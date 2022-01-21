Росіяни будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде, - Зеленський
Україна ніколи не відмовиться від політики деокупації Криму.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Я розумію, що вони говорять про Крим (вважаючи його частиною "руських земель України". - Ред.). Вони хочуть, щоб ми і світ забули про Крим. Вони його окупували і виплекали сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", - зазначив Зеленський.
Говорячи про спроби Кремля створити лояльний до РФ уряд, глава держави зазначив: "Створити уряд, який повністю контролювався б Росією, було б неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде найкоротший уряд, тому що люди його просто не приймуть. Можливо, Путін вважає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я вважаю, що це велика помилка так думати".
