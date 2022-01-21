УКР
Слідчий ДБР у "справі Порошенка" Гадайчук фальсифікував провадження проти активістів, які пікетували Межигір'я в 2013-му, - Головань

Слідчий ДБР у

Слідчий ДБР у справі проти п'ятого президента Петра Порошенка Сергій Гадайчук у липні 2013 року працював в органах внутрішніх справ на Київщині і брав участь у фальсифікації кримінального провадження проти громадських активістів, які пікетували Межигір’я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Головань зазначив, що зараз слідчий ДБР спільно з суддею Печерського суду став учасником фальсифікації рішення щодо арешту майна Порошенка. Адвокат наголошує: Порошенко не отримував у встановленому порядку повідомлення про судове засідання. Суддя Бортницька нібито відправила телеграму слідчому ДБР – а подібний спосіб повідомлення давно застарів.

"Ми неодноразово говорили про ті фальсифікації, про яких вдається і Офіс Генпрокурора, і ДБР, маніпуляції адресами для того, щоб залишатися незаконно, але і під парасолькою Печерського районного суду. Чому саме Печерський суд? Тому що в Печерському суді можливо все", - наголосив правозахисник.

Головань зазначив, що відповідно до закону народний депутат має повідомляти завчасно про судові засідання.

"Зокрема, про ті засідання, коли мова йде про арешт майна народного депутата, в нашому випадку про арешт майна Петра Порошенка. Суддя Бортницька, виявляється, направила телеграму. Це не вигадка. Ось папірець. Сама суддя не зазначила дату. Однак викликається Порошенко на 9.30 6 січня 2022 року. Куди ж поділася ця телеграма, яку уже не приймають і не відправляють? Виявляється, телеграфним агентством зараз слугує ДБР. Тому що отримав цю телеграму Гадайчук С. О. Отримав він її для передачі 5 січня 2022 року. Тобто ми бачимо, що завчасне повідомлення в розуміння судді Бортницької – це зробити папірець, поставити на ньому заголовок "телеграма" і передати його слідчому ДБР Гадайчуку. Це означає "повідомити Петра Порошенка завчасно", - пояснив він.

"Знайоме прізвище Гадайчук. Виявляється, це досить знаменитий персонаж. Влітку 2013 року було багато публікацій про те, що людина, яку звуть Гадайчук Сергій Олександрович, який тоді працював слідчим у Броварському міськрайонному відділенні міліції, займався фальсифікаціями кримінальних проваджень проти активістів, які пікетували Межигір’я. Ми бачимо, що ця "гвардія Татарова", яка тоді займалася переслідуванням громадських активістів, тих, хто пікетував Межигір’я, майданівців, що у 2013 році ще навіть до початку активної Революції гідності – ці перевірені кадри, майстри фальсифікацій, тиску і порушень закону зараз наповнюють Державне бюро розслідувань", - розповів адвокат.

Також читайте: "Слуги народу" заявляють, що Київрада пробила дно через підтримку Порошенка

Автор: 

+14
каких "достойних" людей зеленский назначил в дбр...
а в САП - уже месяц як не назначают победителя конкурса, ждет зеЛох расею - шоб "вопрос отпал сам собою"
21.01.2022 12:15 Відповісти
+13
ДБР разогнать, руководство посадить
21.01.2022 12:14 Відповісти
+12
Керівника дбр призначив зеленський 31 грудня в 20.00
21.01.2022 12:16 Відповісти
ДБР разогнать, руководство посадить
21.01.2022 12:14 Відповісти
там не только дбр в цугундер отправлять нужно, но и ОП. Полным составом.
21.01.2022 12:16 Відповісти
Керівника дбр призначив зеленський 31 грудня в 20.00
21.01.2022 12:16 Відповісти
говно к говну..
21.01.2022 12:14 Відповісти
каких "достойних" людей зеленский назначил в дбр...
а в САП - уже месяц як не назначают победителя конкурса, ждет зеЛох расею - шоб "вопрос отпал сам собою"
21.01.2022 12:15 Відповісти
ну, будемо чесними: цих "достойних" призначали безпосередньо бенедіктова та бабіков... з їхніми "конкурсами"...
21.01.2022 12:41 Відповісти
Поклонник эбонитовых палочек,как и Организм?
21.01.2022 12:15 Відповісти
Ну так все зрозуміло, на службі у Володі Криворізького всі донецькі малороси, які знищували Україну і були на стороні антимайдану.
21.01.2022 12:16 Відповісти
Ета тє самиє новиє ліца пра каторих так долга гаварілі ідіоти!
21.01.2022 12:16 Відповісти
Ну що, цього разу цей персонаж повинен отримати на повну за всі свої діяння. Головне фіксувати призвища.
21.01.2022 12:16 Відповісти
Фиксирую первое -Зеленский!
21.01.2022 12:19 Відповісти
Эти прокремлевские ублюдки понимают только силу!
21.01.2022 12:17 Відповісти
Спочатку його до "Миротворця", а потім під санкції США. Вся непотріб, яка не пройшла атестацію в прокуратуру пішла на службу в ДБР. Там Володі і татарову такі потрібні.
21.01.2022 12:17 Відповісти
Курує репресіями опозиції Татаров.
21.01.2022 12:18 Відповісти
21.01.2022 12:22 Відповісти
Гетьманцев был помощником двух из четырех фигурантов санкций США
штаты считают его "связным" между фсб и фигурантами "агентами"
21.01.2022 12:22 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3737724.html Не хоче ЗЕботва визнати себе ідіотами)

▪️Протягом останньої доби я дізнався дивовижну річ - що коли треба, то ОПУщені блогери можуть всю репутацію Зеленського помножити на нуль - і стрімко.
▪️Вони можуть говорити, що Зеленський - брехун, який кругом дурить своїх виборців. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка садити ніхто й не збирався?
▪️Вони можуть заявити, що серед силовиків Зеленського панує повний бардак, і дивно що там самого ЗЕ ще не вкрали. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили бо його знайомець Грановський все порішав?
▪️Блогери дружні ОПУ можуть заявити, що корупція у ЗЕ панує така, що незрозуміло як Зеленського ще не продали в гей-бордель на піаніно грати. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, ніби за м'який вирок по справі реально значущий для ЗЕ, Порошенко судді просто заніс?
▪️ОПУщені блогери можуть заявити, що Зеленський перед Порошенком взагалі безсилий, бо в Порошенка є впливові заокеанські друзі. Бо як тоді розуміти заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили, бо в Україні перебували спершу американські сенаторі а потім особисто Блінкен?
▪️Ці веселі хлопці можуть повідомити що Зеленський - нікчемний керівник і огидний організатор, який в Україні нічого не контролює. Бо як тоді сприймати заяви ЗЕботви, що Порошенко повернувся тому, що точно знав, йому нічого не загрожує? Хто керує взагалі в Україні?
▪️Після всіх таких заяв виникає доречне питання: а що настільки паршивий керівник, якого ЗЕ виставляють навіть власні прибічники взагалі робить в керівництві країни? Яке майбутнє нас з ним-таким очікує? Що він робитиме, якщо справді Москва піде в наступ? Логічно?
▪️Навіщо ж ОПУщені блогери пишуть про Зеленського аж таку гидоту? Та тому що інакше їм доведеться визнати, що ніяких вагомих доказів проти Петра Порошенка - НЕМА.
Особисте зобов'язання через звинувачення в державній зраді - це практично зізнання судді: "Я знаю, що він невинуватий, але на мене тиснуть".
Власне, адвокати Порошенка уже готують розгром навіть цого зобов'язання по апеляції. Маю підстави думати, що вони його розгромлять.
▪️Тобто, оцініть глибину глибин. З президентів Порошенка скинули через "офшори", "свинарчуків", "корупцію" і подібні побрехеньки, що лунали кругом, від ефірів коломойських "плюсів", до останього активіста-грантожера. Я пам'ятаю, як програш Порошенка на виборах окремі упороті "третім Майданом" називали.
▪️І от минуло три роки.
І за ці три роки, не пред'явлено ЖОДНИХ доказів бодай якихось злочинів Порошенка. І не тільки його - доказів якихось злочинів Гладковського не пред'явлено. І генералів Марченка з Павловським. І Семочко суд виграв.
▪️Бо коли суд, у якого вимагали для Порошенка 2 місяців ув'язнення або мільярдної застави, виносить Порошенкові особисте зобов'язання, зелена ботва починає виставляти самого Зеленського ідіотом, дилетантом і паршивим керівником - аби тільки не визнавати, що Порошенко ні в чому не винний.
▪️Хоча є ж доведені факти: "Рошен" свого часу був постачальником для структур НАТО, тобто пройшов дуже серйозний аудит. НАТО не співпрацює будь з ким.
Бізнес Порошенка взяв під керування Фонд Ротшильдів, і на Заході одне це - як лейбл "перевірено - корупції нема".
З Порошенком не гидують спілкуватися західні політики, які ретельно дбають про свою репутацію. Чому навіть це все не переконує шанувальників ЗЕ?
▪️А тому, що визнати невинуватість Порошенка для них - це приблизно як змінити сексуальну орієнтацію. Їхня більшовицько-шаріковська душа, де тісно сплетені персональне жлобство і примітивний ідеалізм, просто не може припустити невинуватості Порошенка.
Ніж це - їм простіше Зеленського виставити повним ідіотом. Що вони й роблять. Бо інакше їм доведеться визнати йолопами і бовдурами себе самих. А ніж це, вони готові жерти самі себе і паплюжити того, кого підтримують.
Коло замкнулося. Вони топлять наразі себе самих.
Ну, і слава Богу.
Дмитро Вовнянко
21.01.2022 12:23 Відповісти
Зграя "левів-прохоботів" програла отарі "зебілів".

