66% відкритих закупівель Міноборони в 2021-му не відбулись, закупили тільки 50% пального від плану, зірвано бiльшiсть програм постачання, - експерт

Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив військовий експерт-аналітик НАКО, полковник запасу Олександр Саєнко.

За його словами, кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, – це лише шість позицій з 37. Водночас половина програми виконана на 50%, решта – або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.

"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році – 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні.

