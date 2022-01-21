Ціни на житло в Україні у 2021 році зросли майже на 18%, - Держстат
Згідно з даними Державної служби статистики, індекс цін на житло в Україні за підсумками четвертого кварталу 2021 року становить 117,7% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними Держстату, ціни на первинному ринку зросли на 16,7%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 18,4%, найменше - однокімнатні (на 16%).
На вторинному ринку житло подорожчало за рік на 18,4%. Найменше додали в ціні однокімнатні квартири - 17,9%, найбільше - трикімнатні (19,2%).
Порівняно з третім кварталом 2021 року ціни на житло зросли на 3,4%, на первинному ринку - на 3,8%, на вторинному - на 3,1%.
- из американского фолькльора
Когда никто не покупает квартиры надо обязательно организовать вбросы, что якобы жилье дорожает....
Например, версия: держстат считает деньги в гривнах ?
Ну вот и причина "подорожчання" , если вспомнить курс доллара 1 год назад и сейчас....
Правда в том, что ценники продавцов ничего не значат....
ПРодавец может на своем ценнике указать любую цифру за свой обьект, даже 1 млн долларов.
И эта квартира с такой ценой так и будет "висеть " на сайтах обьявлений и в базах данных риэлтеров, приукрашая общую статистику стоимости.
олько ее никто не купит по такой цене. ))))
Мало ли лохов, которые считают себя "инвесторами" в криптовалюту, "бетон" и т.д. ?
По последней перепеси в 2019 г., в Украине их не менее 73%
как они могли пропустить "ВЕЛИКЕ БУД1ВНИЦТВО" ?
У меня зарплата около 40 000 гривен, но я не могу себе позволить квартиру.
Народу так привычнее, возможно думают что все вернется на круги своя. К стати в Киеве массовый отток был только в первые полгода ковида. Сейчас все вернулись- кушать хочется. И с сдачей в аренду квартир проблем нет
И кто по этим ценам может купить жилье ? Кредиты на ипотеку сейчас 25-30% годовых, только идиот возьмет под такой процент.
Аналогия по типам топлива ни о чем не говорит?
получает 3К зелени зп. он может купить тут и в польше. шансы на зп 2К зелени в польше невелики.
папы-мамы субсидируют покупку тут и точка.
не все шустры и мобильны
На вторичном рынке +18,4%.
Тупой вопрос можно? Это цены хотелок или сделок?
люди платят за варианты
даунбасята, которые потупей, тоже думали, что путен зохватит - цена на их говноквартиры вырастет)) даунбасята, которые поумней, брали любые деньги и сваливали на неоккупированную территорию; по факту квартиры в Донецке сейчас 5-10К$ никто не будет платить больше, если в любой момент может прийти орк и отжать квартиру без суда и следствия
так и в Киеве - начало наступления российских войск - это есть автоматический дисконт на квартиры от -20% и больше
То ще еміграція трохи спасає . Через неї і зарплата трохи вища , бо немає кому працювати і ціни нижчі , бо хто емігрував , той житло в Україні вже не купує .