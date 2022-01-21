УКР
У разі вторгнення РФ буде сильна війна, кожен українець боронитиме свою землю. Постраждає і Україна, і РФ, і Європа. І всі програють, - Зеленський

У разі вторгнення РФ буде сильна війна, кожен українець боронитиме свою землю. Постраждає і Україна, і РФ, і Європа. І всі програють, - Зеленський

У разі російського вторгнення до України, окрім армії, кожен українець боротиметься за захист своєї землі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у нас є багато російськомовних українців, які підтримують Україну — навіть тих, хто позитивно ставився до Росії після окупації Криму та Донбасу. Я знаю, що всі будуть захищати нашу країну. Окрім армії, кожен українець боротиметься за захист своєї землі", - стверджує президент.

"Якщо ми збираємося захищати себе від однієї із найпотужніших армій світу, то це буде війна. І якщо це буде війна, то це буде дуже сильна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає; постраждає Росія; європейські країни, що межують із Україною, постраждають; а на тих, хто знаходиться далі, вплине міграційна криза. Для нас найголовніше – зберегти свою територію", - додав він.

Читайте також: Спроба Росії окупувати Харків буде початком великомасштабної війни, - Зеленський

армія рф (18469) вторгнення (380) Зеленський Володимир (25118) росія (67226)
А что он сделал, кроме слов сейчас, чтобы это предотвратить и усилить позиции Украины?

Напомню еще раз. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей чтобы защитить себя от опасности десанта.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Можно легко подсчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.

Добавьте сюда провал с поставкой ГСМ, обмундирования и боекомплектов в армии. Замороженное финансирование Харьковского бюро Малышева, НПО Искра и т.д. И это при постоянном выделении дополнительным миллиардов на "большое воровство".
21.01.2022 11:03 Відповісти
+34
і зеЛох в П'ЯТИЙ раз драпане від военкоматів, піднявши істерику десь на Сейшелах що він "не просто головнокомандуючий, а верховний головнокомандуючий!"(с)
21.01.2022 10:58 Відповісти
+31
21.01.2022 11:00 Відповісти
Кацапам 3,14дец буде однозначно!
21.01.2022 11:31 Відповісти
когда каждый украинец будет защищать свою землю, зеленский будет отдыхать со своей семьёй на сейшелах или в буковеле с коломойским случайно встретится соседними номерами
21.01.2022 11:36 Відповісти
Дурак у нас президент - отражение больного общества, из которого убегают здравомыслящие и креативные люди. Уничтожили страну, отдали ядерное оружие за бабки в свои карманы, а теперь остаток мотивируют положить свои жопы в окопы защищать повальную коррупцию и пенсии продажным судьям и прокурорам по 150 тыс грн в месяц. Ну, конечно, сбу - шного начальства дачи и хаты.
21.01.2022 11:37 Відповісти
"креативные люди" - сейчас рулят страной. Очень такие - креативные
21.01.2022 11:41 Відповісти
Так, пенсії і зарплати прокурорів та суддів їх маєтки, мільйонні статки держслужбовців, дуже мотивують українців боронити їх землю...
21.01.2022 11:55 Відповісти
Почему наш Главнокомандующий не ходит в военной форме в годы войны ?
21.01.2022 11:37 Відповісти
Бо враг уссытся. Со смеху.
21.01.2022 11:41 Відповісти
а вiн буде присылать новые видосики з оману
показати весь коментар
"кожен українець буде боронити свою землю"

А я как истиный еврей уже записался на сайте посольства Израиля, что б меня эвакуировали...
21.01.2022 11:41 Відповісти
Всі програють...

