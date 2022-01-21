Рейтинг партій: "ЄС" - 22%, "СН" - 18%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 7%, - опитування Gradus Research. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то дев'ять партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать дані опитування дослідницькой компаній Gradus Research, передає Цензор.НЕТ.

За данними опитування рейтинг партій очолює партія "Європейська Солідарність", яку готові підтримати 14% серед всіх опитаних та 22% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Слуга народу" готові проголосувати 11% серед усіх опитаних та 18% серед тих, хто визначився, за "Опозиційну платформу – За життя" – 6% і 10% відповідно, за "Батьківщину" – 5% і 8%. Партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5% серед усіх опитаних та 7% серед тих, хто визначився, партію Мураєва "Наші" - 3% і 6% відповідно, партію Разумкова "Розумна політика" – 3% і 5% відповідно, партію Шарія - 3% і 5% відповідно, партію УДАР - 3% і 5% відповідно. Інші партії прохідного бар'єра не долають.

"На тлі зростаючої загрози військового вторгнення змінився і ландшафт підтримки політичних партій", - пояснили дослідники результати опитування.





Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18- 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Електоральні опитування методом смартфон-інтерв’ю не дозволяють відображати картину ймовірного голосування, оскільки панель не покриває сільських територій та старші вікові групи. Дані носять ілюстративний характер та відображають ставлення мешканців міст до політичних лідерів країни.