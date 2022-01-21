Ціни на житло в Україні у 2021 році зросли майже на 18%, - Держстат

Згідно з даними Державної служби статистики, індекс цін на житло в Україні за підсумками четвертого кварталу 2021 року становить 117,7% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, ціни на первинному ринку зросли на 16,7%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 18,4%, найменше - однокімнатні (на 16%).

На вторинному ринку житло подорожчало за рік на 18,4%. Найменше додали в ціні однокімнатні квартири - 17,9%, найбільше - трикімнатні (19,2%).

Порівняно з третім кварталом 2021 року ціни на житло зросли на 3,4%, на первинному ринку - на 3,8%, на вторинному - на 3,1%.

Також читайте: Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль