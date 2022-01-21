Джонсон та Шольц обговорили скупчення військ РФ біля України: Подальша військова агресія дорого обійдеться Росії
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон поговорив телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцем про ситуацію в Україні.
Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Лідери обговорили тривожні події на українському кордоні та погодилися, що подальша військова агресія дорого обійдеться Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Джонсон і Шольц висловили "глибоке занепокоєння тривалими дестабілізаційними діями Росії в Україні".
Вони також заявили, що "будь-яке вторгнення в Україну буде серйозною стратегічною помилкою".
При цьому Джонсон наголосив на важливості спільної роботи союзників у НАТО зі скоординованого реагування.
"Лідери домовилися підтримувати тісний контакт із цього питання, і прем'єр-міністр заявив, що сподівається на тісну співпрацю з канцлером Шольцем упродовж усього їхнього головування в G7", - йдеться у повідомленні.
