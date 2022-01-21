СБУ затримала чиновницю однієї з міських рад Одещини за системні вимагання хабарів з підприємців

Служба безпеки України під час виконання заходів щодо протидії системним загрозам управлінню державою викрила очільницю Управління економіки однієї із міських рад Одещини на корупційній схемі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чиновниця запровадила схему вимагання "відкатів" у місцевих підприємців, які виконували роботи, що фінансуються з місцевого бюджету. Зловмисниця оцінювала свої "послуги" у 10-15% від загальної вартості робіт.

Зокрема, йдеться про Програму фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Частина робіт з модернізації житлового фонду, згідно з цією програмою, фінансується з місцевого бюджету.

За даними слідства, посадовиця відмовлялася погоджувати без "відкату" документацію на виконання таких робіт і погрожувала створити штучні перешкоди у проходженні встановлених процедур.

Натомість тим, хто погоджувався сплачувати "данину", гарантувала максимальне сприяння, посилаючись на "зв’язки" в керівництві міста.

Правоохоронці затримали чиновницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання хабаря у розмірі 255 тис. грн. Ця сума становила 15% від усієї вартості робіт з модернізації ліфтів на трьох об’єктах міста на загальну суму майже 1,7 млн грн.

Раніше, у грудні минулого року, співробітники СБУ задокументували отримання чиновницею від цього ж підприємця хабаря у розмірі 56 тис. грн, що становило 10% від вартості робіт з модернізації електропостачання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники викрадали людей та вимагали з них гроші на Одещині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ході обшуків, проведених за місцем роботи та за адресою мешкання зловмисниці, правоохоронці виявили та вилучили майже пів мільйона грн. готівкою, ймовірно отримані незаконним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.

Заходи із викриття кримінального правопорушення проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.