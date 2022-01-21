"Нові санкції США проти громадян, які дестабілізують ситуацію в Україні і контактують з ФСБ, є особливо значущими", - Фесенко

Такі дії з боку США є новою тенденцією в нинішній ситуації навколо України і Росії.

"Що важливо, раніше США вводили санкції проти тих громадян України, які робили проблеми для Сполучених Штатів. Але вже можемо казати про нову тенденцію – санкції вводяться проти громадян України, які створюють проблеми для України. Перед цим були санкції проти Тупицького і Портнова, зараз ще проти чотирьох громадян України. Нову четвірку фігурантів санкцій США звинувачують в діях щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні у тісному контакті з ФСБ. В нинішній ситуації навколо України і Росії це особливо значуще", - написав Фесенко у фейсбуці.

Окрім того, він зазначив, що інформація про ці санкції з’явилась відразу після візиту до України держсекретаря США Ентоні Блінкена. І припустив, що це може бути результатом спільної роботи у політиці санкцій, які стосуються захисту нацбезпеки, між Україною і США. "Співпраця між відповідними державними інституціями США і України саме зараз потрібна в більших масштабах і з більшою інтенсивністю", - додав він.

Нагадаємо, санкції Мінфіну США введені проти чотирьох громадян України, двоє з яких – депутати ОПЗЖ (Тарас Козак і Олег Волошин), інші - втікачі з України в 2014 році - Володимир Олійник та Володимир Сівкович.