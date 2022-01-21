УКР
Росіяни будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде, - Зеленський

Україна ніколи не відмовиться від політики деокупації Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що вони говорять про Крим (вважаючи його частиною "руських земель України". - Ред.). Вони хочуть, щоб ми і світ забули про Крим. Вони його окупували і виплекали сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", - зазначив Зеленський. 

Говорячи про спроби Кремля створити лояльний до РФ уряд, глава держави зазначив: "Створити уряд, який повністю контролювався б Росією, було б неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде найкоротший уряд, тому що люди його просто не приймуть. Можливо, Путін вважає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я вважаю, що це велика помилка так думати".

Читайте також: У разі вторгнення РФ буде сильна війна, кожен українець боронитиме свою землю. Постраждає і Україна, і РФ, і Європа. І всі програють, - Зеленський

"если бы я был президентом в 2014 году - то вы бы все умерли в Крыму!"(с)зеленский

в то время как сам зеЛох насмехался над погибшими в АТО украинцами та выступал по корпоративам у террористов.. да и по баням в расеи.
21.01.2022 11:47
История все помнит хорошо

21.01.2022 11:50
21.01.2022 11:52
"если бы я был президентом в 2014 году - то вы бы все умерли в Крыму!"(с)зеленский

в то время как сам зеЛох насмехался над погибшими в АТО украинцами та выступал по корпоративам у террористов.. да и по баням в расеи.
21.01.2022 11:47
История все помнит хорошо

21.01.2022 11:50
только 3,14дары так шутят
21.01.2022 12:23
іч, як аватар зацвірінчав, коли воловод під санкції поставлено
всю їх методичку відбарабанює

...США запровадили санкції проти тих осіб, щодо яких мають достатньо доказів їх ворожої діяльності в інтересах Росії.
Це сигнал не українській владі, а Москві.
Вашингтон показує, що готовий завдавати удару по російській агентурі в Україні.
Це відомі люди, які посідали високі посади, чи посідають досі.
США дають зрозуміти Путіну, що знають, хто на нашій території працює проти України і Америки - А. Басараб https://gazeta.ua/articles/politics/_zahid-gotovij-zavdavati-udaru-po-rosijskij-agenturi-v-********-politolog/1067634
21.01.2022 12:57
Він же тоді не казав про себе і про своїх.
А інших, - так, нема підстав жаліти. Нехай баби рожають.
Натомість, зараз Зеленський президент. Тож тепенема нічого неможливого.
21.01.2022 19:03
22.01.2022 00:37
Мы тебя не забудим, но и хрен вспомним
21.01.2022 11:47
вова играет шоу привычное ему. поэтому риторика внутри страны и за ее пределами у него такая разная.
точно так же 95 рыгатник переписывал репризы в двух вариантах - для украинского зрителя и для кацапского.
21.01.2022 11:48
але Кримську платформу сам Зеленський створив, на відміну від вічного обіцяльщика
21.01.2022 11:53
саме
21.01.2022 11:53
а толку от той крымской платформы? собрали толпу третьих лиц, пожрали и поспали за бюджетные бабки и разъехались по домам.
21.01.2022 11:54
вона працює, і з кожним роком буде розширюватись, і пуйло будуть весь час тикати мордою, що Крим не їх
21.01.2022 11:55
где она работает? какие результаты работы? НОЛЬ ничего нет кроме офиса с тремя тупыми сосками на рецепции.
21.01.2022 11:56
Не сци, рускій-працює.
21.01.2022 12:25
і два місяці все - тихо-ша.
Її, ту платформу (в принципі, нормальну, хорошу ідею) доведеться відновлювати...
21.01.2022 11:57
21.01.2022 11:54
Тупой идиот.
21.01.2022 11:49
навіщо ви так про себе? )
21.01.2022 11:52
моя фамилия не зеленский. впрочем, это уже не фамилия, а нарицательный образ идиота.
21.01.2022 11:55
та и донбасс в нынешнем виде нахрен нужен.