Хто де керуе?

PS Не хоче ЗЕботва хтось визнати себе ідіотами)
21.01.2022 12:31 Відповісти
а що, були військові дії між порохоботами і зебілами?
Я щось пропустив? Здається, були чесні вибори.
Ну, як чесні... агітаційна компанія до чеснот не належить. Чесними були підрахунки бюлетенів.
21.01.2022 12:48 Відповісти
"а що, були військові дії між порохоботами і зебілами?"

А хто каже про "військові дії" ? Давайте цитату.
21.01.2022 13:09 Відповісти
Тільки не бреши, ніби вислів Наполеона "Військо баранів, очолюване левом, завжди здобуде перемогу над військом левів, очолюваних бараном" не стосуться до твого висеру
21.01.2022 13:36 Відповісти
Ви ВИГАДАЛИ, що я хотів щось збрехати і зараз "героїчно" мене "викрили". Вітаю Вас з "перемогою"!

Саме цей вислів я мав на увазі.

Він стосується будь-якої діяльності, а не тільки війсьвих дій.

Власне, Ви відповіли на моє запитання.

С мого повідомлення ніяк не випливає, що мені подобається перемога Бе.

Будь-який олігарх на чолі держави - це гальмо. Обговорбвати, хто з них більше гальмує розвиток - марна справа. Я вважаю, що Бе та Пє свою місію вже виконали і мають піти.
21.01.2022 15:06 Відповісти
для шобли зебіло-овец:
Гетманцев - брат по "розуму" Кілі Азірова
Тут така справа: у Зеленського вирішили заборонити «зарплатних ФОПів»
Це не жарт, а чергова новація від Гетманцева
Він заявив, що в Україні планують обмежити ФОПам третьої групи єдиного податку, можливість співпрацювати з юрособами для надання послуг.
В законопроекті, який вже реєструється в парламенті, мова йде про юриособи, які оформляють співробітників як «зарплатних ФОПів».
Ну, і паралельно ввести касові апарати для таксистів
Каже, це допоможе боротись із ухиленням від сплати податків із заробітних плат.
Коли бачу подібні ініціативи, розумію, що опозиції не треба сильно докладати зусиль для боротьби з владою
Вони свій рейтинг доб'ють самостійно.
В.Таран
21.01.2022 12:48 Відповісти
"для шобли зебіло-овец:"

Ви так збираєте однодумців для перемоги на виборах? Ви впевнені, що так можна когось залучити у свої лави?
21.01.2022 13:12 Відповісти
зедебіли - приблизно, такі як ти - нахер не потрібні.
21.01.2022 13:38 Відповісти
Хіба ми знайомі?

Хто ще "непотрібен"? Що будемо робити з "непотрібними"? Хто буде це робити?

Ви, схоже, не знаєте, що в Україні вже буди часи, коли "непотрібні" заважали жити "потрібним".

