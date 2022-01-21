Ми відкриті для оборонної військової допомоги Україні, - глава МЗС Нідерландів Гукстра
Кабінет міністрів Нідерландів відкритий для оборонної військової допомоги Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра у Палаті представників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс Аd.nl.
Більшість у Палаті представників також не виключає постачання оборонного озброєння Україні.
"Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до нього з розумінням", - сказав Хукстра.
Він наголосив, що такого запиту поки що немає. Раніше запит заблокували Німеччина за підтримки Нідерландів, сказав міністр. "Тоді було вирішено, що це потенційно може мати ефект посилення ескалації".
Але сьогодні ситуація змінилася, зазначив Гукстра: "Контекст змінюється майже щодня", - додав глава МЗС Нідерландів.
Их уже раз в 2016-м российские агенты настроили на референдуме заблокировать нам евроассоциацию- так что третий раз уже не поверим