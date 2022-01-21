Ми не будемо залучати підрозділи територіальної оборони до наступальних операцій, - Галушкін

Збройні сили України у наступальних операціях не залучатимуть сили територіальної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін в інтерв’ю "Укрінформу".

"У наступальних операціях, то точно ­— ні. Коли ми говоримо про відкриту агресію, то йдеться про оборону, а не про наступальні операції", - зауважив він.

Крім того, за словами Галушкіна, зараз у Верховній Раді триває робота з внесення змін до закону "Про основи нацспротиву", щоб чітко визначити, чи будуть застосовуватися Сили територіальної оборони в межах чи в зоні ведення бойових дій.

Наразі у законі написано: "Вжити всіх необхідних заходів для захисту…", що значить "своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення у визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування військ/сил".

