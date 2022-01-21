У разі вторгнення РФ буде сильна війна, кожен українець боронитиме свою землю. Постраждає і Україна, і РФ, і Європа. І всі програють, - Зеленський
У разі російського вторгнення до України, окрім армії, кожен українець боротиметься за захист своєї землі.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у нас є багато російськомовних українців, які підтримують Україну — навіть тих, хто позитивно ставився до Росії після окупації Криму та Донбасу. Я знаю, що всі будуть захищати нашу країну. Окрім армії, кожен українець боротиметься за захист своєї землі", - стверджує президент.
"Якщо ми збираємося захищати себе від однієї із найпотужніших армій світу, то це буде війна. І якщо це буде війна, то це буде дуже сильна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає; постраждає Росія; європейські країни, що межують із Україною, постраждають; а на тих, хто знаходиться далі, вплине міграційна криза. Для нас найголовніше – зберегти свою територію", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А я как истиный еврей уже записался на сайте посольства Израиля, что б меня эвакуировали...
Дурень. ***** это вполне устраивает.
Епіграф до промови дурника Вови.
Клован сегодня некисло закинулся... Несет одну хрень за другой
Нет слов......
Voice of Ukraine
@newstop_us
·
https://twitter.com/newstop_us/status/1484470880096997379 1 ч
Харків може бути окупований. Але без паніки... Скора "спасіба дєду за пабєду"...
С Порохом после 15 года у него такого шанса не было, и после полшестого не будет.
Это его "окно возможностей".
Самое страшное, что в 19 году мы пытались об этом предупредить, но...