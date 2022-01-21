З чорного списку України минулого року виключили 55 людей, зокрема друга Зеленського Кіркорова

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє, що у 2021 році із переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни, було виключено 55 осіб.

Відповідно до відповіді Міністерства культури на запит "Інтерфакс-Україна", у 2021 році за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, було внесено 103 особи, водночас за цей період із нього виключено 55 осіб, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у червні минулого року на підставі звернення СБУ, Мінкультури визнало свій указ від 22 червня 2021 року №446 "Про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України та його оприлюднення на офіційному вебсайті" таким, що втратив чинність, а Філіп Кіркоров виключений з цього переліку.

На підставі звернення СБУ у листопаді 2021 року Мінкультури також визнало такими, що втратили чинність, накази №812 та №846 від 19 жовтня та 1 листопада, у зв'язку з чим із переліку виключили одну особу, яка не знімалася у російському фільмі "Солнцепёк".

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, складає Мінкультури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

На сьогодні у цьому переліку перебуває 208 людей.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Мінкультури 27 червня повідомило, що вилучає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, за зверненням СБУ.

Служба безпеки направила в міністерство листа з проханням відкликати попередній лист про внесення Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відкликання листа СБУ пояснила "судовими прецедентами" і зазначила, що потрібно додатково опрацювати це питання.

