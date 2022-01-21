Ми не будемо залучати підрозділи територіальної оборони до наступальних операцій, - Галушкін
Збройні сили України у наступальних операціях не залучатимуть сили територіальної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін в інтерв’ю "Укрінформу".
"У наступальних операціях, то точно — ні. Коли ми говоримо про відкриту агресію, то йдеться про оборону, а не про наступальні операції", - зауважив він.
Крім того, за словами Галушкіна, зараз у Верховній Раді триває робота з внесення змін до закону "Про основи нацспротиву", щоб чітко визначити, чи будуть застосовуватися Сили територіальної оборони в межах чи в зоні ведення бойових дій.
Наразі у законі написано: "Вжити всіх необхідних заходів для захисту…", що значить "своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення у визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування військ/сил".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але тому Галушкіну,як і Зєлі,краще менше триндіти.На війні усяке буває.
ні хто майже нічого не робив, крім писанини
а ви вже розповідаєте де, хто і як буде боронити Україну.
путіна перемагати, теж на папері будете.
де тисячі наших далекобійних снайперок?
де стугни та корсари?
де солярка, в кінці кінців?
мисливською берданкою багато не навоюєш, як це пропонує ЗЕшобла.
я колишній військовий, мені 55 і мені не видали автомат, чи щось друге як у фінляндії.
у мене є іж 81 але нею хіба мілких жуліків розганяти
а не відбивати атаку піхоти.