Новини
Рейтинг партій: "ЄС" - 22%, "СН" - 18%, ОПЗЖ - 10%, "Батьківщина" - 8%, "Українська стратегія Гройсмана" - 7%, - опитування Gradus Research. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то дев'ять партій подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це свідчать дані опитування дослідницькой компаній Gradus Research, передає Цензор.НЕТ.

За данними опитування рейтинг партій очолює партія "Європейська Солідарність", яку готові підтримати 14% серед всіх опитаних та 22% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Слуга народу" готові проголосувати 11% серед усіх опитаних та 18% серед тих, хто визначився, за "Опозиційну платформу – За життя" – 6% і 10% відповідно, за "Батьківщину" – 5% і 8%. Партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5% серед усіх опитаних та 7% серед тих, хто визначився, партію Мураєва "Наші" - 3% і 6% відповідно, партію Разумкова "Розумна політика" – 3% і 5% відповідно, партію Шарія - 3% і 5% відповідно, партію УДАР - 3% і 5% відповідно. Інші партії прохідного бар'єра не долають.

"На тлі зростаючої загрози військового вторгнення змінився і ландшафт підтримки політичних партій", - пояснили дослідники результати опитування.

Рейтинг партій: ЄС - 22%, СН - 18%, ОПЗЖ - 10%, Батьківщина - 8%, Українська стратегія Гройсмана - 7%, - опитування Gradus Research 01
Рейтинг партій: ЄС - 22%, СН - 18%, ОПЗЖ - 10%, Батьківщина - 8%, Українська стратегія Гройсмана - 7%, - опитування Gradus Research 02

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18- 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Електоральні опитування методом смартфон-інтерв’ю не дозволяють відображати картину ймовірного голосування, оскільки панель не покриває сільських територій та старші вікові групи. Дані носять ілюстративний характер та відображають ставлення мешканців міст до політичних лідерів країни.

+59
Слугу Урода на смітник історії. За дії проти України та за мільярдні грабування повинні буть відкриті карні спроави.
21.01.2022 10:23 Відповісти
+36
21.01.2022 10:25 Відповісти
+30
як, і тут ніхто за зелупу не голосував???
21.01.2022 10:40 Відповісти
Мабуть Го...он перестав його піарити 24 години на добу, от і здувся надутий Го...ом гумовий виріб.
21.01.2022 10:44 Відповісти
Вообще то КПД зеленой команды около нуля. Есть небольшие плюсы, но они с лихвой перекрываются минусами.
Там один вечно отдыхающий Зе за деньги украинских налогоплательщиков чего стоит.
Экономика без инвестиций не поднимется. Сколько бы не переставляли мебель в комнате.
Инвестиции без работающей эффектиано судебной системы не придут. Сколько бы не ездили по миру за деньги украинских налогоплательщиков и не уговаривали инвесторов зарыть свои денежке на поле чудес в стране дураков.
А в Украине не сделали даже маленького шага на пути суднбной реформы - не назначили прокурора САП.
При этом сама судебная реформа будет считаться состоявшейся не тогда когда об этом помпезно объявит власть, а тогда когда уровень доверия украинского народа к судам будет достаточно высокий.
А это доверие проектируется в том числе и на доверие к власти. Но на какое доверие может расчитывать власть, которая не краснея публично врёт? При чём врёт и украинцам, и всему цивилизованному миру.
При всем при этом удивляет инфантильная реакция оппозиции, которую из летаргического сна аывело и то частисно судебное дело против персонально Порошенко
21.01.2022 10:42 Відповісти
Потому что оппозиция прикормленная, денег нет - нет реакции.
21.01.2022 10:45 Відповісти
Удівляєт .?? Що це за пред'яви опозиції . ? А мене удівляєт така постановка питання .
Країну в ж.пу загнав вибір 73процентних . З якого дива опозиція повинна тепер " закачувати рукава " і прибирати чуже лайно . ?
Зебіли обіцяли - сместі власть , єслі штото пайдьот нє так , то нехай тепер і відповідають -за базар . !! Що не так ?
21.01.2022 11:16 Відповісти
Країну в ж.пу загнав вибір 73процентних . З якого дива опозиція повинна тепер " закачувати рукава " і прибирати чуже лайно . ?

