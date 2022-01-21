Велика Британія відправила до України 30 спецназівців для інструктажу ЗСУ, - Sky News

Велика Британія відправила 30 військовослужбовців підрозділів спецназу, щоб навчити військових ЗСУ користуватися новими британськими протитанковими засобами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Невелика кількість персоналу Великобританії проведе підготовку на ранній стадії протягом короткого періоду часу в рамках операції "Орбіталь", а потім повернеться до Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Велика Британія наголошує на тому, що військова підтримка "не загрожує Росії".

Operation Orbital - це назва британської навчальної місії в Україні, яка була створена в 2015 році.

Раніше повідомлялось, що восьмий за останні три дні рейс в Україну виконали важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС. До цього міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, під час виступу в парламенті, заявив, що Сполучене Королівство поставить Україні протитанкові озброєння.

