Реформа харчування: омбудсмен Денісова перевірить, що "не так" з новим шкільним меню

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розпочала моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України, щоб перевірити, як там реалізують реформу харчування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

"Забезпечення права дітей на здоровий розвиток неможливе без налагодження збалансованого, здорового та достатнього харчування. Виховання у дитини корисних харчових навичок формуються насамперед завдяки родині. Однак не можна ігнорувати вплив шкільного середовища на харчові вподобання учнів. Адже через те, що більшість свого часу діти проводять у закладах освіти, один або більше прийомів їжі припадають саме під час навчання. Діти повинні отримувати корисну їжу відповідно до їхніх потреб. Саме тому втілення реформи системи харчування в закладах освіти є одним із важливих кроків у забезпеченні права дітей на здоровий розвиток", = написала Денісова.

Денісова підкреслила, що зазначена реформа передбачає, зокрема, удосконалення шкільного меню: обмеження кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів, при цьому збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів: "Тому підтримую ініціативу першої леді України Олена Зеленська щодо формування системи здорового харчування в школах. Адже це − запорука здоров’я молодого покоління".

"Наголошую, що одними із головних завдань цієї реформи є формування корисних харчових звичок у дітей та усунення застарілих підходів до приготування та подачі страв. Також важливо подолати усталені стереотипи щодо смаку, видів та якості продуктів у шкільній їдальні.

Водночас урізноманітнення страв у шкільному меню повинне відбуватися із суворим дотриманням закріплених законодавством вимог. При цьому звертаю особливу увагу на необхідність дотримання правил і норм безпеки харчування", - написала омбудсмен.

Також вона зауважила, що останнім часом в ЗМІ дедалі частіше з’являється резонансна інформація стосовно порушення прав дітей на здорове та безпечне харчування.

"Упродовж 2021 року Держпродспоживслужбою зафіксовано 142 випадки невідповідності харчових продуктів, які використовувалися для приготування страв у закладах освіти, параметрам безпечності за мікробіологічними показниками. Крім того, за інформацією ЗМІ, деякі з батьків залишаються незадоволеними стравами, якими харчуються їхні діти.

З метою перевірки стану додержання права дітей на охорону здоров’я та достатнє харчування, а також стану реалізації реформи шкільного харчування мною розпочато моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України. Про результати моніторингу буде повідомлено", - додала Денісова.