Дурень. ***** это вполне устраивает.
21.01.2022 11:41 Відповісти
Срав, пердів, з гори летів.
Епіграф до промови дурника Вови.
21.01.2022 11:42 Відповісти
Звичайно, Вова і "95 квартал" почнуть боронити з Горлівки і москви, як у 2014 році?
21.01.2022 11:43 Відповісти
Вовік, мамкін побєдун, будет защищать Украину??? 😡 Ты какого куя делал в 2014 году на красной площади, рояль искал??? Или Ленка послала собранные данные о передвижении украинских войск передать из рук в руки ?
21.01.2022 11:47 Відповісти
Найважче усвідомлювати, що 73% виборців в Україні - клінічні ідіоти. Решта 27% мусять тягнути на своєму горбі цю вдарену телевізором сіру масу. Так насрати самим собі в тарілку...
21.01.2022 11:47 Відповісти
"Зараз у нас є багато російськомовних українців, які підтримують Україну - навіть тих, хто позитивно ставився до Росії після окупації Криму та Донбасу.
Клован сегодня некисло закинулся... Несет одну хрень за другой
21.01.2022 11:51 Відповісти
66% військових закупівель за рік не відбулися. Оце так Сцикун готується до широкомасштабної агресії. Хоча яка агресія? В його голові війна закінчилась.
21.01.2022 11:56 Відповісти
даёш скумбрию по 8 гривен в каждый магазин...
21.01.2022 11:57 Відповісти
О Защите Родины говорит уклонист у которого жена собирала данные о передвижении Украинской армии..............
Нет слов......
21.01.2022 12:02 Відповісти
Люди добрі, досить вже сякати свої зелені соплі на президента,іншого найближчим часом не буде,нам треба об'єднуватися проти мордора,а не сратися,розбрат серед прихильників та противників діючої влади тільки на користь ворогу!
21.01.2022 12:04 Відповісти
З ким об'єднуватися? З московським запроданцем і зрадником?! Вибачте, але - НІ!!!
21.01.2022 13:03 Відповісти
Перед обличчям рашистської загрози,між нами, українцями не має бути порохоботів і зеботів,мають бути єдині українці без озирання на політичні уподобання,звісно без ватників та прихильників ОПЗЖ(Осередок Путінських Засраних Жополизів)якими має опікуватися СБУ і Контррозвідка! Бо майже в кожному робочому колективі існують ці тварі,але українці дуже толерантний народ,і терплять цю наволоч!(((
21.01.2022 13:38 Відповісти
каждый украинец, может и будет, но все депутаты, министры барыги- смоются
21.01.2022 12:16 Відповісти
Ещё раз - клинический идиот и предатель, а проиграет в первую очередь коломойский ( презервадента в расчёт не берём).)))
21.01.2022 13:00 Відповісти
зеля - ты первый побежишь искать компромисс, сцыкло
21.01.2022 13:16 Відповісти


Voice of Ukraine


@newstop_us

https://twitter.com/newstop_us/status/1484470880096997379 1 ч



Харків може бути окупований. Але без паніки... Скора "спасіба дєду за пабєду"...
21.01.2022 13:26 Відповісти
Не знаю мужики! Лично я не верю что все будут воевать, сотни тысяч заробитчан убегут в Европу на заработки, кто то просто, закроется в квартире или в сельском доме и будет пересиживать конфликт.............Лично я воевать боюсь до усрачки, в войне главное не убить больше врагов, а прост выжить любыми способами.... У меня есть хата в глухом селе Киевской области, сухпаек уже заготовил - месяца на 2-3 еды точно хватит, в случае войны попробую спрятаться и пересидеть, получится или нет - это уже другой вопрос.............
21.01.2022 13:31 Відповісти
Головне щоб сусіди не витягнули за вуха з підвалу і не повісили , як щура 🤣
21.01.2022 13:34 Відповісти
Веталь! Я честно говорю за себя!! У меня жизнь одна, может я трусливый и недостаточно патриотичный, но я просто хочу жить, и как человек невоенный, у меня гораздо больше шансов на жзинь если я спрячусь и пересижу острую часть военного кофликта гле-нибудь в избушке, чем пойти воевать и быть убитым в первом же бою подготовленным российским солдатом..... Знаю что я не прав, но покрайней мере рациональное зерно в моих словах тоже есть, не думаю что я один такой.......
21.01.2022 13:39 Відповісти
Подготовлєнним российским солдатам , чеченскіє сєлянє рєзалі голови как свіньям 🤣
21.01.2022 14:21 Відповісти
Витали! Позвольте поинтересоваться. А лично вы все бросите и пойдете воевать если Россия нападет??? Или будете искать другие варианты????
21.01.2022 14:28 Відповісти
"Россия нападет" - ось ти і спалилося, кацапеня.
21.01.2022 14:44 Відповісти
Я не кацап. Просто не готов воевать, трусливый для этого...... Убежать заграницу не имею возможности, поэтому буду прятаться и пытаться пересидеть если не дай Бог начнут стрелять..............
21.01.2022 14:58 Відповісти
Так і сиди на дупі мовчки, тебе хтось питав?
21.01.2022 15:20 Відповісти
Виграють майбутні покоління , оскільки фашистський режим в Москві буде знищено , а сама Росія - розвалини. А окуповані московсько-фашистським режимом народи здобудуть незалежність і виріжуть залишки московитів на своїх землях .
21.01.2022 13:31 Відповісти
21.01.2022 13:39 Відповісти
и вот такого нытика и всепропальщика мы получили во время войны. настоящий лидер бы сказал: "пришла пора дать по зубам российской гадине!".
21.01.2022 20:52 Відповісти
***** прекрасно чувствует свой шанс---слабый, трусливый, беспринципный, вороватый,ленивый, падкий до денег и славы, глупый, неопытный "президент" -- это просто приглашение к активным действиям, к горячей войне.
С Порохом после 15 года у него такого шанса не было, и после полшестого не будет.
Это его "окно возможностей".
Самое страшное, что в 19 году мы пытались об этом предупредить, но...
22.01.2022 01:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 