Якщо хоча б один військовий РФ перетне кордон України, це вважатиметься вторгненням, - Блінкен

Якщо хоча б один військовий РФ перетне кордон України, це вважатиметься вторгненням, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде дуже явна атака на Україну. Чи то один солдат, чи то тисяча. Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, але останнім часом Росія також відправила військових до Білорусі. Тому це реальний ризик", - наголосив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що США і НАТО протягом багатьох років намагалися налагодити прозорі та позитивні відносини з Росією.

"На жаль, ці спроби були неодноразово відхилені Росією. Насправді в останні роки проблема була не в НАТО", - додав він.

Також читайте: Блінкен та Шольц обговорили жорсткі санкції стосовно РФ на випадок її вторгнення в Україну, - Держдеп

Британия направила в Украину 30 элитных бойцов для инструктажа по борьбе с танками - в течении недели они подготовят до 500 противотанковых групп.
Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщает https://news.sky.com/story/russia-invasion-fears-as-britain-sends-2-000-anti-tank-weapons-to-ukraine-12520950 Sky News .
По информации телеканала, группа бойцов прибыла на территорию Украины для обучения украинских военных использовать новые противотанковые средства, переданные Британией.
Также отмечается, что военные относятся к рейнджерскому полку.
При этом на официальном https://www.army.mod.uk/who-we-are/formations-divisions-brigades/6th-united-kingdom-division/army-special-operations-brigade/ сайте Минобороны Британии говорится, что в состав Армейской бригады специальных операций вошли четыре батальона рейнджеров. По планам ведомства, эти подразделения будут «присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».
вже кілька десятків тисяч перетнули, чи блінкену повилазило?
+4
Впевнений, що ...йло піде далі. Пацюк потрапив у пастку. Свою. Зольдатен з Бурятії підуть, мабуть, спочатку на Донбас, щоб дозволити чмошному пацюку оцінити рівень вірогідної небезпеки для Кремля та його тхорів з фсБ.
