Реформа харчування: омбудсмен Денісова перевірить, що "не так" з новим шкільним меню

Реформа харчування: омбудсмен Денісова перевірить, що

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розпочала моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України, щоб перевірити, як там реалізують реформу харчування.

"Забезпечення права дітей на здоровий розвиток неможливе без налагодження збалансованого, здорового та достатнього харчування. Виховання у дитини корисних харчових навичок формуються насамперед завдяки родині. Однак не можна ігнорувати вплив шкільного середовища на харчові вподобання учнів. Адже через те, що більшість свого часу діти проводять у закладах освіти, один або більше прийомів їжі припадають саме під час навчання. Діти повинні отримувати корисну їжу відповідно до їхніх потреб. Саме тому втілення реформи системи харчування в закладах освіти є одним із важливих кроків у забезпеченні права дітей на здоровий розвиток", = написала Денісова.

Денісова підкреслила, що зазначена реформа передбачає, зокрема, удосконалення шкільного меню: обмеження кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів, при цьому збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів: "Тому підтримую ініціативу першої леді України Олена Зеленська щодо формування системи здорового харчування в школах. Адже це − запорука здоров’я молодого покоління".

"Наголошую, що одними із головних завдань цієї реформи є формування корисних харчових звичок у дітей та усунення застарілих підходів до приготування та подачі страв. Також важливо подолати усталені стереотипи щодо смаку, видів та якості продуктів у шкільній їдальні.

Водночас урізноманітнення страв у шкільному меню повинне відбуватися із суворим дотриманням закріплених законодавством вимог. При цьому звертаю особливу увагу на необхідність дотримання правил і норм безпеки харчування", - написала омбудсмен.

Також вона зауважила, що останнім часом в ЗМІ дедалі частіше з’являється резонансна інформація стосовно порушення прав дітей на здорове та безпечне харчування.

"Упродовж 2021 року Держпродспоживслужбою зафіксовано 142 випадки невідповідності харчових продуктів, які використовувалися для приготування страв у закладах освіти, параметрам безпечності за мікробіологічними показниками. Крім того, за інформацією ЗМІ, деякі з батьків залишаються незадоволеними стравами, якими харчуються їхні діти.

З метою перевірки стану додержання права дітей на охорону здоров’я та достатнє харчування, а також стану реалізації реформи шкільного харчування мною розпочато моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України. Про результати моніторингу буде повідомлено", - додала Денісова.

Долб...бы, вы в свою реХформу впишите что дети могут есть в столовой и ВЕЗДЕ со своих термосков и охренеете насколько все меню бледи нах невпало, особенно средняя-старшая школа. Директора ж рогом упираються неразрешают есть в столовой свое.
Скблть якобы под европу америку косим - в тойже Америке вообще нет проблем, дети едят свои термоски в столовой,на крыльце,на газоне, ВЕЗДЕ где им удобно, у нас это такое табу что пзц.
Рехформ нагородили, а как были ментально упоротым совком, так и остались.
И ты денисова сравни где едят чада гидранта и их меню и разнообразие, и меню столовки где нибуть в глуши.И забавно по стране буфеты поубирали, а в гидранской школе буфет с обильным выбором.
21.01.2022 11:19 Відповісти
Все, як і завжди в нас: дай дурню скляний х.. допусти до реформ. В Штатах відмовились від обмеження цукру і солі, діти таке не їдять, але наші йдуть своїм шляхом.
21.01.2022 11:45 Відповісти
Дорожчим стало на 25-30 %,та й по всьому.
Купуйте ланчбокси,нарізайте бутербродики,і буде вам щастя.
21.01.2022 12:00 Відповісти
может логичнее было испытать на зонах ваше меню???..потом на детках тренироваться???
21.01.2022 12:04 Відповісти
Люда, лучше поедь в Таиланд наркокурьеров спасать, здесь ничего не светит, тетки с общепита забуцают ногами.
21.01.2022 12:14 Відповісти
Скумбрии по 8 не хватает)
21.01.2022 15:21 Відповісти
 
 