Українські перевізники вийшли на пікет до посольства Польщі: Вимагають повернути квоти у 200 тисяч дозволів на транзит
Біля Посольства Республіки Польща у Києві у четвер, 20 січня, відбувся мітинг українських міжнародних автоперевізників. Причиною акції стало зменшення польським урядом квоти дозволів на міжнародні перевезення для українських громадян.
Про це повідомила Facebook-сторінка Асоціації міжнародних перевізників України (АсМАП України), передає Цензор.НЕТ.
В ході акції перевізники передали послу Польщі звернення щодо повернення для України квоти дозволів у кількості 200 тисяч у 2022 році.
Як заявив під час мітингу президент АсМАП України Леонід Костюченко, Польща однією з перших країн Європи ратифікувала Угоду про Асоціацію України з ЄС. Проте в останні роки Польща поступово зменшувала кількість дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, що перешкоджає розвитку торговельно-економічних зв'язків України з країнами ЄС та із самою Польщею.
"Це негативним чином впливає на роботу експортерів і перевізників, блокує перевезення до понад десятка європейських країн, наносить економічні збитки Україні та країнам ЄС і є порушенням статті 136 зазначеної Угоди про Асоціацію", - наголосив Костюченко.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури повідомили, що Польща третій рік поспіль видає для українських перевізників кількість дозволів, яка є недостатньою для забезпечення товарообігу з країнами ЄС. До 2018 року Україна щорічно отримувала 200 тисяч польських дозволів, але у 2019 році польська сторона в односторонньому порядку скоротила квоту до 160 тисяч. У серпні минулого року квоту було вичерпано, після того як Польща відмовилася надавати додаткові дозволи.
речь идёт о водителях. в ес не хватает около 600 тысяч водителей. и ес регулирует рынок рабочей силы раздавая квоты странам на самостоятельное рекрутирование рабочих в странах не ес. например: в румынии или болгарии тож есть люди которые могли-бы выполнять эту работу. так зачем нанимать раб. силу не в ес?
Министерства разных стран торгуются и обмениваются (как туземцы) этими разрешениями, тут уже политика.
Вопросы количества разрешений решаются на уровне Министерств Транспорта на 2-х или более сторонних встречах.
Это стратегический вопрос для экономики государства и защите интересов местных транспортных компаний.
Родные министерства наменяв себе дозволов других стран выдают (распределяют) их своим перевозчикам.
В Беларуси распределением дозволов занимается специальная комиссия Минтранса, а выдает транспортная инспекция.
Каждое разрешение в зависимости от вида разрешения стоит перевозчику от $15, цена дозвола не отражает ценность этой бумажки для перевозчика.
На каждую перевозку требуется новое разрешение. Каждый такой документ имеет уникальный номер и гасится на таможне при прохождении границы, повторно использовать его невозможно.
Перевозчик обязан заполнить бланк разрешения - до въезда на территорию государства - выдавшего это разрешение.
Разрешения бывают на транзит, двухсторонними, трехсторонними, универсальные, многоразовые и многостороннее разрешение ЕКМТ или CEMT.
Двухсторонние - дают право перевозить груза перевозчикам из первой страны во вторую, силами перевозчиков страны отправителя или получателя. К примеру из Беларуси в Польшу или обратно.
Трехсторонние - разрешения дают право на перевозку грузов из первой страны во вторую силами перевозчика третьей страны.
К примеру, если у молдавского перевозчика есть украинский трехсторонний дозвол, он может перевозить грузы из Украины в третьи страны.
Существуют дозволы для разных целей. Бывают дозволы - разрешающие выгрузку, погрузку и транзит в обоих направлениях в стране, выдавшей подобное разрешение.
Большинство стран выдает подобные разрешения. Например, Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Франция.
Бывают дозволы, разрешающие только транзит, или только погрузку и выгрузку, как, например в Венгрии, Словении, Чехии.
Есть очень веселые страны, в которых на каждое действие, такое как погрузка, выгрузка, транзит в одну сторону, нужен отдельный дозвол.
Так в Австрии. Ниже представлено немного информации по этому поводу.