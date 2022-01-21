УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3860 відвідувачів онлайн
Новини Війна
27 142 206

"Путін немолодий, має думати, що залишить після себе. Треба сісти за стіл і знайти компроміс" - Зеленський

Окуповані Росією території в майбутньому повернуться до України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін немолодий, і я вважаю, що йому варто подумати про те, що він залишить після себе. Якщо він забере територію України, то це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене є багато російських друзів і знайомих, які шкодують про те, що сталося", - зазначив Зеленський.

"Наші території повернуться до нас. У 2014 році ми дружили; зараз ми воюємо один з одним. Думаю, у Путіна є великі шанси погодитися на мирне рішення, сісти за стіл і знайти компроміс", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення РФ буде сильна війна, кожен українець боронитиме свою землю. Постраждає і Україна, і РФ, і Європа. І всі програють, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) окупація (6818) путін володимир (24596) росія (67230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+119
Боже, какой же идиот.. Наголосовали, **** в 2019-м.. Тебе, чмо зеленое, рассказываю - не в путине проблема. Россияне большинство заражены имперским вирусом и путин всего лишь выразитель их желаний. Они готовы жить в говне, но что б их боялись. Это как мне про СССР говорят "зато нас весь мир боялся". Они убогие дебилы, но опасные. Даже если сдохнет *****, и придет условный либерал типа Навального в отношении Украины у них ничего не поменяется!!
показати весь коментар
21.01.2022 11:33 Відповісти
+76
Зато ты молодой не лох, аж 43 рочки
показати весь коментар
21.01.2022 11:29 Відповісти
+51
Якби він цікавився історією, то знав би, що ми ніколи не дружили
показати весь коментар
21.01.2022 11:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Само призналось, кто его друзья. И на какой компромисс с путиным собирается идти это зеленное чучело? Найзеленiйший явно стал агентом кремля, благодаря усилиям своей фсбешной няньки,- ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты.
показати весь коментар
22.01.2022 02:23 Відповісти
С кем садиться за стол переговоров? С убийцей десятков тысяч украинцев искать компромис? И бредить о временной победе окурка и его своры над Украиной? ИМПИЧМЕНТ-единственно правильный путь относительно зЕ. А дальше-на шконку вместе с еРмаком, тАтаровым, бЕней и др. слугами урода!
показати весь коментар
22.01.2022 04:30 Відповісти
"Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на
великодержавный шовинизм, полное бездуховность и безнравственность. Это отличается
от известных форм фашизма, расизма, национализма, с особой жестокостью, как к
к человеку, и к природе... Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика
выжженная земля. Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, оно паразитирует на ложной истории, на оккупированных
территорий и угнетенных народов. Русизму свойственна постоянная политическая
правовой и идеологический терроризм." (Джохар Дудаев).
показати весь коментар
22.01.2022 04:32 Відповісти
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса."(c) Наш президент продолжает игру в поддавки, тем самым поощряя врага к дальнейшей агрессии. Повторюсь, Зеленский не идиот, он на службе у ФСБшника Ермака.
показати весь коментар
22.01.2022 09:00 Відповісти
То ти, йолопе, дружив з москалотою, а українці проти них завжди воювали!
показати весь коментар
22.01.2022 12:52 Відповісти
это точно.
показати весь коментар
24.01.2022 00:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 