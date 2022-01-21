УКР
66% відкритих закупівель Міноборони в 2021-му не відбулись, закупили тільки 50% пального від плану, зірвано бiльшiсть програм постачання, - експерт

Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив військовий експерт-аналітик НАКО, полковник запасу Олександр Саєнко.

За його словами, кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, – це лише шість позицій з 37. Водночас половина програми виконана на 50%, решта – або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.

"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році – 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні.

+31
А все потому, что страной правят рашистские колаборанты. Поэтому уже 2.5 года военным не повышают зарплаты, поэтому провалена программа поставки современного вооружения армии, поэтому накануне войны армия имеет только 17% от необходимого колличества топлива.
21.01.2022 11:14 Відповісти
+30
- Не паникуйте. Спите спокойно. Готовьтесь к "Дню пАбеды и шашлыкам!"
21.01.2022 11:14 Відповісти
+23
21.01.2022 11:20 Відповісти
- Не паникуйте. Спите спокойно. Готовьтесь к "Дню пАбеды и шашлыкам!"
21.01.2022 11:14 Відповісти
Цікаво, які це 6 позицій, виконаних на 100%?
21.01.2022 11:22 Відповісти
наприкінці грудня 21го ботоферма подоляка верещала на Цензорі що "всі плани по закупівлі міноборони виконанні на 100%"..
і де ті зебіли зараз, поховалися подалі від цієї новини..
21.01.2022 11:28 Відповісти
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.

тобто, на 14 млрд.грн НЕ КУПИЛИ озброєнь, *********** та іншого війскового майна..
але бітум у коломойши, який з расеї, та е\е з вугіллям - закупали по 200-300% від запланованих об'ємів...

більш того, кредити на десятки-сотні млн.долл - давали в ордло, через друга-мецгера, фінансуючи терроризм..
як и пільги для більш ніж 550+ підприємств з ордло.. за держрахунок України.
21.01.2022 11:32 Відповісти
Рыба гниет с головы ! зеИУДУ -МРАЗЬ под трибунал ! Хватит стесняться ув Юрий ,называйте ЗРАДНИКА Зрадником !Столько ФАКТОВ И ПРЯМОЙ САБОТАЖ !
21.01.2022 22:40 Відповісти
САБОТАЖ !!!!!!!!!!!!!

на гиляку падлюку !!!
21.01.2022 14:25 Відповісти
21.01.2022 11:14 Відповісти
порошенко конечно
21.01.2022 11:56 Відповісти
але ж міноборони звітує, що ДОЗ-21 - виконано...
Та зрозуміло, що "виконали" т.зв. "зкориговане" ДОЗ. А незасвоєні кошти - перекинули на велике крадівництво...
21.01.2022 11:14 Відповісти
За велике будивництво Ви погарячкували. Як водий бачу змины на краше. Лише в донбасi, загалом, как при янеке построили, Так оно и есть. Местами рихтуют дороги и то - центральные трассы, а чуть в сторону..... А уж сколько там украдено - сие история умалчивает 🙃
22.01.2022 10:03 Відповісти
21.01.2022 11:14 Відповісти
Фу ***
21.01.2022 11:45 Відповісти
"СПАСИБО"🦠🐑🐏 73% и "Лишь - бы не Порошенко"? Вы соучастники ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ Свободной Украины !
21.01.2022 22:48 Відповісти
Так бы и дал битой, чтобы хлебало завернулось в обратную сторону.
21.01.2022 14:22 Відповісти
21.01.2022 11:14 Відповісти
Не 2,5 роки, а 37 місяців
21.01.2022 15:29 Відповісти
Прийшла зегниль з малороського наріду і сказало "А чьто мнє за єта будєт", так і зупинились програми закупівель. Головне, що "велике крадівництво" успішно засвоює кошти через Коломойського.
21.01.2022 11:15 Відповісти
За велике будивництво - шо ж так оно вам в жопi пече??? Жаба ??? Шо в долю не взял???? Та хоть какой-то зиск с этого хрена зелёного))) Но, да , за нашi кошти, тобто податки
22.01.2022 10:11 Відповісти
21.01.2022 11:15 Відповісти
Что за малоросы?
21.01.2022 15:00 Відповісти
Посмотрите на автарку **@ллошвилли - "ТОЯНСКИЙ КОНЬ "и его супружницы любительницы ***** -ЗЕЛЕНЕЧМО ЧЛЕНОГРАЙ ПРОДУКТ ФСБ
21.01.2022 22:52 Відповісти
что еще надо знать про зеленого,что бы понять что оно такое?
показати весь коментар
21.01.2022 11:16 Відповісти
21.01.2022 11:20 Відповісти
його вже не треба критикувати.
гнати нах....й разом з молодими, перспективними......
21.01.2022 12:00 Відповісти
ТСН ТСН все пішло у КВН.
21.01.2022 16:54 Відповісти
скабийчук таки накаркает.
22.01.2022 00:53 Відповісти
а что по этому поводу думает наш Верховный Главнокомандующий, кроме того, что паниковать рано, у нас все хорошо и все под контролем и военные без формы, еды и топлива на фронте нас обязательно защитят...
21.01.2022 11:21 Відповісти
Он пока не посрал.
21.01.2022 11:24 Відповісти
Не заставляйте его так много работать. Видосики чаще чем раз в месяц, это большой труд.
21.01.2022 13:27 Відповісти
Пока оно ваше , ждите оккупацию Харькова и Мариуполя
21.01.2022 22:54 Відповісти
"ви што, хатите вайны?" ЗЕ(тм)
21.01.2022 11:23 Відповісти
Саботаж?
21.01.2022 11:34 Відповісти
роскрадаш !
ибо если не вспомнили о запасах угля для гос. ТЄС (ну вот тупо забыли!!! или забИли.... или думали что не им уже придется об этом заботится???)))) ... тут даже саботаж не прилепишь...
поэтому не саботаж, скорее всего !
21.01.2022 12:56 Відповісти
Саботаж.
21.01.2022 13:06 Відповісти
Та не паникуйте.

