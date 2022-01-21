Затриманого в Італії на запит РФ режисера Лавренчука відпустили під домашній арешт

Затриманого в Італії на вимогу Росії українського режисера Євгена Лавренчука відпустили з-під варти під домашній арешт.

Про це у Facebook повідомила його мати Ірина Лавренчук, передає Цензор.НЕТ.

"Євгена відпустили під домашній арешт. Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися - він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", - йдеться в повідомленні.

"Це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, завдяки вашим листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, всіх учасників цієї групи та однодумців. Але це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну", - зазначила Лавренчук.

Нагадаємо, інформація про затримання в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора "Першої української школи театру і кіно" Євгена Лавренчука з'явилася 3 січня у соцмережах. У дописі в групі Free Eugene Lavrenchuk зазначалося, що Лавренчука затримали 17 грудня 2021 року і що Росія вимагає екстрадиції українського громадянина, звинувачуючи його у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ 8 років тому. Пізніше МЗС підтвердило цю іноформацію.

