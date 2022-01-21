Близько 1 млн українців за лютий можуть захворіти на штам "Омікрон", - Кузін

Всесвітня організація охорони здоров’я очікує, що біля 50% європейців перехворіють на "Омікрон".

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти. Я би назвав це доволі оптимістичними прогнозами", - зазначив він.

За словами Кузіна, умовно хвиля "Омікрону" наростає впродовж одного-півтора тижня максимум, і спадає теж доволі швидко.

"Пікові показники захворюваності за прогнозами РНБО прогнозують десь 20-25 лютого. Але наскільки швидко буде спадання, наскільки швидко буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати.

За американськими прогнозами, які роблять для України, очікується також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності з доволі швидким спаданням до першого квітня", - пояснив головний санлікар.

Кузін заявив, що по суті, це хвиля на півтора місяці максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури.