У ЗЕ с Ермаком есть запасной план - холодец.
21.01.2022 11:37 Відповісти
из кого холодец? может, из пенсионеров?
21.01.2022 16:55 Відповісти
Рыбников еще не знает, какое определение лошарикам он "присвоил", а именно - ХОЛОДЕЦ.
22.01.2022 00:55 Відповісти
Зато закупається нормально російський і білоруський бітум, окупанту потрібні ж гроші, щоб прогодувати і одягнути ту орду, що там сьогодні збирається? Володя допомагає, як тільки може. А Ви лохи 73% думали, що він переживає за нашу армію?
21.01.2022 11:41 Відповісти
Ну так дизель ми теж закуповуємо в основному у раші та Білорусі
21.01.2022 14:21 Відповісти
ничего, у нас 73% зебилов быстро встанут на защиту страны! эти пациенты смогут быстро мобилизоваться и закидать врага своей тупостью и долбо@бизмом!
21.01.2022 11:43 Відповісти
Не забывай чтоза Зе-чмо проголосовало Половина ЗСУ.
21.01.2022 12:22 Відповісти
они сожалеют о своем выборе! особенно флакон полсосиски!
21.01.2022 20:39 Відповісти
И это при том, что с весны армия РФ не дает покоя у границ Украины. Что то не слышно чтобы новый министр Резников кого уволил за провпл в оборонкн, а с учетом ситуация тут не увольнять а ликвидировать надо виновников.
21.01.2022 11:49 Відповісти
Министерство обороны не настолько, тут больше вопрос к министерству финансов.
21.01.2022 13:28 Відповісти
а Міністр може когось звільнити без погодження з ЄрЗе?
То ж скоріше його звільнять.
21.01.2022 14:06 Відповісти
Ага, а в Минфине скажут, что Мининфраструктуры, а те скажут что скорей это НБУ вина, а те что Казначейство и т.д . Не надо крайних искать и защищать ворье толстомордое в погонах
21.01.2022 20:08 Відповісти
Ворье, но не в погонах. Зеленые просто деньги из армии перевели на ковид, а с ковида на велике крадивництво.
22.01.2022 01:40 Відповісти
А ось і реальність пїд'їхала... По суті, це самий натуральний саботаж. Ще один злочин цієї антиукраїнської недовлади
21.01.2022 11:57 Відповісти
дві новини, ****, рядом.
в одній, повний провал держоборонзамовлень
в другій, Ггалушкін каже що в переді планети всей.
ну як, млять, на це все дивитися?
всі беруть приклад з янелоха.
киздять, киздять і киздять....
21.01.2022 11:58 Відповісти
21.01.2022 11:58 Відповісти
21.01.2022 12:01 Відповісти
А что нам по этому поводу скажет начальник транспортного цеха РНБО ? Вам слово товарищ Данилов!
21.01.2022 12:08 Відповісти
Нужно было Гриценка выбирать. Но тут засилие порохоскотов и они его критикуют за то что он на выборах потопил их патрона.

