяти це злато? Вкрасти. Відібрати. Іншого вони не навчились.
показати весь коментар
21.01.2022 12:57 Відповісти
Типичный анализ реальности советского человека. Каждый индивидуум желает стабильности, благополучия,уверенности в будущем.Украинцы от россиян сильно отличаются.Это продиктовано развитием истории.Россия страна самоколония.Образовывалась присвоением всё новых и новых земель,люди которые жили на этих территориях становились второсортными и превращались в русских.И в конечном счёте все они становились шовинистами.Держали дулю в кармане своей власти.но всегда изрыгали то,чго их правитель требовал.Ничего общего с развитием цивилизованных европейских стран.И Украина во все времена стремилась к европейскому развитию и поэтому по укладу всегда оказывала сопротивление колонизации.У украинцев в крови нет шовинизма в отличии от каждого россиянина..Там всегда власть приватизировала своё общество.С такими богатствами какие есть в россии,народ должен жить раз в 10 лучше.чем в других государствах.Но это далеко от этого.Любой правитель в России будет тем же заниматься,что и его предшественники.И вся стадная рабская толпа будет с истерикой кричать о своём величии и не обращая внимания на объёмы воровства своих правителей.Поэтому истоки зла(конфликты,жертвы,войны и т.п.) является не воровство власти,а историческая природа существования общества.И таким обществом является генетически-шовинистическая Россия
показати весь коментар
21.01.2022 14:10 Відповісти
В российской агрессии главный виновник - тяга кацапов мучить и убивать других людей и друг друга. А дорогая нефть просто дает им больше возможностей для этого.
показати весь коментар
21.01.2022 13:55 Відповісти
он может отпраздновать сей великий праздник в одиночной камере в Гааге....
показати весь коментар
21.01.2022 10:05 Відповісти
***** в гробу отпразднует на концерте кабыздоха.
показати весь коментар
21.01.2022 11:48 Відповісти
Автор: Фашик Донецкий

Давайте немного отбросим эмоции в сторону и на 5-8 минут представим себя на месте ввх, который… Который на таком шпагате, что ни один гимнаст со стажем не сядет.

Судите сами:

НАТО послало

США послали

Украина включила мороз и тоже послала

****, даже Зеленский послал

Население Украины послало - паники нет от слова совсем

Британия тупо взяла и оружие привезла

Чехия тоже хочет

В Казахстане тоже послали

Байден послал

*****, это минимум обидно. Ты вбухиваешь вагоны денег в пропаганду, в информационные операции, спонсируешь агентов влияния, видосики показываешь с техникой, технику военную поднял, а миру… Миру вот просто *****. В Украине паники нет, требования рф спустили в унитаз, биндеры обещают ****** насыпать без регистрации и СМС, если только дернётся кто из армии рф. Ну не ******, а???

Более того, заднюю нет как включить.

Не начнёшь войну против Украины - ***** для своих

Начнёшь войну против Украины - ***** для всего мира

Не прогнёшься под США - получишь санкции и станешь *****м для своих кентов (они голову отрежут за потери в бизнесе и за санкции)

Прогнёшься под США и НАТО - ***** для собственной армии, ссыкло и слабак

Полезешь воевать - есть шансы разрушить миф о русской армии и это увидит весь мир (украинцам терять нечего, будут ******* всем, что под руками)

Не полезешь воевать - заклюют все те, кто радикалы на россии, сдохнешь для них как личность

Начнёшь вторжение в Украину - цивильное население сожрёт, ибо курс рубля прыгнет как давление от слова «санкции»

Пойдёшь воевать против Украины - картинку с гробами русских оккупантов увидит весь мир

Не пойдёшь воевать против Украины - получишь почётное звание от своих же кентов - ***** эль ссыкло

Пойдёшь с войной в Украину - отрежут голову друзья по бизнесу (никто дачу в Маями и счета в зарубежных банках не хочет потерять)

Не пойдёшь…. *****, ***** какая-то - каждый ход не правильный. Ну, точнее хитрый план. А хитрый план на столько хитрый, что сам *** понимаешь, где схитрил.

Правда, есть проблема - хитро нужно объяснить холопам, где тут хитрость. Но, опять-таки, проблема: придворные собаки могут объяснить, а вот как это реально увидеть (хитрый план в смысле)…. Вот тут, ****, реально жесткач - вроде и всех переиграл (весь мир, США, ЕС и Украину) но всё равно *****.

Ааа! Что делать? Как переиграть? Кого переиграть так, чтобы *****м мне остаться в итоге?

Мораль. Не такий страшний чорт як його малюють - у ввх реально паніка, бо кожен крок його не є фатальним і буде обов'язково мати катастрофічні наслідки.

