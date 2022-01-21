УКР
Новини
Ціни на житло в Україні у 2021 році зросли майже на 18%, - Держстат

Згідно з даними Державної служби статистики, індекс цін на житло в Україні за підсумками четвертого кварталу 2021 року становить 117,7% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, ціни на первинному ринку зросли на 16,7%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 18,4%, найменше - однокімнатні (на 16%).

На вторинному ринку житло подорожчало за рік на 18,4%. Найменше додали в ціні однокімнатні квартири - 17,9%, найбільше - трикімнатні (19,2%).

Порівняно з третім кварталом 2021 року ціни на житло зросли на 3,4%, на первинному ринку - на 3,8%, на вторинному - на 3,1%.

народ уезжает из Украины, а цены на жилье растут, интересна статистика продажи жилья
21.01.2022 11:01 Відповісти
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»

Когда никто не покупает квартиры надо обязательно организовать вбросы, что якобы жилье дорожает....

Например, версия: держстат считает деньги в гривнах ?
Ну вот и причина "подорожчання" , если вспомнить курс доллара 1 год назад и сейчас....
21.01.2022 11:09 Відповісти
Население сократилось на 380 000 тысяч только за счет разницы умерли/родились, а сколько еще десятков тысчч выехало на постоянную и временную работу в Европу ?
И кто по этим ценам может купить жилье ? Кредиты на ипотеку сейчас 25-30% годовых, только идиот возьмет под такой процент.
21.01.2022 11:20 Відповісти
Выросли, только продать что то невозможно, пишут завышенную цену, что бы сбить потом до приемлемого уровня..
21.01.2022 10:54 Відповісти
при инфляции мин 20%...
21.01.2022 10:56 Відповісти
Только цена растет и в валюте
21.01.2022 11:06 Відповісти
не уверен. что цена растет.... просто меняется курс доллар\гривна
21.01.2022 11:11 Відповісти
Ок. Почему то что год назад в баксах стоило например 50 тыс $ сегодня стоит 70?
21.01.2022 11:21 Відповісти
Выросла стоимость стройматериалов.
21.01.2022 11:25 Відповісти
На вторинному ринку так само ціна матеріалів, при тому, що зростання ціни за рік на вторинному ринку ще більше ніж на первинному?
21.01.2022 14:08 Відповісти
Не видел такого.
21.01.2022 14:17 Відповісти
Реально растет, и прилично.
21.01.2022 11:43 Відповісти
"деревья до небес не растут"

- из американского фолькльора
21.01.2022 11:48 Відповісти
Сейчас по всей Европе растут цены. И на покупку, и на аренду. Лидеры- Германия и Эстония.
показати весь коментар
если рассматривать эмиграцию то я б тоже эти страны рассматривал, а не вкладывалсяв жилье в Украине
21.01.2022 11:25 Відповісти
И какой год назад был курс? Да такой же..в баксах цены растут..
21.01.2022 11:26 Відповісти
Одно дело "хотелки" продавцов а другое -- реальные сделки....

Правда в том, что ценники продавцов ничего не значат....

ПРодавец может на своем ценнике указать любую цифру за свой обьект, даже 1 млн долларов.

И эта квартира с такой ценой так и будет "висеть " на сайтах обьявлений и в базах данных риэлтеров, приукрашая общую статистику стоимости.
олько ее никто не купит по такой цене. ))))
21.01.2022 11:32 Відповісти
Та ні, ціни дійсно зросли відсотків на 20% порівняно з 2020-м роком, принаймні у Києві, а от логічного пояснення тому не знаходжу, бо заможнішим населення не стає та й пропозиція збільшується, бо новобудов таки стає більше
21.01.2022 14:12 Відповісти
Растут цены потому что способов сохранить деньги люди больше не видят. Не каждый разбирается в крипте или готов вкладывать в ценные бумаги. Все общедоступные так сказать способы не надежны сейчас или не выгодны. Нестабильность экономики
21.01.2022 11:09 Відповісти
еще один сказочник.... Достаточно вечерком посмотрть на окна сданных домов, и по ним определить сколько квартир раскуплено... ))))
21.01.2022 11:13 Відповісти
Квартиры продаются. Много киевлян просто имеют по нескольку квартир и потом их сдают. Отсутствие света в окнах это конечно сильный аргумент. Квартиру купили и ждут пока накопят для ремонта бабло- вот тебе вариант. Ты лучше пойди к девелоперу надежному и увидишь что все квартиры почти раскуплены- остался один хлам по скидкам неликвидный. С началом ковида все застопорилось по стройке а покупатели всегда есть и им не хватает выбора- гребут что есть. И это не середнячек, еще раз- их скупают те у кого их и так уже с десяток, и их доходам ковид не помешал а бабло сохранить надо. А если цены упадут то я только буду рад, поверь. И да, это мое мнение, я ничего не доказываю
21.01.2022 11:19 Відповісти
это только в Киеве и больших городах, и то только благодаря транзиту населения из сел в города из города в ЕС
21.01.2022 11:23 Відповісти
аха, верю верю.... ))))

Мало ли лохов, которые считают себя "инвесторами" в криптовалюту, "бетон" и т.д. ?
По последней перепеси в 2019 г., в Украине их не менее 73%

