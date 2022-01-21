Українські перевізники вийшли на пікет до посольства Польщі: Вимагають повернути квоти у 200 тисяч дозволів на транзит

Біля Посольства Республіки Польща у Києві у четвер, 20 січня, відбувся мітинг українських міжнародних автоперевізників. Причиною акції стало зменшення польським урядом квоти дозволів на міжнародні перевезення для українських громадян.

Про це повідомила Facebook-сторінка Асоціації міжнародних перевізників України (АсМАП України), передає Цензор.НЕТ.

В ході акції перевізники передали послу Польщі звернення щодо повернення для України квоти дозволів у кількості 200 тисяч у 2022 році.

Як заявив під час мітингу президент АсМАП України Леонід Костюченко, Польща однією з перших країн Європи ратифікувала Угоду про Асоціацію України з ЄС. Проте в останні роки Польща поступово зменшувала кількість дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, що перешкоджає розвитку торговельно-економічних зв'язків України з країнами ЄС та із самою Польщею.

"Це негативним чином впливає на роботу експортерів і перевізників, блокує перевезення до понад десятка європейських країн, наносить економічні збитки Україні та країнам ЄС і є порушенням статті 136 зазначеної Угоди про Асоціацію", - наголосив Костюченко.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури повідомили, що Польща третій рік поспіль видає для українських перевізників кількість дозволів, яка є недостатньою для забезпечення товарообігу з країнами ЄС. До 2018 року Україна щорічно отримувала 200 тисяч польських дозволів, але у 2019 році польська сторона в односторонньому порядку скоротила квоту до 160 тисяч. У серпні минулого року квоту було вичерпано, після того як Польща відмовилася надавати додаткові дозволи.

Також читайте: Моряки вийшли на мітинг під посольство США: "Корупція триває. Просимо посприяти у поверненні ситуації в законне русло". ВІДЕО+ФОТОрепортаж





