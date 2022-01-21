Слідчий ДБР у "справі Порошенка" Гадайчук фальсифікував провадження проти активістів, які пікетували Межигір'я в 2013-му, - Головань

Слідчий ДБР у справі проти п'ятого президента Петра Порошенка Сергій Гадайчук у липні 2013 року працював в органах внутрішніх справ на Київщині і брав участь у фальсифікації кримінального провадження проти громадських активістів, які пікетували Межигір’я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Головань зазначив, що зараз слідчий ДБР спільно з суддею Печерського суду став учасником фальсифікації рішення щодо арешту майна Порошенка. Адвокат наголошує: Порошенко не отримував у встановленому порядку повідомлення про судове засідання. Суддя Бортницька нібито відправила телеграму слідчому ДБР – а подібний спосіб повідомлення давно застарів.

"Ми неодноразово говорили про ті фальсифікації, про яких вдається і Офіс Генпрокурора, і ДБР, маніпуляції адресами для того, щоб залишатися незаконно, але і під парасолькою Печерського районного суду. Чому саме Печерський суд? Тому що в Печерському суді можливо все", - наголосив правозахисник.

Головань зазначив, що відповідно до закону народний депутат має повідомляти завчасно про судові засідання.

"Зокрема, про ті засідання, коли мова йде про арешт майна народного депутата, в нашому випадку про арешт майна Петра Порошенка. Суддя Бортницька, виявляється, направила телеграму. Це не вигадка. Ось папірець. Сама суддя не зазначила дату. Однак викликається Порошенко на 9.30 6 січня 2022 року. Куди ж поділася ця телеграма, яку уже не приймають і не відправляють? Виявляється, телеграфним агентством зараз слугує ДБР. Тому що отримав цю телеграму Гадайчук С. О. Отримав він її для передачі 5 січня 2022 року. Тобто ми бачимо, що завчасне повідомлення в розуміння судді Бортницької – це зробити папірець, поставити на ньому заголовок "телеграма" і передати його слідчому ДБР Гадайчуку. Це означає "повідомити Петра Порошенка завчасно", - пояснив він.

"Знайоме прізвище Гадайчук. Виявляється, це досить знаменитий персонаж. Влітку 2013 року було багато публікацій про те, що людина, яку звуть Гадайчук Сергій Олександрович, який тоді працював слідчим у Броварському міськрайонному відділенні міліції, займався фальсифікаціями кримінальних проваджень проти активістів, які пікетували Межигір’я. Ми бачимо, що ця "гвардія Татарова", яка тоді займалася переслідуванням громадських активістів, тих, хто пікетував Межигір’я, майданівців, що у 2013 році ще навіть до початку активної Революції гідності – ці перевірені кадри, майстри фальсифікацій, тиску і порушень закону зараз наповнюють Державне бюро розслідувань", - розповів адвокат.

