Ми відкриті для оборонної військової допомоги Україні, - глава МЗС Нідерландів Гукстра

Кабінет міністрів Нідерландів відкритий для оборонної військової допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра у Палаті представників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс Аd.nl.

Більшість у Палаті представників також не виключає постачання оборонного озброєння Україні.

"Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до нього з розумінням", - сказав Хукстра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Нідерландів Рютте і глава МЗС Нідерландів Гукстра приїдуть до України через тривожну ситуацію на кордоні з РФ

Він наголосив, що такого запиту поки що немає. Раніше запит заблокували Німеччина за підтримки Нідерландів, сказав міністр. "Тоді було вирішено, що це потенційно може мати ефект посилення ескалації".

Але сьогодні ситуація змінилася, зазначив Гукстра: "Контекст змінюється майже щодня", - додав глава МЗС Нідерландів.

Нідерланди (1621) зброя (7685) допомога (8665) Гукстра Вопке (16)
+9
дай бог що до вас дійшло.
21.01.2022 12:12 Відповісти
+9
Через НАТО нет смысла делать запросы. Немецкие друзья х*йла будут все блокировать. Надо говорить только о прямых поставках, так какэто успешно работает с США, Великобритание и странами Балтии
21.01.2022 12:21 Відповісти
+2
та уже поняли тока позно
21.01.2022 12:19 Відповісти
С нетерпением ждем подобное заявление от Германии !!!
показати весь коментар
21.01.2022 12:42 Відповісти
Дайте ядерное оружие!
показати весь коментар
21.01.2022 12:45 Відповісти
Давайте поможем Нидерландам, они уже готовы принять
показати весь коментар
21.01.2022 12:49 Відповісти
оскільки це мурло хитро сказало: "через НАТО...", то це значить, що ми "тіпа за", але тільки поговорить
показати весь коментар
21.01.2022 13:15 Відповісти
Хотят теперь быть в списках тех кто помог. А фиг вам, поезд ушел. Но с другой стороны, нужно брать пока дают, отбросив старые обиды. Главное чтоб снова уже оплаченную партию не заблокировали.
Их уже раз в 2016-м российские агенты настроили на референдуме заблокировать нам евроассоциацию- так что третий раз уже не поверим
показати весь коментар
21.01.2022 17:16 Відповісти
 
 