так і запишемо..

ОПОЗИЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ У НАСТУПНИХ ВИБОРАХ...
21.01.2022 11:22 Відповісти
???
21.01.2022 12:12 Відповісти
В цивилизованном мире говорят, что на лестнице ведущей наверх встречаешь одних и тех же людей
И страдающим склерозом напоминаю, что Порошенко выиграл выборы в 2014 году всего в один тур с результатом 54%. А если бы был второй тур, то у Порошенко было 80+%.
Т.е. больше, чем у Зе.
Как Порошенко умудрился растерять электорат - это вопрос к Порошенко.
Плохому танцору всегда что то мешает.
И если Порошенко хочет гипотетически победить, то ему надо не оскорблять эти пресловутые 73%, а наоборот снова заставить их поверить в себя. Правда, это задача из разряда "миссия не выполнима" и лучший шанс для Зе для перевыборов
21.01.2022 11:48 Відповісти
.Порошенко десь і колись ображав 73процентних дебілів . ? Що ти мелеш , ти хоч сам розумієш . ? Приснилось . ?
Значить таки , по твоєму - зебіли натворили ділов , а розгрібати повинна опозиція .? Нічого собі - логіка . Згідно їй , а давай я , наприклад , піду , обчистю банк , а ти за мене відсидиш . ? Згода . ?
21.01.2022 12:11 Відповісти
Проведите опрос - "Голосовали ли Вы в 2019 году за Зеленского и "Слуг народа"? Результаты будут ошеломляющие, особенно для социологов.
21.01.2022 10:43 Відповісти
Градус ресерч? Что это еще за контора такая, я посмотрел, ни истории никакой, ни даже статуса рейтингового агенства нет.
21.01.2022 10:45 Відповісти
Провел опрос в своем окружении , за Зеленского голосовало около 10%.
21.01.2022 10:45 Відповісти
В списке одно дерьмо - только в унитаз! Иначе в Украине жизнь никогда не наладится!
21.01.2022 10:46 Відповісти
а кто не дерьмо? "сволота"?
21.01.2022 11:02 Відповісти
табличка показує,що найбільше гівно зараз -фракція Голос у ВР..

це ж треба..

мати відсоток втричі менший,ніж позапарламентська СВОБОДА...

Втім.. не дивно для винятково імпотентної,роздрібненої ідеологічно(точніше взагалі без ідеології) партійки...
21.01.2022 11:27 Відповісти
Что по этому поводу скажет Шепли -Шуббик?
показати весь коментар
Не понял. У кого они спрашивали?
показати весь коментар
Опрос проводился на бывшей ф-ке им К. Маркса под пристальным наблюдением начальников цехов.
показати весь коментар
Да ты шо? Тебе вовка лично доложил??
показати весь коментар
Без лоха - жизнь плоха. Опять 10 млн. пенсионеров дружно проголосуют за вчерашний день......
показати весь коментар
Я за Кличка або Гройсмана.
показати весь коментар
22+18+8+7=55, 22+18+10=50, 22+8+7=37, 18+10=28, 18+10+8+7=43..... q=50
показати весь коментар
очевидно, що прошарок мудрава наріду не сильно й змінився, єдина надія що ці 73% ідіотів років 10 будуть на всіх ображені і не будуть ходити на дільниці, що дасть смогу адекватним оббирати адекватних
показати весь коментар
Тут есть еще один момент плохой...убей ОПЗЖ говно поплывет к ЗЕ, а убей зе говно поплывет в Ж (либо опзжопа либо жопоблок)... (((

если завалить обоих то они тогда реально не пойдут...при условии если не появится другое ватное говно
21.01.2022 13:43 Відповісти
не все гівно від ЗЕ побіжіть в ОПЗЖ, тому б я валив ЗЕ
показати весь коментар
Інше ватне гівно вже на поверхні: дімочка-піздобол.Доклав немало зусиль щоб піськограй прийшов до влади, а зараз він білий і пухнастий. Не вилазить з ефірів і розказує йолопам, який він хороший, вже й рейтинги йому малюють продажні опитування. Разумок те саме зе-лайно, тільки набагато небезпечніший. Бувших ригоаналів не буває.
показати весь коментар
Если бы...... Странная новость однако)
показати весь коментар
Даже с опзжопой зеленый уродов нельзя убрать...((((

22+10+8+7=47
показати весь коментар
В цьому опитуванні в Раду проходять дев'ять партій !

