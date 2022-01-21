УКР
Віцепрем'єр Словаччини Сулик назвав "особистою думкою" свою заяву щодо окупованого РФ Криму

Віцепрем'єр Словаччини Сулик назвав

Віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик повідомив, що його партія "Свобода і солідарність" (SAS) засуджує анексію Криму Росією. При цьому він назвав "особистою думкою" свої слова, що "росіяни не повернуть Крим".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сулик повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів і підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності", – йдеться у відповіді Сулика.

При цьому він повторив свій меседж, що деякі експортери зі Словаччини постраждали від антиросійських санкцій.

"Моя думка була про економічний ефект (антиросійські санкції. – Ред.). Я ніколи не сумнівався у політичному ефекті торгових санкцій", – повідомив Сулик.

Раніше сьогодні, коментуючи висловлювання Суліка, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив Україну, що уряд країни не провадитиме ніяких дій, щоб виправдати порушення Росією міжнародного права й анексію Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо публічного спростування словацьким міністром Суликом своїх висловлювань, - МЗС України

19 січня в інтерв’ю словацькому виданню Pravda віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик висловив думку, що "росіяни не повернуть Крим", а введені санкції "завдають шкоди економіці Словаччини".

"Країни мають між собою торгувати. Деякі наші словацькі експортери зазнали збитків. Санкції завдають шкоди, а росіяни у жодному разі не повернуть Крим. Потрібно дивитися вперед та будувати стосунки", – сказав Ріхард Сулик.

При цьому посадовець уточнив, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин із Росією.

+5
Cуслик, свои "особистi" мысли дома на кухне жене излагай.
21.01.2022 10:33 Відповісти
+5
Вчера премьер министр Словакии оправдывался на брифинге изза этого придурка. И это произошло все на фоне , что Словакия на днях ДОПОДПИСАЛА в срочном порядке все договора с НАТО
21.01.2022 10:41 Відповісти
+4
Позбудеться посади, тоді вже і буде висловлювати власні думки. А зараз він презентує уряд Словаччини.
21.01.2022 10:37 Відповісти
Cуслик, свои "особистi" мысли дома на кухне жене излагай.
21.01.2022 10:33 Відповісти
В советское время жена могла настучать на мужа, так что лучше ей ничего не рассказывать
21.01.2022 10:36 Відповісти
Суслик или скунс...???? Ехидна .....лис выкручивается.... твоя личная мысля после отставки а пока ты публичное лицо политик у тебя нет личной мысли...
21.01.2022 10:34 Відповісти
сім причин зростання вартості життя в усьому світі
Від покупки продуктів харчування до опалення наших будинків, вартість життя різко зростає - не тільки у Великобританії,https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/inflation-seven-reasons-living-costs-are-rising-globally/ar-AASW8pw?ocid=msedgdhp&pc=U531
21.01.2022 10:36 Відповісти
я так понимаю, что в ответ на заявление министра экономики Словакии, роися, должна вспомнить что Чехословакия входила ОВД, высадить десант в Братиславе и утопить в крови сопротивление словаков. Думаю, что экономические связи между колонией (Словакией) и метрополией (ссср-2) заметно улучшаться... п.с лично мое мнение, как в принципе и мнение министра экономики
21.01.2022 10:37 Відповісти
Я Вам объясню , что происходит .
Словакия пару лет назад СДЫХАЛАСЬ пророссийской правящей партии с пророссийским премьером Фицо. Фицо правил как Цезор - невероятная коррупция , воровство кредитов ЕС, все как в совке . Потом произошло резонансное убийство журналиста , вскрывшего их коррупцию . И вся Словакия вышла на протесты . И проевропейский президент Киска ( Гарант Конституции , о котором все говорили , что он ноль в стране) поставил вопрос ребром в парламенте - или отставка кабинета Фицо или перевыборы парламента. Конечно Фицо отправили в отставку. Так стала рушится проевропейская партия- БЕЗ ДОСТУПА К БЮДЖЕТНЫМ ДЕНЬГАМ. Потом в очередные выборы в парламент попали новые партии и теперь это коалиция. Потому НЕ ВСЕ ещё проевропейские , есть и любители раши.
Медленно страны очищаются от российской плесени . Но очищаются. Важно и Украине очиститься от ватного , совкового, малороссийского мышления
21.01.2022 10:55 Відповісти
Дай вам Бог никогда не вернуться в стойло совка... Украина и украинцы уже 8 лет платят кровавую цену в борьбе против этого, и все равно в стране немеряно дегенератов ностальгирующих по совку...
21.01.2022 12:22 Відповісти
Позбудеться посади, тоді вже і буде висловлювати власні думки. А зараз він презентує уряд Словаччини.
21.01.2022 10:37 Відповісти
рихард, отнеси чемодан денег назад, в посольство московии
21.01.2022 10:40 Відповісти
Вчера премьер министр Словакии оправдывался на брифинге изза этого придурка. И это произошло все на фоне , что Словакия на днях ДОПОДПИСАЛА в срочном порядке все договора с НАТО
21.01.2022 10:41 Відповісти
Він не просто зробив таку заяву, за все платять кацапи.
21.01.2022 10:53 Відповісти
Да. ДВА ПОСЛА НАЗАД Украина все свои вопросы в Словакии решала через российских послов. Представляешь ????? И это после оранжевой революции и Ющенко !!!