Тому пропоную зберігати спокій. Страшно нам було в 2014 році, всім. ***** зараз страшніше, ніж нам. Бо воно всіх пєрєхітріло. Ну, майже

Кінець
21.01.2022 10:13 Відповісти
Якби Зєля послав пуйло, то не марив би і не канючив постійно про рандеву із пуйлом.
показати весь коментар
21.01.2022 10:21 Відповісти
21.01.2022 10:14 Відповісти
Наконец-то Машка в естественной атмосфэре.
показати весь коментар
21.01.2022 13:08 Відповісти
СРСР - Союз (добровільне об'єднання, якого не було, а була військова окупація національних утворень російськомовними керованими Москвою) Радянських (влади Рад не було, бо була диктатура комуністичної партії російськомовних) Соціалістичних (соціальної справедливості не було, бо не було рівного доступу до соціальних благ) Республік (республіка є національним народовладдям, якого не було через партійну диктатуру російськомовних з центром у Москві).
показати весь коментар
21.01.2022 10:14 Відповісти
вОЛОДЯ ************, празднуй что хочешь, с кем хочешь.
У Украины ты празднично отсосешь!!!
показати весь коментар
21.01.2022 10:14 Відповісти
В 1891-1895 гг государство Польша перестало существоать, в результате трех делений (разборов) Польши между соседями, в т. ч. и россией. Произошло это из-за того, что магнаты (олигархи) думали только о своей выгоде и других причин, очевидных сейчас.
Государство Украина сейчас в похожей ситуации. К сожалению у нас "нацарював би рублів сто та й втік.."
Учится лучше на чужих ошибках.
показати весь коментар
21.01.2022 10:17 Відповісти
"А чванитесь, що ми Польщу

Колись завалили!..

Правда ваша: Польща впала,

Та й вас роздавила!»
показати весь коментар
21.01.2022 10:21 Відповісти
Польща впала, бо поляки цього НАхотілися. Як і Козаччина. Помилки одного лідера або розбрат його оточення дорого обходяться народу. Уроки історії.
показати весь коментар
21.01.2022 13:03 Відповісти
В 17...
показати весь коментар
21.01.2022 10:22 Відповісти
наши бойцы на передке должны чётко усвоить один важный момент: самая первая атака врага, какой бы массированной она ни была, должна захлебнуться кровью
тогда враг отойдёт и БУДЕТ ВЫНУЖДЕН ОКАПЫВАТЬСЯ!
самое время для Байрактаров
показати весь коментар
21.01.2022 10:21 Відповісти
Да нужно не ждать, пока они начнут наступление! Не надо повторять ошибки совка с 39 по 41 год, надо наступать первыми! ПОубивать этих тварей всех, только это отрезвит *****
показати весь коментар
21.01.2022 11:32 Відповісти
Полное газовое эмбарго и 45% притока валюты - тю-тю.
Такого не компенсирует никакая коммуналка ...
показати весь коментар
21.01.2022 13:17 Відповісти
Перейменування Московії в Russia було найбільшою помилкою українця Феофана Прокоповича. Це призвело до того, що сьогодні 80% угро-фінів, тюрків і монголоїдів Північної Азії щиро вірять в те, що вони слов'яни!
показати весь коментар
21.01.2022 10:22 Відповісти
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
показати весь коментар
21.01.2022 10:29 Відповісти
Брєд. Лєнін прибув з Германії у 1917 році. Далі і коментувати не хочу.
показати весь коментар
21.01.2022 10:30 Відповісти
Ленін взагалі з Швейцарії приперся.
показати весь коментар
21.01.2022 10:40 Відповісти
А что Зиновьев делал с Лениным в шалаше ...
Про мягкую попку пишется в их интимной переписке (в гугле есть).
показати весь коментар
21.01.2022 13:10 Відповісти
Зачем ссср писать с большой, совок сдох
показати весь коментар
21.01.2022 11:56 Відповісти
21.01.2022 13:07 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
показати весь коментар
21.01.2022 13:13 Відповісти
Молодое вино рвёт старческие "меха": до декабря ему ещё надо дожить.
Путин навампирится энергетики от своих суворовцев, и потом его штырит:
то гиперзвук мерещится, то Ялта, то "новая империя"...
показати весь коментар
21.01.2022 13:28 Відповісти
ПОХЙ !!! ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ РОССИЯН В ЕС И США !!!
показати весь коментар
21.01.2022 17:45 Відповісти
ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ ПУТИН НА ДОГОВОР С ТАЛИБАНОМ ПОШЁЛ !? ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕТ ДОСТОЙНЫХ ДРУЗЕЙ И УЖЕ НЕ БУДЕТ, А КОГДА ОН ОДИН, ОН НИЧТОЖЕН !)
показати весь коментар
21.01.2022 17:45 Відповісти
ПУСТЬ ОН ЖОПУ АБХАЗИИ ПОДОТРЕТ С НАЧАЛА )))
показати весь коментар
21.01.2022 17:52 Відповісти
НАМ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ЛАБОРАТОРИИ, ЧТОБЫ РОССИЯН БЫСТРО РАЗДЕЛЫВАТЬ НА ОРГАНЫ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ИХ !!! ТАК МЫ МОЖЕМ ИЗЛЕЧИТЬ ВЕСЬ МИР !!!
показати весь коментар
21.01.2022 17:54 Відповісти
 
 