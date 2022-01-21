Віцепрем'єр Словаччини Сулик назвав "особистою думкою" свою заяву щодо окупованого РФ Криму
Віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик повідомив, що його партія "Свобода і солідарність" (SAS) засуджує анексію Криму Росією. При цьому він назвав "особистою думкою" свої слова, що "росіяни не повернуть Крим".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сулик повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
"Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів і підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності", – йдеться у відповіді Сулика.
При цьому він повторив свій меседж, що деякі експортери зі Словаччини постраждали від антиросійських санкцій.
"Моя думка була про економічний ефект (антиросійські санкції. – Ред.). Я ніколи не сумнівався у політичному ефекті торгових санкцій", – повідомив Сулик.
Раніше сьогодні, коментуючи висловлювання Суліка, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив Україну, що уряд країни не провадитиме ніяких дій, щоб виправдати порушення Росією міжнародного права й анексію Криму.
19 січня в інтерв’ю словацькому виданню Pravda віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик висловив думку, що "росіяни не повернуть Крим", а введені санкції "завдають шкоди економіці Словаччини".
"Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків. Санкції завдають шкоди, а росіяни у жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед та будувати стосунки", – сказав Ріхард Сулик.
При цьому посадовець уточнив, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин із Росією.