а по сабжу за такое к стенке ставили раньше..
21.01.2022 12:10 Відповісти
При Гриценко коррупции было бы намного меньше, но последние годы он какой-то не стабильный
21.01.2022 12:25 Відповісти
та армия была бы армией со всеми вытекающими. и кацапы бы даже не думали нападать
21.01.2022 12:30 Відповісти
Не верю, именно при Гриценко его зампотыл организовал самую крупную взятку в истории Украины (одноразово).
22.01.2022 00:59 Відповісти
Я теж в першому турі голосував за Гриценко Но після того як в другому турі він підтримав віслюка , він для мене як політик помер , тому що якщо він не вміє розбиратися в людях , то як він зможе керувати країною в такий тяжкий час (
21.01.2022 16:15 Відповісти
він вже не раз грає на виборах роль, аби Юлька в другий тур часом не вискочила.Ось і все. До речі, там іще були 2-3 "кандидати" з тією ж метою - аби ніхто не помішав вибрати того, кого хотів один наш сусід.
21.01.2022 17:02 Відповісти
Абсолютно согласен. Мостовая жена Гриценка умнейшая баба, а такую ахинею сказала: я не буду голосовать за Порош , потому что он диабетик а торгует конфетами. А то что ******** криворожский торгует Украиной это как бы нормально для интеллектуальной и при этом удивительно глупой четы.
21.01.2022 20:12 Відповісти
він не так за віслюка був як проти порошенка. подивись вся країна купилась. можна простить)
21.01.2022 22:15 Відповісти
Можно бути проти Порошенко , но треба в першу чергу думати за країну , у нього нема чим думати - тому в утіль
21.01.2022 22:27 Відповісти
Якщо відкинути в сторону той факт, що подібного роду інформація, в умовах можливої військової агресії, є фактично поширюванням панічних настроїв і нагнітанням відчуття страху серед населення, залишається відкритим питання - з якого біса і за чийого сприяння якийсь "полковник запасу" заволодів стратегічною, упевнений секретною, інформацію і розголошує її на загал? І хто посприяв появі подібних публікацій?
21.01.2022 12:52 Відповісти
Уважаемый, думаешь в Генштабе лаптестана об этом не знают? Знают даже больше и в мельчайших подробностях. Кротов у нас много и на всех уровнях.
Это только для тебя все названное - секретная информация
21.01.2022 13:10 Відповісти
Те що відомо лаптєногим - мені невідомо, а те що якийсь український відставник патякає, що з оборонкою у нас "фсьо прапало" - доконаний факт. Враховуючи, що раша зацікавлена і працює в напрямку створення внутрішньої напруги в Україні - скласти два і два не складає труднощів...
21.01.2022 14:18 Відповісти
Те що відомо лаптєногим - мені невідомо
------------------------------------------------------
Ты что, дугодум? Если они все знают об секретных операциях внешней разведки, то
почти открытая информация о госзаказах и подавно им знакома. Ведь на оборонных предприятиях работают тысячи разных людей. Наверняка и некоторые лояльные кацапстану.
Тут, не только писать, кричать уже надо!!! А ты предлагаешь тактику страуса.
Зная об срывах, спрятать голову в песок, типа теперь и топливо есть, и обронзаказы выполнены.
21.01.2022 14:48 Відповісти
"на оборонных предприятиях работают тысячи разных людей"

І усі володіють інформацію про те, що замовлено, у якій кількості, скільки вироблено і поставлено у війська?
Ти або тупий, або такий самий провокатор чи панікер.
21.01.2022 14:57 Відповісти
У вас ще "читання" не проходили?
"Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися."
21.01.2022 13:10 Відповісти
"...За його словами, кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, - це лише..."
"За його словами" - ферштейн?
21.01.2022 14:22 Відповісти
зірвано бiльшiсть програм ....
-----------------------------------------------
А вот это, в период 8-ми летней войны и накануне вероятного нового открытого вторжения кацапстана, и есть государственная измена
21.01.2022 13:06 Відповісти
мало зеля отдыхает, не тянет 100% программы
21.01.2022 13:14 Відповісти
денег нет, все в асфальт ушли, а заимствования временно закрыты
21.01.2022 13:15 Відповісти
Да зачем Украине современное оружие , Будапештский меморандум, призовем на фронт женщин и детей , бабы еще нарожают, тьфу ты а женщины и бабы это не одно и тоже, та какая разница это их проблемы наше дело управлять.
21.01.2022 14:23 Відповісти
*--Відверта . цинічна зрада ! Розповсюдження панічних настроїв--страшилок... ЗЕ--лакузи.на місцях готують " население". до капітуляції !!! /буде нижче.../
-- ЛУПАЙТЕ СЮ СКАЛУ !
--Нехай ні жар...ні холод. Не спинять Вас !
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!
21.01.2022 14:24 Відповісти
Зірвано бiльшiсть програм постачання, - експерт

