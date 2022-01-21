"Путін немолодий, має думати, що залишить після себе. Треба сісти за стіл і знайти компроміс" - Зеленський
Окуповані Росією території в майбутньому повернуться до України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін немолодий, і я вважаю, що йому варто подумати про те, що він залишить після себе. Якщо він забере територію України, то це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене є багато російських друзів і знайомих, які шкодують про те, що сталося", - зазначив Зеленський.
"Наші території повернуться до нас. У 2014 році ми дружили; зараз ми воюємо один з одним. Думаю, у Путіна є великі шанси погодитися на мирне рішення, сісти за стіл і знайти компроміс", - додав глава держави.
великодержавный шовинизм, полное бездуховность и безнравственность. Это отличается
от известных форм фашизма, расизма, национализма, с особой жестокостью, как к
к человеку, и к природе... Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика
выжженная земля. Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, оно паразитирует на ложной истории, на оккупированных
территорий и угнетенных народов. Русизму свойственна постоянная политическая
правовой и идеологический терроризм." (Джохар Дудаев).