У жодної партії не буде навіть четверті парламенту. Більшість вимальовується лище одна. Та і та проросійська
показати весь коментар
Враки этот опрос ,я лично за 2021 год не встретила ни одного адепта Зе,люди плюются,многие говорят какую тварь мы выбрали. 18% это уж очень много себе нарисовали.Думаю по Украине процентов 8 набереться ,и то ,глупых куриц ,которые фанфики про лубов с клоуном сочиняют.
показати весь коментар
В самообороне власть Украины разрешили стрелять без предупреждения, но только со своего гладкоствольного ружья, а если с топором и вилами пришли ,то разрешено без предупреждения уничтожать внутренних врагов.
показати весь коментар
Партия "Батькивщина" - 5 % -- золотая акция , Юля опять будет Премьером
показати весь коментар
Опять будет сосать, как и летом 2014-го
показати весь коментар
порохоботы это делают с 2014-го года по сей день летом, осенью, зимой, весной, днём и ночью...
показати весь коментар
Жулька бігала по тв каналах та радила Порошенку сісти в тюрму і з тюрми доводити свою правоту. Мабуть ще й поклони в Лаврі била щоб Порошенка посадили, тоді б Вана стала главною апазіціанєркаю. Поки дійде до виборів, то й 5% не набере.
показати весь коментар
От тільки ******* не треба - видаєш в собі дегенерата.
показати весь коментар
После того, как дегенерат архамия, заявил, что западные сми распростаняют фейки, когда пишут статьи с разведданным о предстоящей кацапской агрессией, я готов задушить каждого, кто скажет что поддерживает партию рашистских калоборантов - слуга народа и ******** зе, в частности.
показати весь коментар
Тут обсуждать нечего!Какая то контора Рога и копыта!Особенно смешно увидеть автора типа рынка газа Гройсмана,а у Батькивщины украли как минимум 5%!
показати весь коментар
!!! Уже какой-то градус ( похоже что и ликероводочный завод решил поучаствовать) позабавил нас рейтингом, скоро и кинологи подтянутся, а там и мусоро-перерабатывающий на очереди. Кацапня вкидывает фейки а наши НЕлохи и пэтруськины жополизы на это ведутся!!!
показати весь коментар
А кинологи не имеют права голоса?вот ты дегенерат))))))
показати весь коментар
и это с учетом купленных зелупой 3-5%
показати весь коментар
Хотя сам являюсь приверженцем "ЕС", вынужден отметить, что объективность этой платформы Gradus, вызывает сомнение. Её основательница Евгения Близнюк с 2014 по 2017 год возглавляла департамент аналитики в Администрации Президента Украины, т.е. при Порошенко...
показати весь коментар
димасика разумного что-то обидели в этом "опросе". на один уровень с "партией" шмария поставили.
показати весь коментар
Дімасік то це саме зе-лайно тільки вид збоку. Ми ще з його персоною на перспективу будемо мати досить проблем.
показати весь коментар
На выборах самые активные избиратели - это дедушки и бабушки. Которые не пользуются смартфонами. Так что опрос по методу самозаполнения - полная ерунда, так как не учитывает мнения большой части населения. Даже если все остальные аспекты в процессе обследования были идеально выполнены.
показати весь коментар
Може в Грузії дєдушкі і бабушкі в очі не бачили смартфонів. А в Україні поїдь у найвіддаленіше село і зустрінеш пенсіонерів з мобільними телефонами.
показати весь коментар
21.01.2022 11:59 Відповісти

Не обижайся, дорогой. Это объективная реальность. Для твоего общего образования указываю ссылку по данным использования интернета в Украине. У вас 50% населения пользовались интернетом в 2016 году.

http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=621

Специально для тебя предоставляю данные из данного источника по возрастным категориям. Обрати внимание на процент пользования интернетом среди пожилых (первый столбик. Население 60-69 лет - не пользуются интернетом 73.8%).
Понятно что спустя 5 лет процент выше, но будь уверен, что среди пожилых эти данные не особенно изменились.

