Глава МЗС Великої Британії Трасс порівняла можливе вторгнення РФ до України з війною в Афганістані: "Кремль не засвоїв уроків історії"
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила Росію, що вторгнення до України може призвести до великих втрат, та порівняла це із радянською інтервенцією в Афганістан.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Ми дуже чітко усвідомлюємо разом з нашими союзниками в G7, з нашими союзниками в НАТО, що якщо буде вторгнення Росії в Україну, це буде коштувати дуже дорого. Ми готові ввести дуже суворі санкції", - зазначила вона.
Трасс заявила, що Путін повинен "утриматися і відступити від України, перш ніж зробити велику стратегічну помилку".
"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз або щось на кшталт великої Росії, поділивши територію на основі етнічної та мовної приналежності", - сказала міністерка.
Трасс також порівняла можливе вторгнення із війнами в Афганістані та в Чечні.
Я не говорю о том, что кто либо должен воевать за Украину, это личное дело граждан Украины.
Но надавить на парашку, дать Украине оружие в котором нуждается армия, это можно и нужно сделать!
А ще не треба забувати що російську імперію створила німецька еліта. І треба пам'ятати що вона ж сиділа на її троні, писала для імперії історію та інше... І навіть переворот і прихід комуністів це теж в якісь степені заслуга німецької еліти. А все тому що росія це лиш ресурсна колонія своєї метрополії німеччини.