только 2014 год заставил украинцев заниматься серьезно своими дипломатами . И ТО - среди них полно тупой БЛАТНОЙ СОВКОВОЙ ВАТЫ . Посылают в командировки людей без знания местных языков , позорище какое-то .
21.01.2022 11:00 Відповісти
Я навіть не дивуюсь. Взагалі вважаю, що українці все ще не отримали потужного пенделя.
21.01.2022 11:01 Відповісти
До 2014 года у большинства украинских посольских и дети учились в школах при российских посольствах на русском языке и по их программах . В этих школах и сейчас продолжают учиться белорусы, казахи, и др страны совка .
21.01.2022 11:06 Відповісти
вони отримали, але продовжують спати. І типу змі іх заколисують що все добре, спи собі спи. Як у тій пісні.
21.01.2022 12:18 Відповісти
Забрать кость у не адекВАТНОЙ бешеной собаки - практически не возможно!
Но эта "кость" сама выпадает из пасти, когда собака дохлая...
21.01.2022 10:42 Відповісти
Віцепрем'єр Сулик - мудак .Прошу вважати це моєю особистою думкою )
21.01.2022 10:50 Відповісти
у словатчині є рюські бандюкі
Тож суслик хай віддасть їм батьківську хату
та носе їм бухло,заробляя по 10 центів на пляшці.
А потім ,коли вони йому начистять пику
хай розповідає про Крим
21.01.2022 10:50 Відповісти
Пане, словак - правий на 100%. Вам хочеться, щоб він казав тільки те, що вам подобається? Тоді ви нечестний до себе. Щоб таку нісенітницю писати, вам треба поїхати у совок, і спитати згодні вони віддати все, що не є їхнім, ДОБРОВІЛЬНО. Але не забудьте взяти боксерські рукавички, бо синяки гарантовано.
21.01.2022 10:58 Відповісти
Словак - не прав .
А Вам туда
21.01.2022 11:03 Відповісти
И сколько суслик стоит рублей?
21.01.2022 10:51 Відповісти
Для чого виправдовуватись? Досить слушна думка. Вже всі у світі переконались, що серед політиків рФ впродовж ближчих ста років не знайдеться жодного ліберала-демократа-опозіціонера, який відмовився від того, що рФ вважає вже своїм. Якби демократичний світ у 1991 році не був у ейфорії від дій Єльцена, а одразу почав розбиратись "що це за демократ з'явився у московії", то перший крок світової спільноти повинен бути наступним. "Закінчилась світова війна, закінчилась холодна війна. Всі тимчасові "подарунки" (щоб Сталін вступив у омріяну Рузвельтом організацію ООН, бо СРСР вже напередодні війни вигнали з усіх міжнародних організацій) треба повертати господарям. Східну Прусію Німеччині, Сахалін з островами Японії." Реакція тогочасної рФ була б "лакмусовим папірцем"про відновлення демократії у державі з віковим імперським устроєм. Селяві, цього не стало. Ось і маємо те, що маємо. Імперські амбіції чекістів з імперії більшовиків.
21.01.2022 10:54 Відповісти
Не протаскивайте здесь мысль , что Украина должна смирится с аннексией Крыма и что раша не должна иметь санкции , Троль кацапский
21.01.2022 11:03 Відповісти
еще один набутылочник
21.01.2022 11:22 Відповісти
21.01.2022 11:54 Відповісти
У другому фоличі є такий перс - ну дуже розумний
21.01.2022 12:16 Відповісти
 
 