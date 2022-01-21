Якщо хоча б один військовий РФ перетне кордон України, це вважатиметься вторгненням, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Якщо російський солдат перетне кордон з Україною, ми матимемо справу з дійсно глибокою проблемою. Тому що це буде дуже явна атака на Україну. Чи то один солдат, чи то тисяча. Це реальний ризик, і це високий ризик. Не тільки в Україні, але останнім часом Росія також відправила військових до Білорусі. Тому це реальний ризик", - наголосив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що США і НАТО протягом багатьох років намагалися налагодити прозорі та позитивні відносини з Росією.

"На жаль, ці спроби були неодноразово відхилені Росією. Насправді в останні роки проблема була не в НАТО", - додав він.