прекратить платить пенсии, полностью закрыть переходы, как на донбассе так и с крымом!
21.01.2022 11:50
Обоснуй
21.01.2022 11:52
ты готов оплачивать разминирование, перевоспитание населения и восстановление руин своими деньгами? я - нет
21.01.2022 11:55
Не можешь - научим, не хочешь - заставим.
21.01.2022 12:03
ПІвденна Корея так зробила це в 1953 + мінні поля і колючий дріт. Їм це помогло!
21.01.2022 12:07
Чушь . Украина забудет про Крым , вернёт Дрнбасс , никаких территориальных претензий и конфликтов - для вступления в НАТО больше никаких препятствий . Не будет этого .
21.01.2022 11:50
Никто тебе ничего, ЗЕбизяне тупой, не готов отдать! Не строй из себя полководца! С тобой вообще никто не считается, ты - НАСРАНО! Вброс для ЗЕскота, показать, что с ЗЕбилом кто-то торгуется ещё.
21.01.2022 11:50
21.01.2022 11:52
ИМЕНО КРЫМ И ЕСТЬ ПРИЧИНА ЗАХВАТА ДОНБАССА В 2014 ГОДУ..... ИМЕННО КРЫМСКАЯ ПЛАТФОРМА В 2021 ГОДУ ДАЛА ТОЛЧОК НАРАЩИВАНИЯ СИЛ РОССИИ ВОЗЛЕ ГРАНИЦЫ
ИМЕННО СИГНАЛЫ НАТО В СТОРОНУ УКРАИНЫ -ЧТО ВОЗМОЖНО ПРИНЯТИЕ УКРАИНЫ В НАТО ДАЖЕ С ПРОБЛЕМАМИ ПО КРЫМУ И ОРЛДО-- ПОСЛУЖИЛИ ТОЛЧКОМ НАГНЕТАНИЯ СТРАСТЕЙ И УЛЬТИМАТУМОВ НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ ОТ ПУТИНА И МОСКВЫ..и угрозы интервенции и войны...
при вступлениив НАТО с такими проблемами Крым и ОРЛДО прийдется отдать тут пошла слабая тупая попытка --которая перечеркиввает последний аргумент Москвы... (не зря Путин И Москва замолчали насчет Минска и Нермандского формата) это шантаж и даже принятие и признание ОРЛДО -которое ничего не влечет за собой пшик и ТУПИК...а только усугубляет проблемы для России и новый виток санкций.. анексия еще никому не помогала... никогда...
21.01.2022 11:50
Їм потрібна Україна. Не так Крим і Донбас. Все хочуть.
показати весь коментар
21.01.2022 11:52
Тобто зелений недоумок, намагаючись робити щось правильно обісрався у зовнішній політиці тому, що процедурно і конструктивно вистроїти стратегію перемоги не може апріорі - він же клоун, а не політик!!!!
21.01.2022 12:43
Росєяни готові віддати Донбас ?
Та не бреши ! Вони ніколи не збирались нічого віддавати.
Який же Зеленський наївний... кому він вірить..
21.01.2022 11:51
Мабуть Ермаку ? 😀😀
21.01.2022 11:55 Відповісти
Він не наївний. Брехло патологічне. Бреше коли треба і коли не треба.
І тут бреше, що він, ніби то, так вважає. А насправді - йому до сраки.



От посадити Порошенка, то не до сраки. Вже або один, або другий. Вмикається лагерн принцип: умри ти сьогодні, а я - завтра.
21.01.2022 19:43
Это он сам додумался, аль Ермак подсказал?
21.01.2022 11:52
дядя Джо йому підказав. Через дядю Тоні привіт передав
21.01.2022 12:09
коли говориш про дядю Джо, памятай , що Україну обстрілює і анексує території не дядя Джо, а дядя пу
21.01.2022 12:27
не бачу суперечностей. І в мене, і у Вас - абсолютна правда.
21.01.2022 13:20
Ти диви яке воно патриот стало, явно нелох парень, ахаха
21.01.2022 11:54
А как там Крымская платформа поживает ?
21.01.2022 11:54
"Не забудим, не простим" - это все что президент может сказать о Крыме и Донбассе? А как на счет стратегии деоккупации?
21.01.2022 11:54
он даже значение этих слов не знает...
21.01.2022 12:40
Урод!
Касапи нічого нам так просто не віддадуть! Ні Донбас, ні Крим, ні нашу незалежність.
І ніколи не давали. А, якщо щось і десь записано (як ото в Натана Рибака "Переяславська рада") - так то суційльні фейки! Бо жоден документ/текст, підписаний/написаний касапами - коштує не більше вартості паперу, де це нашкрабано куркою-мутантом.
Все своє і наше доведеться і доводиться забирати нашою кров'ю. І в цьому полягає гола правда.
21.01.2022 11:54
Донбас можуть і повернути. Та тільки це величезна проблема для України - на його відновлення після цієї навали бурятської сарани потрібно коштів овер-до -хріна. Але головне - населення, вже отруєне рашистською пропагандою і тамтешня молодь, що вже 8 років вивчає історію "братського" народу
21.01.2022 12:35
вони, якщо і "повернуть" добровільно - то лише на власних умовах, абсолютно нам не придатних.
Тому доведеться відвойовувати.
21.01.2022 13:22
Наркоман получил пендюлей то госдепа. И начал изображать деятельность.💩
21.01.2022 12:01
21.01.2022 12:04
А Крым чего отобрали,Зебил?Трахнутый по голове сидит в кресле президента.
21.01.2022 12:10
Да что вам все не так? Президент дело говорит .
21.01.2022 12:49
Какое дело говорит? Донбас отобрали чтобы отказались от Крыма, а Крым отобрали чтобы отчего отказались?Существо, ты выбрало луку ото сиди и наслаждайся,нам своих идиотов хватает.
21.01.2022 13:45
Дурень. Не отдать а впихнуть на своих условиях автономной федерации для пожирания Украины изнутри.
21.01.2022 12:11
Що він несе ніхто в РФ не збираєтся міняти Крим на Донбас ,росіі потрібний повний контроль над Украіною,а вірніше відродження рос. імперІі .
21.01.2022 12:13
А хто йому сказав, що вони погодяться хоча б на це? Справа ж не в самому Кримі чи Донбасі, а в курсі України на НАТО, вони були окуповані саме для недопуску блоку до кордонів з РФ.
21.01.2022 12:13
А про кордони з НАТО у балтійських країнах ви вже забули чи це один ...йло страждає на склероз ??
21.01.2022 12:38
Крим - то землі суддів, мусорів, вкрадете ще, не хвилюйтеся
21.01.2022 12:14
Это он типа торговаться решил. Вроде ему предлагали. А он такой- Та вы чта, тая нив жисть не пайду на эта. Видосик для зетипиллов,
21.01.2022 12:19
У куйла крыша поехала ещё в начале 2000-х, когда он начал свои блоки создавать. А к 2010 так зализали, что дырка в ж.пе напрочь исчезла,
а на голове корона выросла, ну а потом кровь красную спустили и налили дворянской голубой шо б автоматически дворянином и царём стать. Но как всегда бывает в кацапстане что то перепутали и не то залили. В итоге вместо царя путлер с такой кровью стал кидарасом и педофилом. Людку и Кабаеву сразу прогнал. Теперь живёт с тувинцем Шойгу и с евреем писькиным, ездит в тайгу там шаманы ему через очко жизнь продлевают. Вот такие дела творятся в этом болоте, браты украинцы!
21.01.2022 12:20
ты новый вид из разряда простейших - хохлобандероамёбы Я вижу тебя человеком с весьма убогим воображением и узким кругозором. В твоем коменте видно глубнину и ширшину ума твого А ведь мозги не брови - их не нарисуешь Господи, даруй людям мозг, а некоторым еще и инструкцию по применению
21.01.2022 12:32
Пошёл на йух тролль ольгинский из разряда простейших куйлолизатель- вульгарис. Что ты на Цензоре забыл убогий? Иди на свои гавноньюс там все путлербох кричат. А вообще я доволен, что тебя раба так проняло!!
21.01.2022 12:43
донбас это у кацапов.

