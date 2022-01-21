УКР
За добу в Києві від COVID-19 померло 12 осіб, виявили 1552 нові випадки. Серед захворілих 153 дитини, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1552 хворих на коронавірус. 12 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1552 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 12 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8413 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 350 457", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 864 жінки віком від 18 до 90 років та 535 чоловіків віком від 18 до 96 років. А також 72 дівчинки від 10 місяців до 17 років і 81 хлопчик від 10 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 6 жінок від 55 до 78 років і 6 чоловіків від 47 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 59 хворих на коронавірус та 58 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 752 людини. Загалом коронавірус подолали 330 030 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 281, у Деснянському - 213 та в Оболонському районі - 199 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

