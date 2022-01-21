УКР
Близько 1 млн українців за лютий можуть захворіти на штам "Омікрон", - Кузін

Всесвітня організація охорони здоров’я очікує, що біля 50% європейців перехворіють на "Омікрон".

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти. Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами", - зазначив він.

За словами Кузіна, умовно хвиля "Омікрону" наростає впродовж одного-півтора тижня максимум, і спадає теж доволі швидко.

"Пікові показники захворюваності за прогнозами РНБО прогнозують десь 20-25 лютого. Але наскільки швидко буде спадання, наскільки швидко буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати.

За американськими прогнозами, які роблять для України, очікується також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності з доволі швидким спаданням до першого квітня", - пояснив головний санлікар.

Кузін заявив, що по суті, це хвиля на півтора місяці максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури.

кузин,иди нахер,сейчас только до твоего омикрона,бдяль..
21.01.2022 11:42 Відповісти
понеслась, еще обеда нет,а уже пяток новостей по ковидобесию в ленте.
аж скучно,насколько все стало предсказуемо и планово.Даже ботов уже не запускают, пара штук бегает тут шугливых и все
21.01.2022 11:54 Відповісти
однозначно. вже взагалі ніякого креативу. так, з кислим виразом обличчя щось пролепетати і зникнути.
21.01.2022 12:45 Відповісти
Вакцинованим - байдуже , перехворіють в легкій формі вдома . А от серед антиваксерів знову почнеться масовий мор . Це викликає легке занепокоєння і глибоку стурбованість .
21.01.2022 13:40 Відповісти
а що, вже був "масовий мор"? ти хоч би знаєш, що таке мор, та ще й масовий?