раст
18-29
7,3%
92,7%
100%

30-39
11,3%
88,7%
100%

40-49
22,3%
77,7%
100%

50-59
51,3%
48,7%
100%

60-69
73,8%
26,2%
100%

70 и старше
93,1%
6,9%
100%
21.01.2022 16:35 Відповісти
Наведи ще дані дослідження, яке проводилось за царя гороха.
показати весь коментар
Просто у вас не проходят данные обследования регулярно, к сожалению
Но ты, думаю, понял, что к чему.
показати весь коментар
То можливо вже пора розпускати Раду, а Фофка? То ж навіть на базарі люди знають, що "слуги" фуфло і їх рейтипг в дупі.
показати весь коментар
украинская стратегия гройсмана!как звучит!
показати весь коментар
В ОПі запервняли членограя, що кейс Порошенка додасть йому і слузі 5% рейтингу. Результат наглядний: +4% до рейтингу "ЄС". І це тільки початок.
показати весь коментар
21.01.2022 11:56 Відповісти
21.01.2022 12:07 Відповісти
Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отражают отношение жителей городов к политическим лидерам страны. Источник:
==================================================================
От і не зрозуміло, звідки така радість у навіжених прихильників Петра Лєксєїча.
показати весь коментар
Де ти заюлік бачиш радість , хз . . Йде звичайне обговорення новини на Цензорі . Чи по твоєму порохоботи повинні сісти і плакати . .
показати весь коментар
Читати навчись, запецаний. І розуміти прочитане теж.
показати весь коментар
Баранило , знімись з ручника ,, тебе питають - де ти бачиш радість . ? ДЕ БАЧИШ ЯКУСЬ РАДІСТЬ .. ?? Дійшло .? Питання зрозумів , чи знову ні . ?
Що написано в новині , я й без тебе бачу , а от , до чого тут те що ти нашкрябав під ним , хз . Ти ідіот . ? .
показати весь коментар
Я ж кажу, що запецюрені навіть коментів своєї клаки не розуміють. Почитай, телепню, і спробуй зрозуміти.
показати весь коментар
.Ти таки ідіот . Або зображаєш тут дурачка .
Не хочу я нічого читати і розуміти , не хочу я обговорювати цифри і рейтинги ,, я запитав лише про одне - де ти тут на гілці , побачив безмежну радість прихильників Порошенка ? І все .
Але бачу , питання для тебе занадто складне . .
показати весь коментар
Вони ж як і кацапи бачать тільки те, що хочуть.

Як результат втрата з'язку з реальністю і купа проблем на рівному місці.

Найгіршою з яких звичайно ж є війна.
показати весь коментар
О! Ще один запецюрок, який не розуміє прочитане. Прочитав пецнутий, що "рейтинг партий возглавляет партия "Европейская Солидарность", которую готовы поддержать 14% среди всех опрошенных и 22% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 11% среди всех опрошенных и 18% среди определившихся, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 6% и 10% соответственно, за "Батькивщину" - 5% и 8%. Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5% среди всех опрошенных и 7% среди определившихся Источник:
і аж "заколдобився"(с)?


показати весь коментар
То ти мене з кимось плутаєш. Запецюк - то матюк. Такий самий як і кацап. Можу образитись.

