З чорного списку України минулого року виключили 55 людей, зокрема друга Зеленського Кіркорова

З чорного списку України минулого року виключили 55 людей, зокрема друга Зеленського Кіркорова

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє, що у 2021 році із переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни, було виключено 55 осіб.

Відповідно до відповіді Міністерства культури на запит "Інтерфакс-Україна", у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, водночас за цей період із нього виключено 55 осіб, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у червні минулого року на підставі звернення СБУ, Мінкультури визнало свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність, а Філіп Кіркоров виключений з цього переліку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіркоров про дозвіл на в'їзд: "Ви протягнули Росії соломинку дружби"

На підставі звернення СБУ у листопаді 2021 року Мінкультури також визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада, у зв'язку з чим із переліку виключили одну особу, яка не знімалася у російському фільмі "Солнцепёк".

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

На сьогодні у цьому переліку перебуває 208 людей.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

Детальніше про дружбу і співробітництво Кіркорова і Зеленського читайте в статті ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"

+29
"...друга Зеленського Кіркорова" -
а хто в Россії у Зеленського ворог?
21.01.2022 12:11 Відповісти
+26
за 2.5 года
от безвиза и "кофе в Венеции" до продуктовых карточек
от запрета въезда в страну кацапских свиней до допуска "лучших друзей"
от роста экономики до полной жопы в стране и прессование ФОПов
от спокойных зим по газу и электрике до продажи газа по льготным ценам фирташу
21.01.2022 12:14 Відповісти
+20
нема таких.. зеленський у всієї верхівки влади в расеї - виступав в банях..
Та й не тільки верхівки - за 100 рублЬОВ зеля "готов, як немецкая порноакриса - принять в любое время и с любой сторони"(с)зе
21.01.2022 12:13 Відповісти
21.01.2022 12:09 Відповісти
21.01.2022 12:11 Відповісти
Очевидно Новодворська була....
показати весь коментар
21.01.2022 12:12 Відповісти
21.01.2022 12:13 Відповісти
21.01.2022 12:19 Відповісти
і не продасть...стане не вогодний кацапам, кацапи самі його викинуть...
показати весь коментар
21.01.2022 12:37 Відповісти
Но зеленскому это уже не поможет.)
показати весь коментар
21.01.2022 12:54 Відповісти
совпадение?

а не с киркором ли зеЛох на сейшелах відпочивав за держрахунок?
чі то мецгер був?)
показати весь коментар
21.01.2022 12:11 Відповісти
21.01.2022 12:11 Відповісти
Ну не Ріффа ж йому звільняти - жанр не той.
показати весь коментар
21.01.2022 12:12 Відповісти
21.01.2022 12:14 Відповісти
что важно для президента воюющей страны, часть территории которой находится под оккупацией? правильно, чтобы все друзья были при делах, чтобы сериал, где он продюсер, в стране-агрессоре хорошо и дорого продавался, чтобы его соратники по сцене из страны агрессора могли успешно здесь выступать и хорошо зарабатывать на лохах, которые их слушают, чтобы сам президент хорошо и много отдыхал и вкусно кушал... и чтобы туалетная бумага была со слониками... и тогда..., наступит мир, господа..., а как же иначе...
показати весь коментар
21.01.2022 12:17 Відповісти
Интересно, решится ли Киркоров воспользоваться предоставленной возможностью??)
показати весь коментар
21.01.2022 12:18 Відповісти
Можливо. Кримнашист, пуйловець Баста вчергове їде на гастролі в Україну в середині лютого.
За минулої влади йому заборонили в'їзд в Україну.
Зєля із Бакановим дозволили.
показати весь коментар
21.01.2022 12:20 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 12:26 Відповісти
зелені чмирі виключили із чорного списка того 2 метрового передаста в пір,ї, це не дає йому права приїздити в Україну.
показати весь коментар
21.01.2022 12:33 Відповісти
Ще раз.(Три роки тому):
Заместитель председателя общественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что не видит причин отказывать в финансировании фильмов компаний, связанных с Владимиром Зеленским.

«А почему он не может этого делать? Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает. Здесь есть два игольных ушка. Первое: конкретно фигура Зеленского. И если к нему есть вопросы, то их надо задать и принять меры. Второе: это фильмы. С моей точки зрения, это не связанные друг с другом истории. Если фильм снят, и мы считаем, что он не должен быть на российском экране, то соответствующие советы могут не поддержать финансирование этой сценарной заявки».
«Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идёт избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование».
https://govoritmoskva.ru/news/186169/ «Деятельность Зеленского полезна». В совете при Минкультуры РФ не против госфинансирования фильмов его компаний
21.01.2022 12:36 Відповісти
Підарас підарасу ока не виклює...
показати весь коментар
21.01.2022 12:38 Відповісти
пісюніст пісюністу кришку роялю не кине...
показати весь коментар
21.01.2022 12:45 Відповісти
Найголовнішою загрозою національній безпеці України, є сам Зеленський, а не активний представник дупа-бізнесу Кіркоров.
показати весь коментар
21.01.2022 12:53 Відповісти
Шмарклю теж треба в уей список внести.
показати весь коментар
21.01.2022 12:57 Відповісти
Кіркоров - гамно униле . Він не може бути другом .
показати весь коментар
21.01.2022 13:52 Відповісти
Всё идёт по плану
показати весь коментар
21.01.2022 14:00 Відповісти
Этот дебильный жидо-болгарин Киркоров и блико не должен подходить к гарниуам УКраины!!
показати весь коментар
21.01.2022 14:31 Відповісти
Зазвать бы этого полу-армяна болгарского разлива на гастроли, и заплевать, обоссать, обрыгать сцену, авто, перья от костюма вставить в зад и денег чуть дать. А как уедет, извинится, позвать ещё раз и повторить, но без денег. Допускаю что и касапам это понравиться многим!
показати весь коментар
21.01.2022 15:14 Відповісти
это чудо в перьях - загроза нацбезопасности?
показати весь коментар
24.01.2022 00:17 Відповісти
 
 