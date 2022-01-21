66% відкритих закупівель Міноборони в 2021-му не відбулись, закупили тільки 50% пального від плану, зірвано бiльшiсть програм постачання, - експерт
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив військовий експерт-аналітик НАКО, полковник запасу Олександр Саєнко.
За його словами, кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, – це лише шість позицій з 37. Водночас половина програми виконана на 50%, решта – або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.
"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році – 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні.
і де ті зебіли зараз, поховалися подалі від цієї новини..
тобто, на 14 млрд.грн НЕ КУПИЛИ озброєнь, *********** та іншого війскового майна..
але бітум у коломойши, який з расеї, та е\е з вугіллям - закупали по 200-300% від запланованих об'ємів...
більш того, кредити на десятки-сотні млн.долл - давали в ордло, через друга-мецгера, фінансуючи терроризм..
як и пільги для більш ніж 550+ підприємств з ордло.. за держрахунок України.
на гиляку падлюку !!!
Та зрозуміло, що "виконали" т.зв. "зкориговане" ДОЗ. А незасвоєні кошти - перекинули на велике крадівництво...
гнати нах....й разом з молодими, перспективними......
ибо если не вспомнили о запасах угля для гос. ТЄС (ну вот тупо забыли!!! или забИли.... или думали что не им уже придется об этом заботится???)))) ... тут даже саботаж не прилепишь...
поэтому не саботаж, скорее всего !
У ЗЕ с Ермаком есть запасной план - холодец.
То ж скоріше його звільнять.
в одній, повний провал держоборонзамовлень
в другій, Ггалушкін каже що в переді планети всей.
ну як, млять, на це все дивитися?
всі беруть приклад з янелоха.
киздять, киздять і киздять....
а по сабжу за такое к стенке ставили раньше..
Это только для тебя все названное - секретная информация
Ты что, дугодум? Если они все знают об секретных операциях внешней разведки, то
почти открытая информация о госзаказах и подавно им знакома. Ведь на оборонных предприятиях работают тысячи разных людей. Наверняка и некоторые лояльные кацапстану.
Тут, не только писать, кричать уже надо!!! А ты предлагаешь тактику страуса.
Зная об срывах, спрятать голову в песок, типа теперь и топливо есть, и обронзаказы выполнены.
І усі володіють інформацію про те, що замовлено, у якій кількості, скільки вироблено і поставлено у війська?
Ти або тупий, або такий самий провокатор чи панікер.
"Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися."
"За його словами" - ферштейн?
А вот это, в период 8-ми летней войны и накануне вероятного нового открытого вторжения кацапстана, и есть государственная измена
-- ЛУПАЙТЕ СЮ СКАЛУ !
--Нехай ні жар...ні холод. Не спинять Вас !
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!
Беня задоволений…
Докладніше про те, що закупили та не закупили для армії, й що робити, аби покращити стан справ, читайте у повній версії аналітичного дослідження: https://cutt.ly/nIarKcu?fbclid=IwAR2iszwMja5UZKr7A8vJ6IUYGlBrl_ZDXzwh0PsMxfp0zqZGvvdJzWyrHyA https://cutt.ly/nIarKcu
тактика зебилов проста, как голова Коли Тищенко, - поднять истерию до максимума, - "Байден почему мы еще не в НАТО", "Меркель, закрывай СП-2", а потом, когда Байден скажет, - "Это потому, мальчик Вова, что ты конкурс САП два года не можешь провести", - стать в позу обиженки и сказать народу, - "Вот видите я хотел, но они не захотели... придется сдаваться путину". К счастью, "хитрость" дураков настолько очевидна для людей с образованием, что они зебилу не оставляют ни какого шанса. Лига Плюща ВСЕГДА переиграет Лигу КВН и Лигу КГБ, вместе взятые!