Глава МЗС Великої Британії Трасс порівняла можливе вторгнення РФ до України з війною в Афганістані: "Кремль не засвоїв уроків історії"

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила Росію, що вторгнення до України може призвести до великих втрат, та порівняла це із радянською інтервенцією в Афганістан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Ми дуже чітко усвідомлюємо разом з нашими союзниками в G7, з нашими союзниками в НАТО, що якщо буде вторгнення Росії в Україну, це буде коштувати дуже дорого. Ми готові ввести дуже суворі санкції", - зазначила вона.

Трасс заявила, що Путін повинен "утриматися і відступити від України, перш ніж зробити велику стратегічну помилку".

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз або щось на кшталт великої Росії, поділивши територію на основі етнічної та мовної приналежності", - сказала міністерка.

Трасс також порівняла можливе вторгнення із війнами в Афганістані та в Чечні.

+4
Европа тоже не усвоила: за редким исключением, попрятались как крысы в норах.
Я не говорю о том, что кто либо должен воевать за Украину, это личное дело граждан Украины.
Но надавить на парашку, дать Украине оружие в котором нуждается армия, это можно и нужно сделать!
21.01.2022 09:58 Відповісти
+4
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь. Війна? Нехай буде війна. Побачимо у кого яйця залізні.
21.01.2022 09:58 Відповісти
+4
100% - тут 15.000 кацапов зажмурят не за 10 лет,а за первые дни..
21.01.2022 10:17 Відповісти
Равнять Україну с афганом не корректно.
21.01.2022 09:51 Відповісти
100% - тут 15.000 кацапов зажмурят не за 10 лет,а за первые дни..
21.01.2022 10:17 Відповісти
В афгане реально больше 100 тис погибло.
21.01.2022 10:56 Відповісти
21.01.2022 10:46 Відповісти
Европа тоже не усвоила: за редким исключением, попрятались как крысы в норах.
Я не говорю о том, что кто либо должен воевать за Украину, это личное дело граждан Украины.
Но надавить на парашку, дать Украине оружие в котором нуждается армия, это можно и нужно сделать!
21.01.2022 09:58 Відповісти
Не згоден. Мабуть, Європа та НАТО давали ...йлу вийти з ситуації з честю. Воно, чмо чухонське, обрало БЕЗЧЕСТЯ. Але вже не тільки для себе, а й для всієї "його" країни. Ще й Білорусь з хмирєм совхозним втяг для .... кУмпанії.
21.01.2022 10:10 Відповісти
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь. Війна? Нехай буде війна. Побачимо у кого яйця залізні.
21.01.2022 09:58 Відповісти
Боже храни королеву і Великобританію!
21.01.2022 10:13 Відповісти
Интересно, что она знает о Афганистане. Может американцы рассказали, что произошло в 2021?
21.01.2022 10:40 Відповісти
Не было бы побега американцев из афганистана Украина не получила бы российские вертолеты, купленные для Афгана американцами. Слава Афганистану!
21.01.2022 10:56 Відповісти
Полагаю "победители" переняли нацистскую идиологию, и строят тысячелетнюю россию (аналог третьего рейха).
21.01.2022 11:51 Відповісти
Перейняли? А це нічого що ссср робив радянську людину в той час як німеччина арійську? А це нічого що систему концлагерів для євреїв скопіювали із системи гулаг?

А ще не треба забувати що російську імперію створила німецька еліта. І треба пам'ятати що вона ж сиділа на її троні, писала для імперії історію та інше... І навіть переворот і прихід комуністів це теж в якісь степені заслуга німецької еліти. А все тому що росія це лиш ресурсна колонія своєї метрополії німеччини.
22.01.2022 02:07 Відповісти
 
 