кончане.....
21.01.2022 12:21
В фильме "Тупой и ещё тупее" два героя. Один был тупой, а другой еще тупее. После того, что сегодня наговорил "величайший", похоже что два героя в нем одном.
21.01.2022 12:22
Не, в тупого - тупее, тупой - это в отношении первого заговорившего, так и у зебуинов... арестаркин шо -та вякнул , мол, умняк скорчил и бубу понесло уже как 2 дня.
21.01.2022 12:33
Что-то у Осла последние два дня повышенная активность. Гогиашвтли подвёз колумбийской муки ? Жизнь снова заиграла красками ?
21.01.2022 12:26
10 січня загинули 23-річний лейтенант Ілля Супрун та 51-річний старший солдат Валерій Петренко. Ви певно чули. А про те, що ще двоє на тому ж НВП (фугасі) затрьохсотились навряд. І про те що на загиблих кримінальну справу завели (за службовою недбалістю) також навряд. І компенсацію вони не отримають. Отак © сеть
21.01.2022 12:27
От дэмкiв... И зачем подсказывать последовательность действий пыне-амнезийнику, который превратился в шлепера, ляпае шо попало, бо забыл, шо изначально хотел.
21.01.2022 12:28
Не забув, а .... рейтинг не дозволяє інше казати.
21.01.2022 12:36
Дурко.. да не отдаст он ОРДЛО даже если мы официально откажемся от Крыма.. Он нам не даст нам покоя даже если мы к Крыму добавим и ОРДЛО.. даже если весь Донбасс.. Ему нужна вся Украина или как минимум то что он считает Малороссией ( хотя и даже это не факт).
21.01.2022 12:29
Не, ща он остановится, быть может, на берлинской стене... Но все помнят , шо до кремляди такие забажанки приходят к предсмертному одру.
21.01.2022 12:36
Успокойтесь, не доживет путлер до своей заветной мечты… скорее он ласты склеит чем Украина кацапстаном станет! Если мой дядька в 71 год в терроборону записался и на сборы ходит, то это о чем то говорит? Героям Слава!
21.01.2022 12:48
Смерть врагам !!!
21.01.2022 15:14
А чого ж і не забути? Спочатку Донбас поверніть. І ми забудемо про Крим. НЕОДМІННО !!! А потім ми забудемо, як і ви про Будапештський меморандум, все, що стосується Криму. Логічно? Ні, але .... надійно.
21.01.2022 12:35
вова ти вже віддав кацапам свою дупу, але краще не стало...Висновки ти не робиш, можеш віддіати і рота.
21.01.2022 12:36
Потрібно було думати коли голосували за клоуна і його цуциків а зараз терпіть але й майдануті ці проблеми не вирішать потрібно зробити так щоб ми жили краще за москалів а дякуючи майданам в нас добре суддівським прокурорським і ін шим слугам
21.01.2022 12:45
это пукин тебе сказал что они готовы что-то там отдать? не отдать а принять из условия, но тогда тебя вперед ногами вынесут
21.01.2022 13:03
 
 