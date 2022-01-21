УКР
Велика Британія відправила до України 30 спецназівців для інструктажу ЗСУ, - Sky News

Велика Британія відправила 30 військовослужбовців підрозділів спецназу, щоб навчити військових ЗСУ користуватися новими британськими протитанковими засобами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Невелика кількість персоналу Великобританії проведе підготовку на ранній стадії протягом короткого періоду часу в рамках операції "Орбіталь", а потім повернеться до Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Велика Британія наголошує на тому, що військова підтримка "не загрожує Росії".

Operation Orbital - це назва британської навчальної місії в Україні, яка була створена в 2015 році.

Раніше повідомлялось, що восьмий за останні три дні рейс в Україну виконали важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС. До цього міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, під час виступу в парламенті, заявив, що Сполучене Королівство поставить Україні протитанкові озброєння.

Також читайте: Велика Британія вивчає можливість відправлення сотень військових у сусідні з Україною країни НАТО, - The Times

+16
Есть только один настоящий мужик среди политиков западной Европы.
И это Королева Великобритании…
21.01.2022 10:04 Відповісти
21.01.2022 10:04 Відповісти
+10
21.01.2022 10:26 Відповісти
21.01.2022 10:26 Відповісти
+8
Британські інструктори давно допомагають, ще з 2015 року.
21.01.2022 10:05 Відповісти
21.01.2022 10:05 Відповісти
"щас завоют"
21.01.2022 10:01 Відповісти
21.01.2022 10:01 Відповісти
Наші профі, які вже 8 років воюють виявляться вмілими учнями. Мокші, в позу зю!
21.01.2022 10:08 Відповісти
21.01.2022 10:08 Відповісти
"Пєщєрная русофобія"))
21.01.2022 10:08 Відповісти
21.01.2022 10:08 Відповісти
єта вазмутітєльна..
21.01.2022 10:14 Відповісти
21.01.2022 10:14 Відповісти
21.01.2022 10:26 Відповісти
21.01.2022 10:26 Відповісти
Кстати желтый и синий пркрасно впишутся в Юнион Джек!

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.

O Lord our God arise,
Scatter her enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix:
God save us all.

Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.
21.01.2022 11:08 Відповісти
21.01.2022 11:08 Відповісти
Доречі, жовто-синій не пасує трИколору. А ось блакитному з зірочками не нашкодить.
21.01.2022 12:28 Відповісти
21.01.2022 12:28 Відповісти
21.01.2022 10:30 Відповісти
21.01.2022 10:30 Відповісти
Шкода що раніше цього не зробили. Давно би вже поставили зброю і інструкторів.
21.01.2022 10:01 Відповісти
21.01.2022 10:01 Відповісти
Британські інструктори давно допомагають, ще з 2015 року.
21.01.2022 10:05 Відповісти
21.01.2022 10:05 Відповісти
Та була інформація, що при зе майже всі інструктори полишили Україну.
21.01.2022 10:05 Відповісти
21.01.2022 10:05 Відповісти
В Яворіві постійно дислоковані підрозділи. В Херсоні - ротовані групи, здебільшого, влітку.
21.01.2022 20:15 Відповісти
21.01.2022 20:15 Відповісти
Дякуюмо, друзі!
21.01.2022 10:02 Відповісти
21.01.2022 10:02 Відповісти
Есть только один настоящий мужик среди политиков западной Европы.
И это Королева Великобритании…
21.01.2022 10:04 Відповісти
21.01.2022 10:04 Відповісти
... и Даля Грибаускайте.
21.01.2022 10:37 Відповісти
21.01.2022 10:37 Відповісти
Прибалты молодцы!
Маленькие государства, но у них своя позиция!
И политики их вызывают уважение.
Всегда поддерживали Украину и помогали чем могли.
21.01.2022 14:55 Відповісти
21.01.2022 14:55 Відповісти
королева там просто музейний еспонат.
21.01.2022 19:14 Відповісти
21.01.2022 19:14 Відповісти
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь. Вони "хочуть" війни - буде вам війна на всіх фронтах.
21.01.2022 10:06 Відповісти
21.01.2022 10:06 Відповісти
21.01.2022 10:08 Відповісти
21.01.2022 10:08 Відповісти
Тулять це "елітні" куди треба у куди не треба. Вже набридло.
21.01.2022 10:15 Відповісти
21.01.2022 10:15 Відповісти
Ви "устали" від війни?
21.01.2022 10:53 Відповісти
21.01.2022 10:53 Відповісти
Чому ви так вирішили?
21.01.2022 11:32 Відповісти
21.01.2022 11:32 Відповісти
God save the Queen!
21.01.2022 10:16 Відповісти
21.01.2022 10:16 Відповісти
И чем вам не нато?
21.01.2022 10:27 Відповісти
21.01.2022 10:27 Відповісти
Надіюся , що це квартирмейстери. Слідом ще 29 970 британців. Ну щоб разом було 30 000.
21.01.2022 10:51 Відповісти
21.01.2022 10:51 Відповісти
А в это время, зелох выделил украинским военным аж 17% от потребностей топлива. Клоун вова надеется, что британцы будут нам заправлять еще и танки за свой счет?
21.01.2022 11:01 Відповісти
21.01.2022 11:01 Відповісти
Надеюсь теперь всем понятно почему Британия вышла из Евросоюза!?
21.01.2022 11:02 Відповісти
21.01.2022 11:02 Відповісти
"Элитных" - это герцогьёв да графьёв или тех, которые яйца не чешут в присутствии Её Величества?
21.01.2022 11:19 Відповісти
21.01.2022 11:19 Відповісти
 
 