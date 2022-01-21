УКР
Ми не будемо залучати підрозділи територіальної оборони до наступальних операцій, - Галушкін

Збройні сили України у наступальних операціях не залучатимуть сили територіальної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін в інтерв’ю "Укрінформу".

"У наступальних операціях, то точно ­— ні. Коли ми говоримо про відкриту агресію, то йдеться про оборону, а не про наступальні операції", - зауважив він.

Крім того, за словами Галушкіна, зараз у Верховній Раді триває робота з внесення змін до закону "Про основи нацспротиву", щоб чітко визначити, чи будуть застосовуватися Сили територіальної оборони в межах чи в зоні ведення бойових дій.

Наразі у законі написано: "Вжити всіх необхідних заходів для захисту…", що значить "своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення у визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування військ/сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кістяк тероборони сформований, зброї вдосталь, - командувач Галушкін

Топ коментарі
Ні. Не треба. Просто виставте уперед , маму Римму, Батька, цього деграданта і усе їх кодл. Лєнка у резерві
21.01.2022 11:21
Хренасе, куди наступаєм? На Буковель?
21.01.2022 11:25
Він правий.Нічим було закривати дірки на фронті,кинули два десятка БТО на передову.
Але тому Галушкіну,як і Зєлі,краще менше триндіти.На війні усяке буває.
21.01.2022 11:41
В 2014 це також казали, але тероборону послали на Донбас воювати.
показати весь коментар
21.01.2022 11:25
Звідки в 2014 тероборона, чи во про тероборону Улан-Уде?
показати весь коментар
21.01.2022 11:26
В Google набираєте "тероборона 2014 Україна" і читаєте, якщо життя пройшло поруч, а не з вами.
показати весь коментар
22.01.2022 11:39
Правильно, нужно поставить их на блокпостах чтоб рашисты градами расхерачили- как под Зеленопольем или 32-м блокпостом
показати весь коментар
21.01.2022 11:26
А куда мы наступать собираемся? Или как наш Верховный, главное сказать.
показати весь коментар
21.01.2022 11:27
ні хто не бачив і не знає, що таке тероборона.
ні хто майже нічого не робив, крім писанини
а ви вже розповідаєте де, хто і як буде боронити Україну.
путіна перемагати, теж на папері будете.
де тисячі наших далекобійних снайперок?
де стугни та корсари?
де солярка, в кінці кінців?
мисливською берданкою багато не навоюєш, як це пропонує ЗЕшобла.
21.01.2022 11:45
я це до чого?
я колишній військовий, мені 55 і мені не видали автомат, чи щось друге як у фінляндії.
у мене є іж 81 але нею хіба мілких жуліків розганяти
а не відбивати атаку піхоти.
21.01.2022 11:50
Какие "наступательные операции" тут отбиться бы на тех позициях что сейчас. Ну нужно же реально смотреть на вещи а не выдавать желательное за действительное.
21.01.2022 12:48
 
 