Віцепрем'єр Словаччини Сулик назвав "особистою думкою" свою заяву щодо окупованого РФ Криму

Віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик повідомив, що його партія "Свобода і солідарність" (SAS) засуджує анексію Криму Росією. При цьому він назвав "особистою думкою" свої слова, що "росіяни не повернуть Крим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сулик повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів і підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності", – йдеться у відповіді Сулика.

При цьому він повторив свій меседж, що деякі експортери зі Словаччини постраждали від антиросійських санкцій.

"Моя думка була про економічний ефект (антиросійські санкції. – Ред.). Я ніколи не сумнівався у політичному ефекті торгових санкцій", – повідомив Сулик.

Раніше сьогодні, коментуючи висловлювання Суліка, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив Україну, що уряд країни не провадитиме ніяких дій, щоб виправдати порушення Росією міжнародного права й анексію Криму.

19 січня в інтерв’ю словацькому виданню Pravda віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик висловив думку, що "росіяни не повернуть Крим", а введені санкції "завдають шкоди економіці Словаччини".

"Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків. Санкції завдають шкоди, а росіяни у жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед та будувати стосунки", – сказав Ріхард Сулик.

При цьому посадовець уточнив, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин із Росією.