как они могли пропустить "ВЕЛИКЕ БУД1ВНИЦТВО" ?
21.01.2022 11:25 Відповісти
Нерухомість дійсно є основним об'єктом вкладання коштів, тим паче в Україні. Питання лише в тім, що зараз вкладати кошти в житло в Києві принаймні не вигідно, ринок перегріт, зростання цін не підкріплено "реальним" попитом, а лише інвестиційним
21.01.2022 14:17 Відповісти
Раскупают депутаты, судьи, прокуроры, менты и прочая мерзота, которым нужно легализовать украденные деньги. Этим тварям не хватает мозгов просто поехать в Польшу и положить деньги на счет.
У меня зарплата около 40 000 гривен, но я не могу себе позволить квартиру.
21.01.2022 11:28 Відповісти
В ЄС так просто покласти готівку на рахунок важко, треба підтвердити її легальність, тому і відмивають таким чином, як ви сказали
21.01.2022 14:19 Відповісти
Смысл вкладывать деньги в квартиру если ты ее здать не сможешь.
21.01.2022 11:20 Відповісти
Альтернатива? Спроси родителей куда делись их вклады "на книжке" или ваучеры и т.д.
Народу так привычнее, возможно думают что все вернется на круги своя. К стати в Киеве массовый отток был только в первые полгода ковида. Сейчас все вернулись- кушать хочется. И с сдачей в аренду квартир проблем нет
21.01.2022 11:24 Відповісти
зачем мне спрашивать, я помню 90-е когда в Киеве квартиры нафиг никому не нужны были т.к. население банально разьежалось по всему миру на ПМЖ и квартиры пыталось спихнуть чтоб какието деньги получить, мы сейчас в начале этой же точки как в 90е.
21.01.2022 11:31 Відповісти
И с сдачей в аренду квартир проблем нет - да это верно и только в больших городах, но вопрос на каком рынке вторички или первички, судя по едва горящим ночью дано зданным "свечкам" мало кому нужны квартиры в новых домах, т.к. за меньшие деньги можно снять квартиру на вторичном рынке возле метро и в центре.
21.01.2022 11:34 Відповісти
А внутренняя миграция из села в город есть? 'Сперва думай потом говори' (с)
21.01.2022 11:36 Відповісти
Из села едут в Польшу, Чехию, Германию, парашу.
21.01.2022 11:45 Відповісти
Тогда действительно грустно.
21.01.2022 12:05 Відповісти
Есть конечно, но откуда у них деньги на такую дорогую недвижимость, непонятно
21.01.2022 14:20 Відповісти
.............................................
21.01.2022 11:31 Відповісти
не представляю кто покупает эти квартиры. Я Киевлянен, рдился и вырос ) зарабатываю более-менее, но квартиру к 35 годам так и не купил. Чем занимаются черти, которые покупают по несколько квратир в стране нищих туберкулёзников?
21.01.2022 11:33 Відповісти
Выросли только на первичку, потому что зеленский ввёл дополнительные налоги на приобретения жилья 20%, но по таким ценам хрен кто купит, все будут вторичку покупать по чём договорятся
21.01.2022 11:35 Відповісти
у меня (шуточная, надеюсь) теория, что это всё строят или для китайцев или для бурят. А те новостройки, которые построили в местах, где даже тупые жлобы жить не хотят (днепровское шоссе, без инфраструктуры) - скорее всего, по схемам продадут государству, которое потом раздаст квартиры ветеранам.
21.01.2022 11:48 Відповісти
Цены на вторичку подтянутся следом на цену первички.
Аналогия по типам топлива ни о чем не говорит?
21.01.2022 13:47 Відповісти
не подтянутся.. потому что есть такое понятие как рынок, когда в Польше дешевле купить уже недвижимость или хотя бы по такой же цене, то зачем покупать тут, когда там и уровень жизни выше?
21.01.2022 14:39 Відповісти
масса моментов. да, владельцу недвижимости в польше - бессрочный вид на жительство с правом трудоустройства, знаю.

получает 3К зелени зп. он может купить тут и в польше. шансы на зп 2К зелени в польше невелики.

папы-мамы субсидируют покупку тут и точка.

не все шустры и мобильны
21.01.2022 18:27 Відповісти
А **** нам, епоха бідності пройшла, грошей багато, можемо платити. Так ********** і 73% долбадятлів?
21.01.2022 11:45 Відповісти
По данным Госстата, цены на первичном рынке + 16,7%.
На вторичном рынке +18,4%.
----------------------------
Тупой вопрос можно? Это цены хотелок или сделок?
21.01.2022 12:09 Відповісти
а сделок нет, просто цены растут)

люди платят за варианты

даунбасята, которые потупей, тоже думали, что путен зохватит - цена на их говноквартиры вырастет)) даунбасята, которые поумней, брали любые деньги и сваливали на неоккупированную территорию; по факту квартиры в Донецке сейчас 5-10К$ никто не будет платить больше, если в любой момент может прийти орк и отжать квартиру без суда и следствия

так и в Киеве - начало наступления российских войск - это есть автоматический дисконт на квартиры от -20% и больше
21.01.2022 12:53 Відповісти
Говнозелень упорно отрицает любой рост цен. На продукты, на электронику, на квартиры, на бензин. Именно поэтому у граждан складывается впечатление, что нужно законным способом, путем внеочередных перевыборов выгнать наркоманов, насильников, извращенцев, алкоголиков и патологических клептоманов из власти. Ну а если будут фальсифицировать выборы, а по-другому они не победят, тогда уже старичок Линч
21.01.2022 12:46 Відповісти
Якби молодь не емігрувала з України , то взагалі прийшов би кібздець . Ціни б виросли % на 35-40.
То ще еміграція трохи спасає . Через неї і зарплата трохи вища , бо немає кому працювати і ціни нижчі , бо хто емігрував , той житло в Україні вже не купує .
21.01.2022 13:24 Відповісти
 
 