Спроби відновити гасло "МожемПавтарить!" в Україні приречені. "ДедыВаевалы" не користуються у нас популярнісью.
21.01.2022 15:13 Відповісти
ДБР це ж ДБЛ БЛД! Ще коли почали ломом довбати двері музею.
21.01.2022 12:26 Відповісти
"слідчий ДБР спільно з суддею Печерського суду став учасником фальсифікації рішення щодо арешту майна Порошенка."

Чудово! Заява про фальсіфікацю є? Класс!

У Петра є шанс зробити 145 реформу. Я щиро бажаю Петру Порошенко успішно завершити і цю реформу! У нього все для цього є.
21.01.2022 12:28 Відповісти
минуло три роки.
І за ці три роки, не пред'явлено ЖОДНИХ доказів бодай якихось злочинів Порошенка. І не тільки його - доказів якихось злочинів Гладковського не пред'явлено. І генералів Марченка з Павловським. І Семочко суд виграв.
▪️Бо коли суд, у якого вимагали для Порошенка 2 місяців ув'язнення або мільярдної застави, виносить Порошенкові особисте зобов'язання, зелена ботва починає виставляти самого Зеленського ідіотом, дилетантом і паршивим керівником - аби тільки не визнавати, що Порошенко ні в чому не винний.
▪️Хоча є ж доведені факти: "Рошен" свого часу був постачальником для структур НАТО, тобто пройшов дуже серйозний аудит. НАТО не співпрацює будь з ким.
Бізнес Порошенка взяв під керування Фонд Ротшильдів, і на Заході одне це - як лейбл "перевірено - корупції нема".
З Порошенком не гидують спілкуватися західні політики, які ретельно дбають про свою репутацію. Чому навіть це все не переконує шанувальників ЗЕ?
▪️А тому, що визнати невинуватість Порошенка для зебілів - це приблизно як змінити сексуальну орієнтацію. Їхня більшовицько-шаріковська душа, де тісно сплетені персональне жлобство і примітивний ідеалізм, просто не може припустити невинуватості Порошенка.
21.01.2022 12:47 Відповісти
Ви проти того, щоб ПП скористався можливістю щось зробити для України? Ви проти того, щоб були покарані фаліфікатори?

Що саме Вам не подобаєтося в моєму повідомленні?

Чи, може, Ваше повідомлення - це стандартна заготовка з методички?
21.01.2022 13:16 Відповісти
Як тільки в Україні через 2-3 роки зміниться влада, 98,9% працівників ДБР разом зі справами втечуть на Засрашку.
21.01.2022 12:35 Відповісти
Дай Боже, щоб їх судили і посадили надовго.
21.01.2022 13:50 Відповісти
чи хоч ти читати вмієш? Про цього слідака - де, і як він взявся в ДБР?
Ну, я вже не запитуватиму про суддів, де, і як їх поміняли. Тут, до речі, поруч є інфа про суддів і реформу, де можна детальніше поговорити.
21.01.2022 12:55 Відповісти
зебил, если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу.
У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия.
И все.
До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. Но в 2019 году зеленский ОТМЕНИЛ продолжение судебной реформы.
А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.
21.01.2022 12:58 Відповісти
між іншим, комплектацію складу ВРП і ВККС в березні 2019-го скасував вовчий суд (ОАСК). А вже в вересні 2019-го - монотурбобільшість, справді, похерила судову реформу, яка була започаткована прийняттям відповідного масиву законодавства в 2016-му році.
Ну, це так, для точності.
І для точності - лише наприкінці минулого року новим законом відновили діяльність комісії, які обиратимуть ВККС і ВРП. Про що ми і обговорюємо в цій новині.
21.01.2022 13:46 Відповісти
ой, не в цій новині, а в іншій:
21.01.2022 13:47 Відповісти
Член комісії з обрання керівника ДБР Бірюкова нещодавно відвідувала Крим з метою туризму. Можливо, ще й російський паспорт випливе? - Лємєнов Джерело:
21.01.2022 12:37 Відповісти
похоже ДБР комплектовалось какими-то отбросами, запачканными грязными делишками и блатными..., а что, заплатка космос + дополнительные бонусы за то, чтобы прессовать кого скажут, лафа, а не работа
21.01.2022 12:55 Відповісти
зекоманда позгрібала все ригоанальне кодло в себе!
21.01.2022 13:49 Відповісти
 
 