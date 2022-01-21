44% громадян вважають реальною загрозу масштабного вторгнення РФ, 53% - вважають, що влада докладає недостатньо зусиль для запобігання цьому, - опитування Gradus Research. ІНФОГРАФІКА

51% громадян України вважають, що переговори з Росією слід вести тільки за участі США та Європи.

Про це свідчать дані опитування дослідницькой компаній Gradus Research, передає Цензор.НЕТ.

"Останнім часом ще більше посилились очікування повномасштабного наступу російських військ, що сконцентровані на кордонах нашої держави. Gradus вирішив дізнатися, наскільки міське населення України вірить у можливий наступ та чи готується до нього. У порівнянні з осінніми настроями, значно більша частка респондентів оцінили вірогідність наступу як високу. Станом на зараз 44% опитаних відповіли, що загроза вторгнення є реальною. У грудні минулого року цей показник складав 26%", - йдеться у дослідженні.

"Більше половини респондентів (53%) вважає, що влада докладає недостатньо зусиль для того, щоб на політичному та оборонному рівнях запобігти повномасштабному вторгненню російських військ. І третина респондентів вагається із відповіддю на це запитання", - зазначається в результатах опитування.

"Попри те, що більшість респондентів вважають політичну складову запобігання вторгненню необхідною, переважна частина респондентів проти прямих, без участі міжнародних партнерів, переговорів України з РФ. 51% опитаних вважає оптимальним формат переговорів за участі США та Європи", - засвідчили результати опитування.









Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18- 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Електоральні опитування методом смартфон-інтерв’ю не дозволяють відображати картину ймовірного голосування, оскільки панель не покриває сільських територій та старші вікові групи. Дані носять ілюстративний характер та відображають ставлення мешканців міст до політичних лідерів країни.