21.01.2022 14:53 Відповісти
Здобутки для окупантів, а для України за 3 роки це тільки велике казнокрадцтво…
Беня задоволений…
21.01.2022 15:20 Відповісти
Война начинается ракетным ударом по складам с оружием, топливом, штабам и коммуникациям. А где колонны грузовиков, растаскивающих оружие в подготовленные укрытия, шахты и Карпаты? Где взлетающая с автотрасс авиация? Евреи в руководстве процессом есть, они везде, в Кремле, в Белом Доме, на Печерске и министерстве обороны, на всех ключевых местах расставлены евреи. Вальцман, Зельцман, Резников, Шерман, Нудельман, Блинкен, на всех ключевых местах. Власть, оппозиция, международная группа поддержки, всех Сорос расставил по местам, все кипишуют и мироточат. А на готовность к отражению ракетного удара это удивительным образом не влияет.
21.01.2022 16:17 Відповісти
Попередня довідка щодо закупівель МО за 2021 рік - ось тут :

Докладніше про те, що закупили та не закупили для армії, й що робити, аби покращити стан справ, читайте у повній версії аналітичного дослідження: https://cutt.ly/nIarKcu?fbclid=IwAR2iszwMja5UZKr7A8vJ6IUYGlBrl_ZDXzwh0PsMxfp0zqZGvvdJzWyrHyA https://cutt.ly/nIarKcu
21.01.2022 16:27 Відповісти
Какие наф 50%. Пального вобще не закупали в 20121 году. В августе первые тендеры обьявили, а в ноябре почти все их отменили. Топлива остается 17% от норм мирного времени, все остальное- пиар от зе
21.01.2022 17:06 Відповісти
Зато, командам по баскетболу, которые приедут в 25 году, не будут давать хлебные карточки.
21.01.2022 17:45 Відповісти
это же предательство, Сталина на них нету)
21.01.2022 20:24 Відповісти
21.01.2022 21:59 Відповісти
Британия и США тащат, пока зебил по тихому вожделеет сдаться путину.
тактика зебилов проста, как голова Коли Тищенко, - поднять истерию до максимума, - "Байден почему мы еще не в НАТО", "Меркель, закрывай СП-2", а потом, когда Байден скажет, - "Это потому, мальчик Вова, что ты конкурс САП два года не можешь провести", - стать в позу обиженки и сказать народу, - "Вот видите я хотел, но они не захотели... придется сдаваться путину". К счастью, "хитрость" дураков настолько очевидна для людей с образованием, что они зебилу не оставляют ни какого шанса. Лига Плюща ВСЕГДА переиграет Лигу КВН и Лигу КГБ, вместе взятые!
22.01.2022 00:35 Відповісти
НЕ ЖАЛЕЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ !)
22.01.2022 01:07 Відповісти
ну і що не так? чинний голов КО-КО мандувач прямо ж говорив ще перед виборами, що "гЛавнАє пєРєстатЬ стрЄлять"! ось і виконує свої обіцянки. тепер треба зашкодити йому "сАйТісь пасєрєДінЄ", бо сходження задумувалось звісно ж не на території кацапстану...
22.01.2022 02:08 Відповісти
кстати, Голда Меир не была в отличие от зеленьськага ашкенази... она была нормальной еврейкой... и когда ей принесли доклад о плохой работе минобороны Израиля, в котором винили генералов, она взяла ответственность за провалы в работе на себя и ушла в отставку... а что украинский ашкенази - кишка тонка, или совести нет, или ума нет, или просто беспринципен, или ему нравится быть позором Украины перед всем миром?
22.01.2022 02:26 Відповісти
Это всё Порошенко виноват!
22.01.2022 08:47 Відповісти
у 2018 зробили ТСК щоб розслідувати "зраду " Гриценко та інших міністрів у зв"язку з продожу надмірної кількості техники 20 років тому .... і що ? Анатолія Гриценко PiPa з командою втопили ,а чому зараз Таран пішов із трояндами ? чому не розслідують , яким чином він там опинився та такого " НЕ НАРОБИВ " під час війни ? треба казати правду : вся та " публіка " , що при владі останні 30 років - інфікована зараза , якої треба позбутися ...
22.01.2022 09:12 Відповісти
ДЕБИЛЫ , ***...................
22.01.2022 10:22 Відповісти
 
 