Велика Британія відправила до України 30 спецназівців для інструктажу ЗСУ, - Sky News
Велика Британія відправила 30 військовослужбовців підрозділів спецназу, щоб навчити військових ЗСУ користуватися новими британськими протитанковими засобами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Невелика кількість персоналу Великобританії проведе підготовку на ранній стадії протягом короткого періоду часу в рамках операції "Орбіталь", а потім повернеться до Великобританії", - йдеться в повідомленні.
Велика Британія наголошує на тому, що військова підтримка "не загрожує Росії".
Operation Orbital - це назва британської навчальної місії в Україні, яка була створена в 2015 році.
Раніше повідомлялось, що восьмий за останні три дні рейс в Україну виконали важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС. До цього міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, під час виступу в парламенті, заявив, що Сполучене Королівство поставить Україні протитанкові озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.
O Lord our God arise,
Scatter her enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix:
God save us all.
Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.
И это Королева Великобритании…
Маленькие государства, но у них своя позиция!
И политики их вызывают уважение.
Всегда поддерживали Украину и помогали чем могли.