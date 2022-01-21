УКР
Новини
3 762 19

"Нові санкції США проти громадян, які дестабілізують ситуацію в Україні і контактують з ФСБ, є особливо значущими", - Фесенко

Такі дії з боку США є новою тенденцією в нинішній ситуації навколо України і Росії.

"Що важливо, раніше США вводили санкції проти тих громадян України, які робили проблеми для Сполучених Штатів. Але вже можемо казати про нову тенденцію – санкції вводяться проти громадян України, які створюють проблеми для України. Перед цим були санкції проти Тупицького і Портнова, зараз ще проти чотирьох громадян України. Нову четвірку фігурантів санкцій США звинувачують в діях щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні у тісному контакті з ФСБ. В нинішній ситуації навколо України і Росії це особливо значуще", - написав Фесенко у фейсбуці.

Окрім того, він зазначив, що інформація про ці санкції з’явилась відразу після візиту до України держсекретаря США Ентоні Блінкена. І припустив, що це може бути результатом спільної роботи у політиці санкцій, які стосуються захисту нацбезпеки, між Україною і США. "Співпраця між відповідними державними інституціями США і України саме зараз потрібна в більших масштабах і з більшою інтенсивністю", - додав він.

Нагадаємо, санкції Мінфіну США введені проти чотирьох громадян України, двоє з яких – депутати ОПЗЖ (Тарас Козак і Олег Волошин), інші - втікачі з України в 2014 році - Володимир Олійник та Володимир Сівкович.

Автор: 

санкції (12565) Фесенко Володимир (20)
Топ коментарі
+9
Сам ти "піндос", це слово використовують лише кацапи та їхні місцеві шістки.
показати весь коментар
21.01.2022 11:13 Відповісти
+5
О, виповз дуполиз.
показати весь коментар
21.01.2022 11:01 Відповісти
+2
Не переношу эту отвратную продажную морду фесенко. Дерьмо-дерьмом он, причем конченное. Зелуповский гаденыш этот политолух, задницу постоянно дерет за гринпоца, причем есть подозрение, что еще и на кацапском подсосе. Принципиально не говорит по украински, постоянно хаит патриотов. Видать очень хочет в "пул" журнашлюх *****
показати весь коментар
21.01.2022 11:04 Відповісти
В Приазовье греков называют пендосами, говорят что эти греки раньше жили у подножья горы Пендос.
показати весь коментар
21.01.2022 11:26 Відповісти
Одним движение пальца и нет придурка🤢🎪🦨
показати весь коментар
21.01.2022 11:30 Відповісти
Хвесенка - то придворний палітолаг. Післяи восцарєнія Зєлєнского різко позеленів. Цей пост свідчить про те, що починає зєлєнь достигати. Цікаво, чи вдасться йому знову стати придворним при поверненні Порошенка, чи, поїде веміграцію, як заросло-бородатий Погребинський?
показати весь коментар
21.01.2022 11:48 Відповісти
Думається, друге.
показати весь коментар
21.01.2022 12:36 Відповісти
Помню как при Брежневе он говорил ...Дорогой наш Леонииид Илииич"
показати весь коментар
21.01.2022 11:30 Відповісти
Пусть "Миротворец " займётся гнидой 🐛Фесенко
показати весь коментар
21.01.2022 11:32 Відповісти
Треба вже руки відрубати .... мінерам. І язики також. Вдома своє лайно прокинулось.
показати весь коментар
21.01.2022 11:15 Відповісти
Ви досі не вірите в передбачення в чеках? Даремно. Ось що кілька днів тому отримав депутат від ОПЗЖ Волошин, проти якого США сьогодні запровадили санкції:
показати весь коментар
21.01.2022 11:22 Відповісти
США влупило їм санкції. А що зробив зелупа і його зелупики? Ніхуа...
показати весь коментар
21.01.2022 11:33 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 11:39 Відповісти
Аплодирую стоя!Прошу расширения списка!
показати весь коментар
21.01.2022 11:40 Відповісти
я не понимаю. Если известны фамилии людей которые сотрудничают с ФСБ во время войны с оккупантом, то ПОЧЕМУ они до сих пор не сидят??
показати весь коментар
21.01.2022 11:46 Відповісти
Они в основном уже в бегах, в России
показати весь коментар
21.01.2022 11:56 Відповісти
Даниил Гетманцев, который у нынешней украинской власти отвечает за экономику, был помощником обоих сотрудников ФСБ, на которых вчера США наложили санкции, - и Волошина, и Сивковича.

Думаю, что каждый из вас понимает, что сотрудник ФСБ не стал бы держать своей правой рукой и помощником НЕ сотрудника ФСБ.

Поэтому может хоть теперь станет очевидным почему Гетманцев своими "реформами" уничтожает малый и средний бизнес и инвестиционный климат в Украине. Кому это выгодно в конечном итоге в условиях гибридной агрессии России?
показати весь коментар
21.01.2022 11:57 Відповісти
Значимо "и членов их семей"
показати весь коментар
21.01.2022 14:22 Відповісти
 
 