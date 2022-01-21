Ув'язнений окупантами в ОРЛО українець Мерзлий має інвалідність, страждає на цукровий діабет і потребує негайного лікування, - Денісова

Громадянин України Юрій Мерзлий, який безпідставно утримується у Краснолуцькій виправній колонії №19 на території тимчасово окупованої Луганщини, хворіє на цукровий діабет та потребує негайного лікування.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Юрія незаконно затримали 22 березня 2018 року дорогою до Луганська, куди він повертався разом з дружиною та сином. Після обшуків у помешканні його звинуватили у "співпраці з СБУ". За версію представників окупаційної адміністрації, чоловік "здійснював розвідувальну діяльності" на території так званої "республіки" та передавав інформацію про місцеві "правоохоронні органи".

П'ятнадцять днів Юрій провів у підвалі так званого "міністерства держбезпеки" у тимчасово окупованого Луганську, де його по-звірячому катували, а згодом перевели до луганського СІЗО. 26 липня 2019-го так званий "Воєнний суд ЛНР" засудив Юрія Мерзлого до 12 років позбавлення волі за "державну зраду"",- написала вона.



Фото: Денісова/фейсбук

Днісова зазначила, що Юрій - має інвалідність 2 групи: напередодні затримання він переніс операцію з видалення злоякісної пухлини кишківника, а також страждає на цукровий діабет 2 типу: "Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, йому не надається жодна медична допомога, а останнім часом взагалі обмежили доступ до тестів на визначення рівня цукру у крові та життєво необхідних ліків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полонена Мозолевська потребує допомоги лікарів після катувань струмом, - Денісова

"Усі вищеназвані дії стосовно Юрія Мерзлого є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Юрія Мерзлого, сприяти його негайному звільненню.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про його звільнення", - написала омбудсмен.