Дане смартфонне опитування невідомо чиє немає сенсу обговорювати.
показати весь коментар
Я мав на увазі перепелицю з його пташиним мозком.
показати весь коментар
Хто б говорив .!! .В тебе його взагалі катма , та й нічого тобі . Живеш існуєш же ж , якось . ?
показати весь коментар
Я бы голосовал за Гросю!
показати весь коментар
Мало тобі обрізаного ЗЕлупи Янелоха?
показати весь коментар
Человеческий разум не имеет национальности.
показати весь коментар
Только все мои знакомые евреи всегда голосовали исключительно за евреев. Даже за абсолютно непроходных. Как известно, в 90-е годы не было ни одного проходного еврея на выборах президента. Не надо рассказывать, что они голосовали не по критерию национальности.
показати весь коментар
Какая МНЕ разница, как они голосуют?
И меня собственная голова есть на плечах.
показати весь коментар
Не придумывайте. Ваша формулировка, что человеческий разум не имеет национальность является абсурдной и манипулятивной.
показати весь коментар
Под словом "разум" я подразумеваю аналитическое, если угодно научное мышление. А не привычку к бабушкиному борщу.
показати весь коментар
Ну и что по этому поводу можно сказать 1)откровенно рашисткие силы не смотря на 8 лет войны, закрытия ряда СМИ и т.д. занимают 3,6 и 8 места при наличии голосов от 11 до 21% ( из тех кто определился), это означает на значительной " пятой колонне" в стране и это еще есть те что " постеснялись это озвучить вслух" и сочувствующих 2) рейтинг "слуг" падает, а до выборов еще уйма времени и процесс только будет усиливаться. и поэтому а) опять готовы возродить " гречкосеев из мажоритарки" б) поменять очередность выборов, сначала президентские а потом парламентские в) внедрить мало контролируемое "онлайн голосование" г) забыть " я иду только на один срок" д) бредовая статья " за гос измену" на главного конкурента ( как бы к Порошенко не относиться) е) допускаю даже "досрочные выборы" ( пока рейтинги окончательно не просели). - все перечисленное по сути может трактоваться как попытка государственного переворота гибридными способами.
показати весь коментар
Картинка , від якої у декого добряче " пригорає " .
показати весь коментар
Дьявольские технологии с этими "соцопросами". Я еще год назад писал, что будут подтягивать Гройсмана и Разумкова.

Скоро из первой десятки выбросят всех украинцев. Дьявольская технология в том, что народ "выбирает" из тех, кого рисуют проходными и из проходных предпочитает "выбирать" из лидеров.

Следовательно, результатом этой дьявольской технологии есть то, что нарисованное, при длительном его вдалбливании народу, превращается в реальность.

"Соцопросы" делаются не для информирования, а для формирования.
показати весь коментар
Ви праві на 100 відсотків. У моїх недобрих знайомих зелебобиків вже новий кумир - дімасік-піздобол. Мовляв : який розумний як все правильно каже. Реально це буде піськограй №2 тільки більш хитріший тому небезпечніший!!!
показати весь коментар
Мій прогноз: вони разумка хочуть вивести на головного кандидата в Президенти на наступних виборах. Ось і сьогодні на шоу у Славіка Шустрого заливався соловейком критикуючи піськограя. Це дуже небезпечна фігура і тому вже зараз потрібно розвінчувати його і все що з ним зв"язано!!!Я ще десь весною прогнзував такий варіант. ***** що голокосоворотченко знищить себе сам а головна нова небезпека- дімасік піздобол. P.S. Дивуюсь витримці Пороха в студії. Я б не втримався і зарядив би дімасіку в табло.
показати весь коментар
Вони вже бачать, що на наступних виборах зе шобла не зможе мати монобільшість. Тому почалося клонування зешобли. Дімасік це один з цих клонів. Будуть ще. Схоже Богдан буде другим клоном. Бенін план що всі клони разом будуть більшістю в наступному парламенті. Риторика кожного клона буде відрізнятись одне від одного. Різна наживка на різних виборців. Планується, що клони будуть збирати тих хто буде відвалюватись від клоуна.
показати весь коментар
Технології одурювання наївних українців. Тільки нема кому і як сказати всю правду. Всі ЗМІ в руках олігархів.
показати весь коментар
Украине нужен новый лидер
возможно, военный
показати весь коментар
всі здобутки пороха це термос , який до речі не допоміг виграти вибори
показати весь коментар
